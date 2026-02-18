Hombre fallece tras ser baleado y trasladado en un carro de supermercado a un recinto asistencial en Recoleta

Un hombre perdió la vida en horas de la madrugada tras ser baleado en la comuna de Recoleta, en la Región Metropolitana y ser trasladado en un carro de supermercado hasta el recinto asistencial SAR Zapadores de la comuna.

Según detalló el subcomisario Sebastián Duck Arenas de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI, los hechos se registraron en una plaza de la comuna, alrededor de las dos de la madrugada, donde por razones que se investigan la víctima tuvo una discusión con dos sujetos.

“La víctima, un hombre, el cual aún no está identificado, se enfrascan en una discusión con dos sujetos, y por motivos que se desconocen, estos extraen armas de fuego y comienzan a disparar, impactando en una de sus piernas”, detalló.

Tras esto los atacantes se dieron a la fuga del lugar en una bicicleta.

De acuerdo a lo que agregó el funcionario policial, “la víctima es auxiliada por uno de sus amigos que se encontraba en el lugar, que lo traslada hasta el referido centro de salud a bordo de un carro de supermercado, quien pese a los esfuerzos médicos, fallece en el lugar debido a la gravedad de su lesión”.