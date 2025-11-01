Hombre murió tras ser lesionado con arma blanca en medio de riña en La Serena

Durante la madrugada de este sábado, en la comuna de La Serena, región de Coquimbo, transeúntes reportaron el hallazgo del cadáver de un hombre de 32 años en la vía pública, quien habría sido agredido.

Detectives de la Brigada de Homicidios La Serena desarrollan primeras diligencias junto a peritos del Laboratorio de Criminalística Regional, en la Avenida del Mar, altura 4.400 frente a diversos locales comerciales del sector.

Al respecto, el subprefecto, José Cáceres, jefe de la Brigada de Homicidios de La Serena, detalló: “Detectives de esta unidad especializada realiza el trabajo científico técnico en el sitio del suceso, y el análisis externo policial al cadáver en el hospital de La Serena”.

Asimismo, agregó: “El occiso presenta diversas lesiones que fueron causadas con un arma cortante, tras una riña callejera. Junto a peritos del Laboratorio de Criminalística Regional estamos levantando diversas evidencias para establecer la responsabilidad del imputado que fue detenido en flagrancia, por personal policial”.