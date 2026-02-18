SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Hombre fallece tras ser baleado y trasladado en un carro de supermercado a un recinto asistencial en Recoleta

    La víctima fue baleada tras una discusión con dos sujetos en una plaza. Los atacantes se dieron a la fuga del lugar en una bicicleta.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    PDI

    Un hombre perdió la vida en horas de la madrugada tras ser baleado en la comuna de Recoleta, en la Región Metropolitana y ser trasladado en un carro de supermercado hasta el recinto asistencial SAR Zapadores de la comuna.

    Según detalló el subcomisario Sebastián Duck Arenas de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI, los hechos se registraron en una plaza de la comuna, alrededor de las dos de la madrugada, donde por razones que se investigan la víctima tuvo una discusión con dos sujetos.

    “La víctima, un hombre, el cual aún no está identificado, se enfrascan en una discusión con dos sujetos, y por motivos que se desconocen, estos extraen armas de fuego y comienzan a disparar, impactando en una de sus piernas”, detalló.

    Tras esto los atacantes se dieron a la fuga del lugar en una bicicleta.

    De acuerdo a lo que agregó el funcionario policial, “la víctima es auxiliada por uno de sus amigos que se encontraba en el lugar, que lo traslada hasta el referido centro de salud a bordo de un carro de supermercado, quien pese a los esfuerzos médicos, fallece en el lugar debido a la gravedad de su lesión”.

    Más sobre:PolicialPDIRecoletaSAR ZapadoresHomicidio

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Contraloría detecta irregularidades en contratación de abogado e instruye sumario en Municipalidad de Tocopilla

    El dólar cae luego de varias jornadas al alza y a la espera de las minutas de la Fed

    Crema de choclo y albahaca con camarones

    A tres semanas exactas del cambio de mando: Kast retoma su agenda y se prepara para llegar a La Moneda

    Gendarmería inicia sumario en cárcel de San Antonio tras ronda de inspección que dejó “observaciones”

    Tras secuestro de comerciante: alcalde de Independencia advierte que amenazas a locatarios son “recurrentes” en la comuna

    Lo más leído

    1.
    Decisión unánime: Corte de Apelaciones de Santiago rechaza desafuero del gobernador Claudio Orrego por el caso ProCultura

    Decisión unánime: Corte de Apelaciones de Santiago rechaza desafuero del gobernador Claudio Orrego por el caso ProCultura

    2.
    Fiscalía Oriente investigará por asociación criminal al otrora socio del futuro subsecretario Andrés Jouannet

    Fiscalía Oriente investigará por asociación criminal al otrora socio del futuro subsecretario Andrés Jouannet

    3.
    Dos leyes y seis reglamentos: los pendientes del Mineduc de Cataldo a 22 días de la asunción de Arzola

    Dos leyes y seis reglamentos: los pendientes del Mineduc de Cataldo a 22 días de la asunción de Arzola

    4.
    Fiscal Aguilar alega por desafuero de Orrego en caso ProCultura: “Entendemos que hubo perjuicio al Estado”

    Fiscal Aguilar alega por desafuero de Orrego en caso ProCultura: “Entendemos que hubo perjuicio al Estado”

    5.
    “Chile necesita integrar bien los cuidados paliativos”: dos de cada tres personas con cáncer fallecen en sus hogares

    “Chile necesita integrar bien los cuidados paliativos”: dos de cada tres personas con cáncer fallecen en sus hogares

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Servicios

    Rating del martes 17 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 17 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    La programación del Festival de Viña 2026 con los artistas por día

    La programación del Festival de Viña 2026 con los artistas por día

    Temblor hoy, miércoles 18 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 18 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Contraloría detecta irregularidades en contratación de abogado e instruye sumario en Municipalidad de Tocopilla
    Chile

    Contraloría detecta irregularidades en contratación de abogado e instruye sumario en Municipalidad de Tocopilla

    Hombre fallece tras ser baleado y trasladado en un carro de supermercado a un recinto asistencial en Recoleta

    A tres semanas exactas del cambio de mando: Kast retoma su agenda y se prepara para llegar a La Moneda

    El dólar cae luego de varias jornadas al alza y a la espera de las minutas de la Fed
    Negocios

    El dólar cae luego de varias jornadas al alza y a la espera de las minutas de la Fed

    Histórica fábrica de neumáticos de Argentina cierra sus puertas y despide a cerca de mil empleados

    Lagarde dejaría la presidencia del Banco Central Europeo antes de finalizar su mandato

    Qué se sabe de Robert Dorgan, atacante del tiroteo en Rhode Island que también usaba el nombre Roberta Esposito
    Tendencias

    Qué se sabe de Robert Dorgan, atacante del tiroteo en Rhode Island que también usaba el nombre Roberta Esposito

    Los hijos de los trabajadores de Chernobyl tienen mutaciones en su ADN, según un reciente estudio

    Todas las personas que renunciaron a sus puestos por aparecer en los documentos de Epstein

    La dura sanción al técnico Matías Almeyda que complica aún más al Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo
    El Deportivo

    La dura sanción al técnico Matías Almeyda que complica aún más al Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo

    Con la copa del mundo incluida: la provocación de Otamendi a Vinícius tras su polémico cruce con Prestianni

    Duró dos días en el cargo: la razón que sacó al técnico griego Nikolaos Issaris de la banca de General Velásquez

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza
    Tecnología

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza

    1 de cada 3 chilenos sigue en modo teletrabajo: cómo armar el “setup” perfecto para hacer home office

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    El trío Gamuza cierra su gira de verano en Sala Master
    Cultura y entretención

    El trío Gamuza cierra su gira de verano en Sala Master

    Festival de Viña 2026: mira la parrilla diaria aquí

    Bertie Carvel y El Caballero de los Siete Reinos: “El heroísmo puede existir en un mundo de cinismo implacable”

    ¿Al borde de la guerra? Estados Unidos aumenta la presión militar en Irán
    Mundo

    ¿Al borde de la guerra? Estados Unidos aumenta la presión militar en Irán

    Ucrania y Rusia acaban sin avances la segunda jornada de conversaciones en Ginebra

    Sanae Takaichi es reelegida como primera ministra de Japón tras arrasar en las elecciones de hace diez días

    Crema de choclo y albahaca con camarones
    Paula

    Crema de choclo y albahaca con camarones

    Hablemos de amor: criar mientras se vive un duelo

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión