Hombre fallece tras ser abatido durante persecución policial en Villa Alemana

Un hombre falleció durante la mañana de este sábado en la comuna de Villa Alemana, Región de Valparaíso, tras ser abatido por Carabineros en el marco de una persecución policial que se inició luego de una fiscalización en el sector céntrico de la ciudad.

De acuerdo con los primeros antecedentes, personal de Carabineros realizaba controles cuando un vehículo se dio a la fuga, iniciándose un seguimiento por distintas arterias de la comuna que culminó en el sector de Peñablanca, específicamente en la intersección de las calles Abelardo Rojas con Sargento Aldea.

El jefe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, subprefecto Rodrigo Gallardo, señaló que en ese lugar el conductor perdió el control del automóvil y posteriormente “habría intentado embestir a los funcionarios policiales”, por lo cual estos hicieron uso de su arma de servicio, efectuando diversos disparos que causaron la muerte del sujeto.

La víctima fue identificada como un ciudadano chileno que mantenía antecedentes policiales y una orden de detención vigente por el delito de robo con violencia. Asimismo, se estableció que el vehículo que conducía tenía encargo por robo por un ilícito ocurrido días atrás en la comuna de Limache.

En ese sentido, el fiscal jefe de Villa Alemana, Osvaldo Basso, indicó que “la persona fallecida conducía un vehículo sin placa patente que había sido robado en días anteriores”, agregando que se determinó la concurrencia de la Brigada de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística de la PDI para verificar las circunstancias en que ocurrieron los hechos y realizar los peritajes correspondientes.