Incendio en Pichidegua habría sido iniciado por niños que jugaban con un encendedor

Cerca de 200 hectáreas fueron consumidas por el fuego, a raíz de un incendio que inició la tarde del jueves en el sector de Larmahue, en la comuna de Pichidegua, en la Región de O’Higgins.

Producto del siniestro, dos viviendas resultaron completamente destruidas y otras terminaron con daños.

De acuerdo a las pericias realizadas por los equipos investigativos, el origen del incendio habría sido en la ladera de un cerro, donde tres niños de entre 11 y 12 años estaban jugando con un encendedor.

Desde la Policía de Investigaciones, explicaron que los menores “se encontraban de visita en la casa de familiares en el sector, ocasión en la cual habrían subido por la falda del cerro ubicado en la parte posterior del domicilio”.

“Los menores provistos de un encendedor habrían iniciado fuego en una rama, la cual habría quemado una de sus manos y producto de esto la habría soltado ”, indicaron.

A raíz de esta acción, se “inició el incendio producto de la vegetación seca en el sector”.

De acuerdo a los últimos reportes no habrían personas fallecidas por de este incendio, y el menor habría sufrido lesiones leves.