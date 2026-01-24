SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Adulto mayor muere tras ser arrollado por tren en Llanquihue

    La víctima, de 69 años, era un funcionario municipal que sufría de discapacidad auditiva. La SIAT de Carabineros trabaja para esclarecer la dinámica y causas del incidente.

    Por 
    Lya Rosen

    La tarde de este viernes un hombre de 69 años falleció atropellado por un tren en la comuna de Llanquihue, región de Los Lagos, en momentos en que cruzaba la vía férrea por un paso habilitado en la intersección de avenida Los Volcanes con Teniente Merino.

    La identidad de la víctima fatal aún debe ser confirmada oficialmente por el Servicio Médico Legal (SML) y la Fiscalía. Sin embargo, vecinos del sector señalaron que se trataría de un adulto mayor, funcionario de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Llanquihue, que presentaba una discapacidad auditiva.

    De acuerdo con familiares y cercanos que llegaron hasta el lugar, en el momento del accidente este no habría estado utilizando su audífono, antecedente que será evaluado dentro del proceso investigativo.

    Al respecto, el mayor Rodrigo Barrera, prefecto de Servicio de la Prefectura Llanquihue de Carabineros, explicó que “por causas que serán motivo de investigación, esta persona al cruzar la línea férrea, por un paso habilitado para peatones, no se percató de la aproximación del tren que se desplazaba de norte a sur”.

    “Y a pesar de que el maquinista habría hecho uso de equipamiento sonoro para advertirle, no pudo evitar impactar a el vecino, proyectándole a un costado de la vía, reportándose su muerte”, detalló.

    La Fiscalía local de Puerto Varas dispuso el trabajo del equipo SIAT de Carabineros de Chile para intentar esclarecer la forma y las circunstancias en que se desarrollaron estos hechos. Asimismo, solicitó la concurrencia del Servicio Médico Legal (SML).

    El mayor Barrera instó a los vecinos de Llanquihue, y todas las comunas aledañas, a tener precaución en los cruces ferroviarios.

    “Queremos insistir en el llamado a la comunidad para extremar el autocuidado en los distintos cruces por sobre la línea del tren, usando solo pasos habilitados, y respetando las señales sonoras, lumínicas y letreros informativos disponibles, de manera de evitar este tipo de accidentes”, señaló.

    Adulto mayor muere tras ser arrollado por tren en Llanquihue

