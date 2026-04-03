Incautan abrigo de piel de zorro y especies protegidas en contenedor en San Antonio

Un procedimiento de fiscalización realizado por el Servicio Nacional de Aduanas permitió detectar un caso de presunto contrabando de fauna protegida en el puerto de San Antonio, tras la revisión de un contenedor que declaraba transportar menaje de casa.

Durante el proceso de aforo, funcionarios de la Aduana Regional identificaron diversas mercancías no declaradas, correspondientes a ejemplares y productos derivados de fauna exótica, varios de ellos protegidos por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.

Entre los elementos incautados se encuentran cinco unidades de almeja gigante (Tridacna gigas), trece ejemplares de almeja “garra de oso” (Hippopus hippopus), además de caracoles, piezas de ostión del Mediterráneo y un abrigo confeccionado con piel de zorro.

Incautan abrigo de piel de zorro y especies protegidas en contenedor en San Antonio

De acuerdo con la normativa vigente, el ingreso de este tipo de especies o sus derivados sin las autorizaciones correspondientes constituye un delito de contrabando, debido a su inclusión en los listados de protección internacional.

La jefa de Fiscalización de la Aduana de San Antonio, Natalia Garay, destacó que el hallazgo responde al trabajo especializado de los equipos. “Este procedimiento da cuenta del control de mercancías sensibles y de la responsabilidad con la protección del medio ambiente y la biodiversidad”, señaló.

Asimismo, subrayó el rol del organismo en este tipo de casos: “Como Aduanas actuamos como entidad de observancia de la normativa CITES en frontera, lo que permite frenar el tráfico ilegal de especies y sus derivados”.

Incautan abrigo de piel de zorro y especies protegidas en contenedor en San Antonio

Tras la detección, las mercancías fueron retenidas y se presentó la respectiva denuncia ante el Ministerio Público, mientras que en paralelo se solicitó un informe técnico de identificación taxonómica al Museo de Historia Natural de San Antonio para respaldar los hallazgos.

Desde Aduanas recalcaron que este tipo de procedimientos son clave para prevenir el tráfico ilegal de especies protegidas y contribuir a la conservación de la biodiversidad, en línea con los compromisos internacionales asumidos por Chile.