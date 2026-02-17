SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Hombre muere tras ser apuñalado por la expareja de su novia en San Ramón

    La PDI trabaja con la Brigada de Homicidios y realizan múltiples diligencias para dar con el autor del homicidio.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    La PDI trabaja para dar con el autor del crimen al interior de una vivienda en San Ramón. PDI Tarapacá

    Un hombre murió debido a múltiples puñaladas durante este lunes, al interior de una vivienda de la comuna de San Ramón, en la Región Metropolitana.

    De acuerdo a información preliminar, la víctima se encontraba en compañía de su pareja, en momentos que el atacante, quien había tenido una relación sentimental con la mujer, ingresó a la vivienda y atacó al hombre con un arma cortopunzante.

    La fiscal Marianela Contreras, de la Fiscalía Sur, señaló que “concurrimos en compañía de Carabineros y la PDI, por un homicidio, donde la víctima, mientras se encontraba al interior de su habitación, en compañía de su pareja, llega la expareja de la mujer, quien por razones que se investigan procedió a dar distintas puñaladas en su cuerpo, causándole la muerte de forma casi instantánea”.

    En tanto, el subcomisario Juan Palevecino de la Brigada de Homicidios Sur, complementó que “se logró establecer que en el domicilio se encontraba la víctima con su pareja. Llegó la expareja de la señorita, y al darse cuenta de que estaban en este inmueble, hace ingreso por una protección frontal que trepó e hizo uso de un cuchillo que portaba”.

    La víctima perdió la vida en la vía pública, tras salir de la vivienda donde ocurrió el crimen buscando ayuda.

    Respecto a la relación entre el autor del homicidio y la víctima, el subcomisario Palevecino detalló que “el agresor era amigo de la persona que vivía en este domicilio, amigos de años. Y en relación a la mujer y él, era su expareja de una relación de años”.

    “La hipótesis que se está manejando en este momento, que sería la más fuerte, la más robusta, es de que el móvil sería algo pasional, relacionado a celos”, agregó el policía.

    Hasta el cierre de esta nota no se informaba de la captura del autor del crimen.

    Más sobre:PolicialPDISan RamónHomicidioCelos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Accidente vehicular en La Florida termina con un fallecido y un lesionado: camión cayó al canal San Carlos

    Informe en derecho presentado por Fiscalía ve jurídicamente posible imputar coautoría a Orrego en caso ProCultura y fija cuándo se consuma el fraude al Fisco

    Desconocidos asesinan a disparos a peatón en puente de Avenida Recoleta

    Deja Vu: Anttonias cierra una etapa con su nuevo single

    Declaran alerta roja para Litueche por incendio forestal cercano a sectores poblados

    Mayor déficit fiscal de gobierno de Boric abre debate sobre si será suficiente ajuste de US$ 6 mil millones prometido por Kast

    Lo más leído

    1.
    Desconocidos asesinan a disparos a peatón en puente de Avenida Recoleta

    Desconocidos asesinan a disparos a peatón en puente de Avenida Recoleta

    2.
    Ángel Valencia designa a Francisco Jacir como fiscal regional Centro Norte

    Ángel Valencia designa a Francisco Jacir como fiscal regional Centro Norte

    3.
    Sernageomin monitorea actividad de volcán San José tras sismo que provocó fracturamiento de roca

    Sernageomin monitorea actividad de volcán San José tras sismo que provocó fracturamiento de roca

    4.
    Declaran alerta roja para Litueche por incendio forestal cercano a sectores poblados

    Declaran alerta roja para Litueche por incendio forestal cercano a sectores poblados

    5.
    Gobierno golpea la mesa y suspende vacaciones de jefaturas en Gendarmería ante seguidilla de liberación de presos por error

    Gobierno golpea la mesa y suspende vacaciones de jefaturas en Gendarmería ante seguidilla de liberación de presos por error

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)

    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Servicios

    Temblor se registra en Región de Coquimbo

    Temblor se registra en Región de Coquimbo

    Temblor de mediana intensidad se percibe en la Región de Antofagasta

    Temblor de mediana intensidad se percibe en la Región de Antofagasta

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Hombre muere tras ser apuñalado por la expareja de su novia en San Ramón
    Chile

    Hombre muere tras ser apuñalado por la expareja de su novia en San Ramón

    Accidente vehicular en La Florida termina con un fallecido y un lesionado: camión cayó al canal San Carlos

    Informe en derecho presentado por Fiscalía ve jurídicamente posible imputar coautoría a Orrego en caso ProCultura y fija cuándo se consuma el fraude al Fisco

    Mayor déficit fiscal de gobierno de Boric abre debate sobre si será suficiente ajuste de US$ 6 mil millones prometido por Kast
    Negocios

    Mayor déficit fiscal de gobierno de Boric abre debate sobre si será suficiente ajuste de US$ 6 mil millones prometido por Kast

    Sernageomin denuncia a Codelco ante Fiscalía y Contraloría por ocultamiento de información tras accidente en El Teniente

    Despidos por necesidad de la empresa suben 6,9% en 2025 y llegan a casi 500 mil, su mayor nivel desde la pandemia

    El alimento que aumenta el riesgo de padecer infecciones urinarias, según un estudio
    Tendencias

    El alimento que aumenta el riesgo de padecer infecciones urinarias, según un estudio

    4 cambios en la alimentación que pueden ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Qué es Ring, la empresa de seguridad de Amazon que causó polémica por su comercial en el Super Bowl

    La sinceridad de Christian Garin tras su caída en el ATP de Río: “En días como hoy me dan ganas de hacer otra cosa”
    El Deportivo

    La sinceridad de Christian Garin tras su caída en el ATP de Río: “En días como hoy me dan ganas de hacer otra cosa”

    Alejandro Tabilo barre con Emilio Nava y se instala en segunda ronda del ATP de Río de Janeiro

    “La mano de Zaldivia es burda”: la ANFP libera los audios del VAR del polémico gol anulado a la U ante Palestino

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?
    Tecnología

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro

    Review del Redmi Note 15 Pro 5G: para olvidarse del cargador

    Deja Vu: Anttonias cierra una etapa con su nuevo single
    Cultura y entretención

    Deja Vu: Anttonias cierra una etapa con su nuevo single

    El doloroso cierre de una historia: el avance del último episodio de El Caballero de los Siete Reinos

    La canción de Led Zeppelin por la que John Paul Jones quiere ser recordado

    El plan de Milei para enfrentar la judicialización de la reforma laboral
    Mundo

    El plan de Milei para enfrentar la judicialización de la reforma laboral

    EE.UU.: Tiroteo durante partido escolar de hockey sobre hielo deja tres muertos y tres heridos

    Concluyen búsqueda y defienden identificación de restos del cura guerrillero colombiano Camilo Torres

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión
    Paula

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión

    Emilia Müller: La moda como un tema fundamental para entender la sociedad

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín