SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Hombre atropellado por tren en Llanquihue: autoridades de Los Lagos emplazan al gobierno por seguridad en vías férreas

    Un adulto mayor falleció durante el viernes, tras ser atropellado por un tren en un cruce habilitado, cerca de la costanera de Llanquihue.

    Por 
    Diego Quivira
    Referencial.

    Rodrigo Wainraihgt, alcalde de Puerto Montt, manifestó su preocupación por las medidas de seguridad de la empresa estatal de trenes EFE. Esto toma lugar dos días después del fallecimiento de un hombre de 69 años que fue atropellado por un tren en la comuna de Llanquihue, Región de los Lagos. El jefe comunal exigió mayores protecciones en la ruta que se puso en marcha a principios de 2025.

    Mario Rocha, adulto mayor y funcionario municipal con discapacidad auditiva, falleció tras ser atropellado mientras cruzaba un paso habilitado de la vía férrea cercano a la costanera de Llanquihue. De acuerdo al edil de Puerto Montt, la vulnerabilidad de esta ruta se había advertido a finales de 2024.

    Al igual que el día del suceso, Wainraihgt elevó nuevamente su preocupación a través de sus redes sociales: “Tal como lo piden los vecinos y vecinas, esperamos que EFE adopte mayores medidas de seguridad para garantizar lo más importante, que es la vida y la integridad física de cada integrante de la comunidad”.

    Hombre atropellado por tren en Llanquihue: autoridades de Los Lagos emplazan al gobierno por seguridad en vías férreas

    La ruta Puerto Montt-Llanquihue abarca 27 kilómetros y, al momento de su inauguración en abril de 2025, se estimó que beneficiaría a 308 mil habitantes en su paso por cuatro comunas de la región.

    Antes de su marcha blanca, en diciembre del 2024, el alcalde Wainraihgt manifestó en su visita que “revisando los cruces, resulta que no hay ningún tipo de seguridad, barreras o señalética que prevenga a los usuarios”.

    Por esos días, el congresista Mauro González (RN) y el alcalde Wainraihgt enviaron una carta al Presidente Gabriel Boric solicitando postergar la llegada de los trenes por falta de seguridad.

    Pedirán reporte del estado de las vías férreas

    Con el fallecimiento de un adulto mayor en la vía, el diputado González afirmó que, a través de un oficio al Ministerio de Transportes, solicitará información del estado de las vías férreas y sobre las últimas modernizaciones de los cruces ferroviarios. Una petición que realizará en conjunto al edil de Puerto Montt.

    Luego del suceso, González calificó la situación de “sumamente grave” y replicó los comentarios del alcalde de que habían advertido que las vías significaban un peligro.

    “Me interesa saber con cuánto personal cuenta EFE para los tramos de la región, qué medidas de seguridad se han implementado durante el período 2025–2026 y si existe una planificación concreta de inversión, tanto en recursos humanos como económicos, para el funcionamiento de los servicios ferroviarios”, sumó el parlamentario.

    Duelo en Llanquihue

    Por su parte, a través de sus medios oficiales, la Municipalidad de Llanquihue informó que “se ha declarado duelo comunal por el sensible fallecimiento de nuestro colega Mario Salvador Roche Vargas".

    “Como institución, informamos nuestro más profundo pesar y acompañamos con respeto y solidaridad a su familia, amistades y compañeros de trabajo en este momento de dolor”, comunicó la entidad.

    Más sobre:TrenefeLlanquihueAccidentePuerto MonttWainraightMauro Gonzalez

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Reportan liberación de al menos 80 presos políticos en Venezuela

    Investigan circunstancias de homicidio de hombre de 51 años en Arica: fue herido con arma cortopunzante

    Diputados cruzan opiniones por dichos de Sedini sobre conversaciones previas con Steinert para asumir en Seguridad

    Gendarmería detecta y frustra intento de vulneración de seguridad en cárcel de Talca

    Alex Honnold logra escalar sin protección el Taipéi 101, el rascacielos más alto de Taiwán

    Caso de bar incendiado en Crans-Montana, Suiza: por qué liberaron al copropietario y las críticas tras la determinación

    Lo más leído

    1.
    Trabajador fallece tras caer a pozo de aguas servidas en edificio de Las Condes

    Trabajador fallece tras caer a pozo de aguas servidas en edificio de Las Condes

    2.
    Boric refuerza importancia de coordinación con Kast para traspaso por incendios: “Para que no haya vuelta atrás”

    Boric refuerza importancia de coordinación con Kast para traspaso por incendios: “Para que no haya vuelta atrás”

    3.
    57.584 niños, niñas y adolescentes muestran una “trayectoria de riesgo” de acuerdo a informe del Ministerio de Seguridad

    57.584 niños, niñas y adolescentes muestran una “trayectoria de riesgo” de acuerdo a informe del Ministerio de Seguridad

    4.
    Detienen a uno de los presuntos autores de balacera en Cerro Navia que dejó a dos personas heridas

    Detienen a uno de los presuntos autores de balacera en Cerro Navia que dejó a dos personas heridas

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Servicios

    DMC emite aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas para cinco regiones de Chile

    DMC emite aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas para cinco regiones de Chile

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universidad Católica por la final de la Supercopa

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universidad Católica por la final de la Supercopa

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Manchester United por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Manchester United por la Premier League

    Investigan circunstancias de homicidio de hombre de 51 años en Arica: fue herido con arma cortopunzante
    Chile

    Investigan circunstancias de homicidio de hombre de 51 años en Arica: fue herido con arma cortopunzante

    Diputados cruzan opiniones por dichos de Sedini sobre conversaciones previas con Steinert para asumir en Seguridad

    Gendarmería detecta y frustra intento de vulneración de seguridad en cárcel de Talca

    Huelga de trabajadores de Finning en Antofagasta llega a su fin tras acuerdo y labores se retoman este lunes
    Negocios

    Huelga de trabajadores de Finning en Antofagasta llega a su fin tras acuerdo y labores se retoman este lunes

    El gran ajuste de los seguros contra incendios en Chile en la última década

    Máximo Pacheco: “Sé que el presidente electo tiene mucho aprecio y reconocimiento al trabajo que yo he hecho”

    Qué alimentos debes comer para ser un “súper anciano”, según un experto en longevidad
    Tendencias

    Qué alimentos debes comer para ser un “súper anciano”, según un experto en longevidad

    Cómo es el castillo que Carlos III alquilará para “bodas de lujo y eventos cinco estrellas”

    Cómo China se ha infiltrado en el Ejército de Taiwán en medio de las presiones para obtener su control, según reportes

    Gustavo Costas aborda la llegada de Damián Pizarro a Racing: “Por la economía del club, lo que podíamos traer era él”
    El Deportivo

    Gustavo Costas aborda la llegada de Damián Pizarro a Racing: “Por la economía del club, lo que podíamos traer era él”

    Nico Pino completa una sólida actuación y finaliza séptimo en las 24 horas de Daytona

    Con Lucero como figura: la U se cobra revancha ante Universitario y se queda con el amistoso a puertas cerradas

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Vuelven Goku y Vegeta: Dragon Ball Super confirma la adaptación del arco de Moro
    Cultura y entretención

    Vuelven Goku y Vegeta: Dragon Ball Super confirma la adaptación del arco de Moro

    Hablar con los muertos: un relato de Jaime Bayly

    La mancha humana: un relato de Irene Vallejo

    Reportan liberación de al menos 80 presos políticos en Venezuela
    Mundo

    Reportan liberación de al menos 80 presos políticos en Venezuela

    Alex Honnold logra escalar sin protección el Taipéi 101, el rascacielos más alto de Taiwán

    Caso de bar incendiado en Crans-Montana, Suiza: por qué liberaron al copropietario y las críticas tras la determinación

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur