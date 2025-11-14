OFERTA ELECCIONES $990
    Nacional

    Controlan incendio que consumió cuatro viviendas en el campamento Nuevo Amanecer de Cerrillos

    Voluntarios de Bomberos de las compañías del sector Metropolitano Sur, así como de Maipú y Cerrillos trabajan en la extinción del siniestro.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    Imagen referencial. Municipalidad de Monte Patria

    Un incendio se registró poco antes de las 07.00 horas de este viernes en el campamento Nuevo Amanecer, ubicado a un costado de la ruta 78, en Cerrillos, Región Metropolitana.

    De acuerdo con lo reportado por Carabineros, alrededor de cuatro viviendas de material ligero fueron consumidas por el fuego, en este campamento que en 2022 llegó a ser uno de los más grandes de la Región Metropolitana, con casi 10 mil habitantes, según cifras de Techo.

    Las autoridades no han informado que haya personas lesionadas. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) comunicó que voluntarios de Bomberos provenientes de las compañías de Maipú, Cerrillos y del sector Metropolitano Sur.

    El teniente coronel Christián Bichett, prefecto de Servicio Prefectura Santiago Rinconada, dijo a ADN Radio que “Bomberos está trabajando, pero es una construcción, un emplazamiento irregular, las calzadas (no son anchas), por ende los trabajos son complejos para ellos y cualquier tipo de organismo que quiera operar acá”.

    “Sin embargo, la situación ya está controlada. Es un procedimiento que está en desarrollo. No podría señalar si habría o no personas lesionadas”, acotó en un registro difundido por la Municipalidad de Cerrillos.

    Noticia en desarrollo...

    Más sobre:IncendioCampamento Nueva EsperanzaCerrillos

    COMENTARIOS

