SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Hombre muere luego de ser atacado por su tío tras riña familiar ocurrida en Macul

    La víctima, de 44 años, fue atacada por su tío de 50, quien procedió a darle muerte con un arma cortopunzante.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    PDI Tarapacá

    La tarde de este sábado, un hombre mayor de edad murió tras ser atacado por su tío, en el contexto de una riña familiar ocurrida en la comuna de Macul, en la Región Metropolitana.

    De acuerdo con la información policial, el atacante, un hombre de 50 años -quien fue detenido-, agredió con un cuchillo a su sobrino de 44 años, quien falleció debido a la gravedad de sus heridas.

    A través de un comunicado, la Municipalidad de Macul -liderada por Eduardo Espinoza- informó que el crimen tuvo lugar alrededor de las 14:30 horas, luego de que personal de Seguridad Pública y Seguridad Humana llegara al lugar para atender la pelea al interior de un grupo familiar, a la espera de Carabineros.

    La subcomisaria de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI, Nicole Aguayo, señaló que “los antecedentes preliminares corresponden a una rencilla entre familiares, específicamente entre un tío y su sobrino”, quien fue atacado con un arma cortante.

    Debido a la gravedad de las lesiones, la víctima fue trasladada a un recinto de salud, donde finalmente se constató su fallecimiento.

    En el sitio del suceso trabajará el Laboratorio de Criminalística (Lacrim) para realizar el levantamiento de evidencias por este crimen, ocurrido en el exterior de una vivienda, en la vía pública.

    Más sobre:NacionalHomicidioMaculRiña familiar

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    EE.UU. despliega al buque USS Tripoli con 3.500 marinos en medio de guerra contra Irán

    Por un clavo

    Irán llega a un acuerdo con Pakistán y Tailandia para permitir el paso de buques con petróleo por el estrecho de Ormuz

    “Trascienden gobiernos y deben continuar”: Exministro Muñoz critica anuncio de paralización de obras de ciclovía en la Alameda

    “Lista para lo que se viene”: partido de María Corina Machado reabre su sede en Caracas

    Colegio de Profesores pide no recortar recursos a Educación tras crimen de inspectora en Calama

    Lo más leído

    1.
    Gobierno de Boric diseñó regularización de migrantes empadronados, pero no la concretó y Migraciones la descarta

    Gobierno de Boric diseñó regularización de migrantes empadronados, pero no la concretó y Migraciones la descarta

    2.
    Corte Suprema rechaza recurso de senador Ossandón y deberá pagar honorarios de abogado que lo denunció

    Corte Suprema rechaza recurso de senador Ossandón y deberá pagar honorarios de abogado que lo denunció

    3.
    Más de 200 voluntarios limpian la orilla del río Mapocho y Orrego afirma que “es parte de la identidad de Santiago”

    Más de 200 voluntarios limpian la orilla del río Mapocho y Orrego afirma que “es parte de la identidad de Santiago”

    4.
    Velan a inspectora asesinada en liceo de Calama: familia acusa aumento de violencia escolar

    Velan a inspectora asesinada en liceo de Calama: familia acusa aumento de violencia escolar

    5.
    Poder aéreo: la nueva carrera de los F-16 en Sudamérica

    Poder aéreo: la nueva carrera de los F-16 en Sudamérica

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Senegal vs. Perú por el amistoso internacional

    Dónde y a qué hora ver a Senegal vs. Perú por el amistoso internacional

    Temblor hoy, sábado 28 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 28 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Inglaterra vs. Uruguay por el amistoso en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Inglaterra vs. Uruguay por el amistoso en TV y streaming

    Hombre muere luego de ser atacado por su tío tras riña familiar ocurrida en Macul
    Chile

    Hombre muere luego de ser atacado por su tío tras riña familiar ocurrida en Macul

    “Trascienden gobiernos y deben continuar”: Exministro Muñoz critica anuncio de paralización de obras de ciclovía en la Alameda

    Colegio de Profesores pide no recortar recursos a Educación tras crimen de inspectora en Calama

    Por un clavo
    Negocios

    Por un clavo

    Muere José Rosenberg, fundador de Rosen, a los 92 años

    Presidente de Comisión de Energía de la Cámara, Cristian Tapia, valora aplazamiento del alza de cuentas de la luz

    ¿Te cuesta hacer amigos? Estos son los consejos de especialistas para hacer y mantener amistades
    Tendencias

    ¿Te cuesta hacer amigos? Estos son los consejos de especialistas para hacer y mantener amistades

    ¿Por qué los gatos caen de pie? Esta es una explicación científica de un misterio sin resolver

    La mentalidad que deben tener los adultos mayores para potenciar su longevidad, según la ciencia

    Los detalles del exigente método Gago que busca resucitar a la U
    El Deportivo

    Los detalles del exigente método Gago que busca resucitar a la U

    No se quieren quedar fuera: las figuras que buscan pasaje para el Mundial 2026

    Natalia Duco visita las dependencias de la Comisión Nacional de Control de Dopaje

    Cómo activar Starlink Direct to Cell de Entel en el celular
    Tecnología

    Cómo activar Starlink Direct to Cell de Entel en el celular

    Tech World 2026 presenta la inteligencia artificial híbrida de Lenovo en Chile

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”

    Muere Shinichiro Sato, baterista de The Pillows, a los 61 años
    Cultura y entretención

    Muere Shinichiro Sato, baterista de The Pillows, a los 61 años

    Muere el actor James Tolkan: estrella de Volver al futuro y Top Gun

    Reseña de libros: de Luis López Carrasco a Marcelo Escobar

    EE.UU. despliega al buque USS Tripoli con 3.500 marinos en medio de guerra contra Irán
    Mundo

    EE.UU. despliega al buque USS Tripoli con 3.500 marinos en medio de guerra contra Irán

    Irán llega a un acuerdo con Pakistán y Tailandia para permitir el paso de buques con petróleo por el estrecho de Ormuz

    “Lista para lo que se viene”: partido de María Corina Machado reabre su sede en Caracas

    Dentro de una consulta de sexo tántrico
    Paula

    Dentro de una consulta de sexo tántrico

    Carolina Galvani, fundadora de Sinergia Animal: “Es inaceptable que las empresas ignoren el bienestar de los animales”

    Reporte de Inclusividad de Tallas de Vogue Business: el retorno de la talla 0