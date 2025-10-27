Hay 47 víctimas identificadas: PDI detiene a organización criminal dedicada a la facilitación de prostitución

La Policía de Investigaciones (PDI) en conjunto con la Fiscalía de Arica realizaron la desarticulación de una organización criminal dedicada a la facilitación de la prostitución internacional en las ciudades de Arica e Iquique, deteniendo a cinco personas e identificando a 47 víctimas.

La operación nombrada “Esperanza Andina” nació del trabajo investigativo de larga data de la Brigada Investigadora de Trata de Personas de la PDI Arica, junto con la Unidad de Inteligencia y Crimen Organizado de la Fiscalía, y permitió establecer que esta organización delictual promovía y facilitaba la entrada al país de mujeres de nacionalidad boliviana para ejercer la prostitución, en distintos inmuebles de las ciudades del país.

“Hoy culmina una primera etapa de este proceso investigativo que tiene relación con combatir derechamente una arista del crimen organizado, con la explotación sexual de víctimas, particularmente aquellas que están destinadas a la promoción y la captación de víctimas en el extranjero, 47 víctimas de nacionalidad boliviana que eran explotadas sexualmente por sujetos de su misma nacionalidad y también dentro de la estructura criminal, había un sujeto de nacionalidad venezolana”, indicó el prefecto inspector José Contreras Hernández, jefe de la Región Policial de Arica y Parinacota de la PDI.

Mientras que el fiscal regional Mario Carrera detalló que “esto es una investigación de largo aliento, y para hacer algún tipo de aproximación, podemos decir que se incautaron cerca de 138 millones de pesos en efectivo, en una operación que evidentemente nos da cuenta de que había mucho más dinero circulando. Esos 138 fueron solamente lo que se incautó al momento de las detenciones”.

“Estamos con antecedentes suficientes para lo que se refiere a la investigación de lavado de activos. Se incautaron o están en proceso de incautarse, tres propiedades que no tienen cómo definir en cuanto a su adquisición, y asimismo también, el dinero y los libros contables, que también para nosotros son muy importantes. En definitiva, acá hablamos de una estructura organizacional con reglas y definiciones claras en una investigación en conjunto con la Policía de Investigaciones”, agregó el persecutor.

En el operativo se ejecutaron órdenes de entrada y registro en 14 inmuebles, 12 en Arica y 2 en Iquique, en que se detuvo a cuatro imputados. Además, se detuvo a un quinto imputado por tráfico de drogas. Se incautaron, también, cuadernos y documentación con información relacionada a los ilícitos; bienes adquiridos con dineros obtenidos fraudulentamente; más de 130 millones de pesos en dinero en efectivo entre dólares, pesos chilenos y bolivianos; armas de fuego, municiones y casi 1.5 kilos de cocaína base.

Según informó la seremi de Seguridad Pública, Elsa Cortez, las víctimas serán acompañadas por el Centro de Apoyo a Víctimas de forma social, jurídico y con el equipo psicosocial.

La Fiscalía de Arica formalizó, este lunes, a los 4 imputados de esta estructura criminal por los delitos de asociación criminal, lavado de activos y facilitación de la prostitución en el Juzgado de Garantía de Arica, quedando todos los imputados con la medida cautelar de arresto domiciliario total. Asimismo, se está coordinando las cautelares reales de tres propiedades.