Hasta el 14 de noviembre: Minvu abre llamado al subsidio de arriendo

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) informó que desde este martes 7 de octubre y hasta el viernes 14 de noviembre, estará abierto el llamado regular de 2025 del subsidio de arriendo (DS 52).

Se trata de un aporte económico que entrega mensualmente el Estado a las personas o familias que arriendan para que puedan pagar una parte de ese valor.

Las personas seleccionadas reciben un subsidio total de 170 UF (unos $ 6.712.000 pesos) que se entrega de forma mensual con un tope de 4,2 UF (aproximadamente $166 mil pesos) para el arriendo de una vivienda cuyo valor mensual no supere las 11 UF (cerca de $434 mil pesos).

Para viviendas ubicadas en las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta, Aysén, Magallanes y Metropolitana, el monto máximo del subsidio mensual es de 4,9 UF ($193 mil pesos aprox.) y el valor del arriendo no puede superar las 13 UF ($513 mil pesos aprox.).

El ministro Carlos Montes explicó que “este subsidio busca que las familias que necesitan una solución habitacional a través del arriendo tengan este apoyo, que lo complementen con los ingresos propios por todo el tiempo que les dure este fondo”.

“Este es un beneficio que ha funcionado ya hace bastante tiempo y que funciona bien. Por eso invitamos a todas las familias interesadas a informarse sobre este subsidio y a postular”, señaló.

El Minvu precisó que este llamado no considera las regiones de Valparaíso y Tarapacá. La primera, porque en marzo pasado se abrió un llamado de arriendo especial para familias de esta región, con foco en aquellas afectadas por el megaincendio de febrero de 2024. En tanto que, en la segunda, se proyecta un llamado especial de arriendo con foco en familias afectadas por socavones.

La convocatoria 2025 espera beneficiar a cerca de 5.800 familias.

Cómo se postula

Las postulaciones podrán hacerse 100% en línea a través del sitio web www.minvu.cl con Clave Única, o de manera presencial en las oficinas Serviu de cada región.

Los principales requisitos para postular son:

Tener mínimo 18 años de edad.

Contar con cédula de identidad vigente. Las personas extranjeras deben presentar cédula de identidad para extranjeros vigente.

Postular al menos con cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijo o hija. Las personas que tengan más de 60 años al momento de postular no necesitan contar con núcleo familiar (pueden postular solas).

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el tramo del 70% de la calificación socioeconómica. Se permitirá una postulación por RSH en cada llamado.

Acreditar un ahorro mínimo de 4 UF ($158 mil pesos aprox.) en una cuenta de ahorro para la vivienda, el que debe estar depositado máximo el día anterior al de la postulación.

Contar con un ingreso familiar mensual entre 7 y 25 UF. Por cada integrante del núcleo familiar que exceda de tres, el ingreso máximo mensual familiar aumentará en 8 UF.

Para más información sobre este subsidio, visite el sitio web www.minvu.cl o llame al teléfono Minvu Aló, desde celulares al 22 901 11 11 y desde teléfonos fijos al 600 901 11 11