Indagan disparo de carabinero a presunta estafadora que habría intentado atropellarlo en Cerrillos

Personal de la PDI indaga las circunstancias en que una mujer resultó baleada este miércoles tras embestir con un automóvil a un funcionario de Carabineros , en el estacionamiento de un supermercado en la comuna de Cerrillos.

Según información preliminar, el efectivo -que se encontraba de civil- sostiene que le habría vendido, días atrás, un automóvil a la afectada. Sin embargo, la mujer le habría pagado con un cheque sin fondos y no logró volver a contactarla.

Tras esto, descubrió que la mujer en cuestión había puesto el mismo vehículo a la venta y el policía, haciéndose pasar por un interesado, concertó una cita con la presunta estafadora en el lugar , emplazado frente al Mall Plaza Oeste.

Agrega que, al percatarse la mujer de quién se trataba, intenta embestirlo, por lo que el funcionario policial utiliza su arma de servicio y le dispara, causándole heridas de gravedad que motivaron su traslado al Hospital El Carmen, en Maipú.

De acuerdo con información de 24H, el carabinero afectado no habría realizado una denuncia por robo o compra fraudulenta del vehículo, tras ser víctima de la estafa.

Producto de las circunstancias, el Ministerio Público instruyó la investigación de la PDI para esclarecer el hecho, para lo cual, entre otras diligencias, se revisarán las imágenes de las cámaras de seguridad que hay en el lugar.