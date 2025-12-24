SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Indagan disparo de carabinero a presunta estafadora que habría intentado atropellarlo en Cerrillos

    La PDI intenta averiguar las circunstancias en que el individuo, vestido de civil, se encontró en el estacionamiento de un supermercado con la mujer, que días antes le habría comprado un automóvil con un cheque sin fondos.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Foto: Referencial.

    Personal de la PDI indaga las circunstancias en que una mujer resultó baleada este miércoles tras embestir con un automóvil a un funcionario de Carabineros, en el estacionamiento de un supermercado en la comuna de Cerrillos.

    Según información preliminar, el efectivo -que se encontraba de civil- sostiene que le habría vendido, días atrás, un automóvil a la afectada. Sin embargo, la mujer le habría pagado con un cheque sin fondos y no logró volver a contactarla.

    Tras esto, descubrió que la mujer en cuestión había puesto el mismo vehículo a la venta y el policía, haciéndose pasar por un interesado, concertó una cita con la presunta estafadora en el lugar, emplazado frente al Mall Plaza Oeste.

    Agrega que, al percatarse la mujer de quién se trataba, intenta embestirlo, por lo que el funcionario policial utiliza su arma de servicio y le dispara, causándole heridas de gravedad que motivaron su traslado al Hospital El Carmen, en Maipú.

    De acuerdo con información de 24H, el carabinero afectado no habría realizado una denuncia por robo o compra fraudulenta del vehículo, tras ser víctima de la estafa.

    Producto de las circunstancias, el Ministerio Público instruyó la investigación de la PDI para esclarecer el hecho, para lo cual, entre otras diligencias, se revisarán las imágenes de las cámaras de seguridad que hay en el lugar.

    Más sobre:PolicialPDIcarabineroCerrillosmujerbaleo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Rusia prevé reanudar próximamente los contactos con EE.UU. sobre el plan de paz para Ucrania

    Frustran fuga desde cárcel de Limache: encuentran excavación en sitio aledaño al penal

    Bolsonaro ingresa al hospital para una cirugía en medio de importante dispositivo de seguridad

    Vocera de Kast defiende rol de primera dama ante críticas de Karamanos y no cierra la puerta ministerial a Kaiser

    Gremio de la minería designa a Alejandro Canut de Bon como nuevo director en la estatal Enami

    Israel lanza una nueva batería de ataques contra el sur de Líbano a pesar del alto el fuego

    Lo más leído

    1.
    Encuentran cadáver a un costado de la vía, maniatado y con al menos tres impactos de bala en San José de Maipo

    Encuentran cadáver a un costado de la vía, maniatado y con al menos tres impactos de bala en San José de Maipo

    2.
    El imperio que construyó Dora Jiménez en la cárcel de San Joaquín con un tarifario para droga y pagos con favores sexuales

    El imperio que construyó Dora Jiménez en la cárcel de San Joaquín con un tarifario para droga y pagos con favores sexuales

    3.
    Familia es asaltada y agredida por al menos seis sujetos en vivienda de Puente Alto

    Familia es asaltada y agredida por al menos seis sujetos en vivienda de Puente Alto

    4.
    Caso Gustavo Gatica: Johannes Kaiser llega hasta el centro de justicia para prestar su apoyo a Claudio Crespo en alegatos de clausura

    Caso Gustavo Gatica: Johannes Kaiser llega hasta el centro de justicia para prestar su apoyo a Claudio Crespo en alegatos de clausura

    5.
    Supergripe H3N2: expertos descartan que sea un virus nuevo y no prevén brote antes del invierno

    Supergripe H3N2: expertos descartan que sea un virus nuevo y no prevén brote antes del invierno

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 8 horas continuas con 30 °C: el calor extremo que vivirá la Región Metropolitana esta Navidad

    Hasta 8 horas continuas con 30 °C: el calor extremo que vivirá la Región Metropolitana esta Navidad

    Cómo es la vida del dictador derrocado Bashar al-Assad y su familia tras su salida de Siria

    Cómo es la vida del dictador derrocado Bashar al-Assad y su familia tras su salida de Siria

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    ¿Cómo cambiar un regalo? Sernac explica el funcionamiento de la garantía legal

    ¿Cómo cambiar un regalo? Sernac explica el funcionamiento de la garantía legal

    Rating del martes 23 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 23 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora cierran los supermercados y malls este miércoles 24 de diciembre

    A qué hora cierran los supermercados y malls este miércoles 24 de diciembre

    Frustran fuga desde cárcel de Limache: encuentran excavación en sitio aledaño al penal
    Chile

    Frustran fuga desde cárcel de Limache: encuentran excavación en sitio aledaño al penal

    Vocera de Kast defiende rol de primera dama ante críticas de Karamanos y no cierra la puerta ministerial a Kaiser

    Indagan disparo de carabinero a presunta estafadora que habría intentado atropellarlo en Cerrillos

    Gremio de la minería designa a Alejandro Canut de Bon como nuevo director en la estatal Enami
    Negocios

    Gremio de la minería designa a Alejandro Canut de Bon como nuevo director en la estatal Enami

    ¿Joaquín Villarino a Codelco?: “No cabe ninguna duda que es halagador (...) Estoy muy bien donde estoy”

    Tribunal ambiental acoge en parte reclamo de Walmart contra multa de la SMA por su centro de distribución

    La explosión de una bomba en Moscú provocó la muerte de 2 policías, días después del atentado contra un general de Rusia
    Tendencias

    La explosión de una bomba en Moscú provocó la muerte de 2 policías, días después del atentado contra un general de Rusia

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    Qué se sabe del despliegue de tropas y aeronaves adicionales de EEUU en el Caribe

    Paqui Meneghini aborda su salida de O’Higgins mientras afina su llegada a la U
    El Deportivo

    Paqui Meneghini aborda su salida de O’Higgins mientras afina su llegada a la U

    Concepción entrega una lista de nueve jugadores que no seguirán en su retorno a Primera

    Nuevo golpe al LIV Golf de Joaquín Niemann: Brooks Koepka anuncia su salida del circuito y el PGA Tour le abre las puertas

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande
    Finde

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Qué esperar de la decisiva segunda tanda del final de Stranger Things: ¿quiénes corren mayor peligro?
    Cultura y entretención

    Qué esperar de la decisiva segunda tanda del final de Stranger Things: ¿quiénes corren mayor peligro?

    Cómo Joe Pesci y Daniel Stern se transformaron en los villanos de Mi Pobre Angelito

    Mi Burrito Sabanero, la historia de un hit navideño con voz de niño (y por el que no ganó un peso)

    Bolsonaro ingresa al hospital para una cirugía en medio de importante dispositivo de seguridad
    Mundo

    Bolsonaro ingresa al hospital para una cirugía en medio de importante dispositivo de seguridad

    Israel lanza una nueva batería de ataques contra el sur de Líbano a pesar del alto el fuego

    Trump propone cancelar las licencias de televisión de las cadenas de EE.UU. que le son críticas

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés
    Paula

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años