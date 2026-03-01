Investigan hallazgo de cadáver en Vallenar: la víctima habría sufrido una descarga eléctrica

El Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron durante este domingo una serie de diligencias investigativas para determinar la causa de muerte de una persona en Vallenar, en la región de Atacama, cuyo cadáver fue encontrado en plena vía pública.

Respecto al hecho, la fiscal (s) de Vallenar, Valentina Campos, indicó que la mañana de este domingo fue informada del fallecimiento de un hombre adulto, quien habría estado realizando tareas de electricidad, cuestión que por ahora está en investigación.

Al lugar del hallazgo se dirigió un equipo de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI de Vallenar para realizar diversas diligencias investigativas. De ellas, la policía civil logró concluir que la víctima se trataría de un hombre chileno de 51 años de edad.

“El trabajo policial determinó que la víctima se encontraba realizando trabajos de desinstalación de postes eléctricos en desuso, sufriendo una descarga eléctrica”, detalló el subprefecto Héctor Guenante, jefe (s) de la Bicrim de la ciudad.

Guenante agregó también que las diligencias realizadas en el lugar permitieron dilucidar que no habría existido intervención de terceros en la muerte de la persona, que habría sido presuntamente por electrocución, hecho que será confirmado por el Servicio Médico Legal (SML).

Además de la PDI y la Fiscalía, en el lugar trabajaron Carabineros, Bomberos y el SML. Según el subprefecto, tras la toma de declaraciones de lo ocurrido, habrían podido determinar que “la víctima llevaba a cabo labores de manera particular con postes de madera en desuso que antes se utilizaban para el tendido eléctrico”.

La Fiscalía ordenó a la PDI y al SML continuar con las diligencias investigativas e informar de los ocurrido a la inspección del trabajo, para así poder determinar si el hecho ocurrió en un contexto laboral o particular.