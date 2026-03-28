Hombre muere luego de ser atacado por su tío tras riña familiar ocurrida en Macul

La tarde de este sábado, un hombre mayor de edad murió tras ser atacado por su tío, en el contexto de una riña familiar ocurrida en la comuna de Macul, en la Región Metropolitana.

De acuerdo con la información policial, el atacante, un hombre de 50 años -quien fue detenido-, agredió con un cuchillo a su sobrino de 44 años, quien falleció debido a la gravedad de sus heridas.

A través de un comunicado, la Municipalidad de Macul -liderada por Eduardo Espinoza- informó que el crimen tuvo lugar alrededor de las 14:30 horas, luego de que personal de Seguridad Pública y Seguridad Humana llegara al lugar para atender la pelea al interior de un grupo familiar, a la espera de Carabineros.

La subcomisaria de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI, Nicole Aguayo, señaló que “los antecedentes preliminares corresponden a una rencilla entre familiares, específicamente entre un tío y su sobrino”, quien fue atacado con un arma cortante.

Debido a la gravedad de las lesiones, la víctima fue trasladada a un recinto de salud, donde finalmente se constató su fallecimiento.

En el sitio del suceso trabajará el Laboratorio de Criminalística (Lacrim) para realizar el levantamiento de evidencias por este crimen, ocurrido en el exterior de una vivienda, en la vía pública.