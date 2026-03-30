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    Inmobiliaria San Antonio pide al gobierno desistir de la expropiación por megatoma ante anuncio de reversar en Colonia Dignidad

    La solicitud se da luego que el ministro de Vivienda, Iván Poduje, anunciara que reversaría la expropiación de los terrenos de Colonia Dignidad.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Megatoma de San Antonio. Foto: Aton Chile. JUAN GONZALEZ/ATON CHILE

    A través de un comunicado, la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A, dueña del terreno donde está emplazada la megatoma de San Antonio, en la Región de Valparaíso, solicitó al gobierno de José Antonio Kast que “desista de la expropiación parcial de su terreno”.

    Dicho proceso fue iniciado en la gestión del expresidente Gabriel Boric. Luego que la Corte Suprema determinara desalojar el terreno ocupado en el cerro Centinela, el Ministerio de Vivienda expropió 100 hectáreas del terreno ocupado con el fin de entregar una solución habitacional a los ocupantes. El proceso implicó el deber de restituir los terrenos no expropiados a la inmobiliaria propietaria.

    En ese contexto, desde la inmobiliaria San Antonio buscan que el fallo de la Suprema se cumpla, y exigen al gobierno de Kast aquello, luego que el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, anunciara en La Tercera que reversaría la expropiación de los terrenos de Colonia Dignidad.

    Iván Poduje. Foto: Andrés Pérez. Andres Perez

    En ese marco, la inmobiliaria solicitó que se “haga cumplir el fallo de la Corte Suprema que dispone el desalojo y restitución de su terreno”.

    “Este proceso de expropiación, anunciado por el gobierno anterior, no fue conversado ni informado a la inmobiliaria. Tras el fallo de la Corte Suprema, que ordenó el desalojo del terreno, el Ministerio de Vivienda del gobierno anterior solicitó suspender por seis meses el desalojo, e iniciar conversaciones, para acordar una eventual compra del terreno por parte de los tomadores”, señalan.

    Desde la inmobiliaria sostienen que durante los seis meses de conversaciones “la expropiación nunca fue planteada como alternativa. No obstante, frente a la falta de acuerdo, el gobierno anunció unilateralmente la expropiación, dos días antes que se cumpliera el plazo para iniciar el desalojo".

    “La inmobiliaria se ha opuesto, a través de las herramientas legales a su disposición, tanto a la expropiación parcial como al precio fijado, debido al grave perjuicio económico que generan”, afirman.

    Megatoma San Antonio. Dedvi Missene

    En ese sentido, plantean que, “hoy, frente al estrecho escenario económico del país y el desistimiento de la expropiación del Club Hípico de Punta Arenas y Colonia Dignidad, la empresa llama al gobierno a desistir también de esta expropiación".

    “Esta inmobiliaria ha realizado todo lo que ha estado a su alcance para recuperar la propiedad. Desde el primer momento de la usurpación se realizaron las denuncias, se escribieron cartas a las autoridades, se pagaron insertos de prensa y se han emprendido numerosas acciones judiciales, todo con un solo objetivo, hacer valer sus derechos”, indican.

    En definitiva, solicitan “que el gobierno desista de este proceso expropiatorio y que se avance en el único objetivo que ha tenido la empresa a lo largo de estos años: que se cumpla el fallo de la Corte Suprema y se restituya íntegramente el terreno desalojado”.

    Desalojo en Megatoma de San Antonio. JUAN GONZALEZ/ ATON CHILE
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