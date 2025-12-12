Dos funcionarios detenidos: PDI allana Municipalidad de Coyhaique por investigación de entrega de licencias de conducir

La Policía de Investigaciones (PDI) allanó la Municipalidad de Coyhaique en el marco de una investigación penal que se origina a partir de una denuncia presentada por la actual administración del gobierno comunal.

Desde el municipio emitieron una declaración pública en donde detallaron que “ la PDI realizó diligencias al interior de las oficinas municipales y, como resultado de este procedimiento, existen dos funcionarios del área de licencias de conducir que fueron detenidos”.

El alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica, enfatizó que quiere “ser muy claro. Fuimos nosotros quienes pusimos los antecedentes a disposición del Ministerio Público, porque no vamos a tolerar mafias ni redes de corrupción al interior del municipio, y menos cuando se trata de un servicio tan sensible como la entrega de licencias de conducir”.

“Los hechos que hoy se investigan son graves. Estamos hablando de personas que habrían utilizado su cargo para lucrar de manera ilegal, poniendo en riesgo la seguridad de toda la comunidad. Eso es inaceptable y no lo vamos a encubrir ni relativizar”, añadió.

El jefe comunal precisó que desde el inicio han colaborado con las diligencias realizadas para que la investigación avance “con total transparencia y se determinen las responsabilidades penales y administrativas que correspondan”.