Rodrigo Wainraihgt, alcalde de Puerto Montt, manifestó su preocupación por las medidas de seguridad de la empresa estatal de trenes EFE. Esto toma lugar dos días después del fallecimiento de un hombre de 69 años que fue atropellado por un tren en la comuna de Llanquihue, Región de los Lagos. El jefe comunal exigió mayores protecciones en la ruta que se puso en marcha a principios de 2025.

Mario Rocha, adulto mayor y funcionario municipal con discapacidad auditiva, falleció tras ser atropellado mientras cruzaba un paso habilitado de la vía férrea cercano a la costanera de Llanquihue. De acuerdo al edil de Puerto Montt, la vulnerabilidad de esta ruta se había advertido a finales de 2024.

Al igual que el día del suceso, Wainraihgt elevó nuevamente su preocupación a través de sus redes sociales: “Tal como lo piden los vecinos y vecinas, esperamos que EFE adopte mayores medidas de seguridad para garantizar lo más importante, que es la vida y la integridad física de cada integrante de la comunidad”.

Hombre atropellado por tren en Llanquihue: autoridades de Los Lagos emplazan al gobierno por seguridad en vías férreas

La ruta Puerto Montt-Llanquihue abarca 27 kilómetros y, al momento de su inauguración en abril de 2025, se estimó que beneficiaría a 308 mil habitantes en su paso por cuatro comunas de la región.

Antes de su marcha blanca, en diciembre del 2024, el alcalde Wainraihgt manifestó en su visita que “revisando los cruces, resulta que no hay ningún tipo de seguridad, barreras o señalética que prevenga a los usuarios”.

Por esos días, el congresista Mauro González (RN) y el alcalde Wainraihgt enviaron una carta al Presidente Gabriel Boric solicitando postergar la llegada de los trenes por falta de seguridad.

Pedirán reporte del estado de las vías férreas

Con el fallecimiento de un adulto mayor en la vía, el diputado González afirmó que, a través de un oficio al Ministerio de Transportes, solicitará información del estado de las vías férreas y sobre las últimas modernizaciones de los cruces ferroviarios . Una petición que realizará en conjunto al edil de Puerto Montt.

Luego del suceso, González calificó la situación de “sumamente grave” y replicó los comentarios del alcalde de que habían advertido que las vías significaban un peligro.

“Me interesa saber con cuánto personal cuenta EFE para los tramos de la región, qué medidas de seguridad se han implementado durante el período 2025–2026 y si existe una planificación concreta de inversión, tanto en recursos humanos como económicos, para el funcionamiento de los servicios ferroviarios”, sumó el parlamentario.

Duelo en Llanquihue

Por su parte, a través de sus medios oficiales, la Municipalidad de Llanquihue informó que “se ha declarado duelo comunal por el sensible fallecimiento de nuestro colega Mario Salvador Roche Vargas".

“Como institución, informamos nuestro más profundo pesar y acompañamos con respeto y solidaridad a su familia, amistades y compañeros de trabajo en este momento de dolor”, comunicó la entidad.