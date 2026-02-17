Hombre muere tras ser apuñalado por la expareja de su novia en San Ramón

La PDI trabaja para dar con el autor del crimen al interior de una vivienda en San Ramón.

Un hombre murió debido a múltiples puñaladas durante este lunes, al interior de una vivienda de la comuna de San Ramón, en la Región Metropolitana.

De acuerdo a información preliminar, la víctima se encontraba en compañía de su pareja, en momentos que el atacante, quien había tenido una relación sentimental con la mujer, ingresó a la vivienda y atacó al hombre con un arma cortopunzante.

La fiscal Marianela Contreras, de la Fiscalía Sur, señaló que “concurrimos en compañía de Carabineros y la PDI, por un homicidio, donde la víctima, mientras se encontraba al interior de su habitación, en compañía de su pareja, llega la expareja de la mujer, quien por razones que se investigan procedió a dar distintas puñaladas en su cuerpo, causándole la muerte de forma casi instantánea”.

En tanto, el subcomisario Juan Palevecino de la Brigada de Homicidios Sur, complementó que “se logró establecer que en el domicilio se encontraba la víctima con su pareja. Llegó la expareja de la señorita, y al darse cuenta de que estaban en este inmueble, hace ingreso por una protección frontal que trepó e hizo uso de un cuchillo que portaba”.

La víctima perdió la vida en la vía pública, tras salir de la vivienda donde ocurrió el crimen buscando ayuda.

Respecto a la relación entre el autor del homicidio y la víctima, el subcomisario Palevecino detalló que “el agresor era amigo de la persona que vivía en este domicilio, amigos de años. Y en relación a la mujer y él, era su expareja de una relación de años”.

“La hipótesis que se está manejando en este momento, que sería la más fuerte, la más robusta, es de que el móvil sería algo pasional, relacionado a celos”, agregó el policía.

Hasta el cierre de esta nota no se informaba de la captura del autor del crimen.