Hombre muere tras ser reducido por guardias municipales en San Ramón: había sido denunciado por conflicto familiar

Tras ser reducido por guardias municipales, un hombre adulto murió en las inmediaciones de la estación del Metro San Ramón, hasta donde llegó huyendo luego de ser denunciado por un conflicto familiar.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el hecho ocurrió alrededor de las 13 horas, cuando la víctima se enfrascó en una discusión con familiares, lo que gatilló una denuncia que fue atendida por guardias municipales. Tras escapar de estos, llegó corriendo hasta la estación del tren subterráneo, donde le dieron alcance y lo redujeron.

En ese instante, el hombre de 36 años comenzó a convulsionar, debiendo ser trasladado hasta el SAR de La Bandera, cercano al lugar.

El subprefecto Robert Briones, de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, detalló que “la víctima, una persona de sexo masculino de 36 años, al mediodía, tuvo un tipo altercado con su familia, producto de lo cual llegan guardias municipales de las cercanías, que lo siguen hasta el metro de San Ramón, lugar donde esta persona efectúa algunos destrozos, por lo cual es reducido por los guardias”.

“En ese instante comienza a convulsionar, por lo cual paramédicos lo atienden, siendo trasladado hasta un centro asistencial, donde llega fallecido”, añadió.

El examen preliminar realizado al cuerpo por parte de la PDI, corroboró que el sujeto mantenía lesiones en sus extremidades superiores e inferiores. “Se condicen con la reducción de esta persona, no así con la causa de muerte, ya que estas no tienen relación con su muerte”, agregó Briones.

A su vez, el fiscal Juan Cheuquiante, de la Fiscalía Metropolitana Sur, afirmó que la persona fallecida “se encontraba en un estado de euforia” al momento de ser reducido por el personal municipal.

“Los funcionarios municipales lo retienen y en esa dinámica, por causas que se están investigando, se produce su fallecimiento”, complementó.

El persecutor no descartó que haya existido un episodio de sobredosis de la persona fallecida. “Lo que señala respecto al consumo eventual de alguna sustancia, es algo que estamos investigando y se verá reflejado en el informe del Servicio Médico Legal”, agregó.

Con todo, el personal municipal no fue detenido y se está tomando declaración a los involucrados en la retención.

Dentro de las tareas investigativas decretadas, se ordenó la revisión de cámaras de seguridad, la toma de declaraciones y el examen al cadáver.