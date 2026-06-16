Interno de Santiago 1 muere por herida de arma blanca en riña

Por disposición del Ministerio Público, personal de la Policía de Investigaciones indaga el crimen de un interno del Centro de Detención Preventiva Santiago 1 que falleció producto de una herida de arma blanca en una riña en el penal.

Los hechos tuvieron lugar durante la noche de este lunes.

De acuerdo a la información policial preliminar, la riña se habría registrado cerca de las 20.00 horas.

La víctima es un hombre de 35 años, de nacionalidad chilena, que ya había completado casi la mitad de su condena de dos años por un delito de hurto simple.

El interno resultó lesionado por un corte de arma blanca en el cuello.

Fue derivado al Hospital Barros Luco, recinto en el que falleció mientras recibía atención.