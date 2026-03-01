Carabineros fiscaliza 237 vehículos en Vitacura por carreras clandestinas: se cursaron 40 infracciones

Un total de 237 vehículos fueron fiscalizados en un operativo desplegado por Carabineros en la comuna de Vitacura, en el marco de controles preventivos por carreras clandestinas en el sector de la Autopista Costanera Norte. El procedimiento se realizó en el servicentro Copec Cerro Alvarado, identificado como punto habitual de encuentro para este tipo de prácticas ilegales.

El despliegue estuvo a cargo de la 37ª Comisaría Vitacura, con la participación de 18 carabineros y el apoyo de personal municipal, que dispuso ocho dispositivos de seguridad para el operativo.

Infracciones y vehículos fuera de norma

Durante la fiscalización se cursaron 40 infracciones de tránsito por exceso de velocidad ; cinco por mantener vidrios polarizados fuera de norma; seis por no uso del cinturón de seguridad; cuatro por no mantener el grabado de patentes en los vidrios; y 10 por licencia de conducir vencida. Además, se aplicaron tres multas por silenciadores de vehículos modificados.

Asimismo, cinco motocicletas y cuatro vehículos fueron retirados de circulación por mantener su documentación vencida.

Preocupación por carreras clandestinas

La mayor María Elena Cofré explicó que este sector de la comuna es un “punto de encuentro para las carreras clandestinas”, señalando que han sido los propios vecinos quienes han manifestado molestia y preocupación por estos hechos.

En esa línea, indicó que este tipo de controles permite entregar “mayor seguridad de las personas que se desplazan por la autopista”.

No obstante, respecto de los vehículos retirados de circulación, precisó que ninguno presentaba indicios de haber participado en este tipo de actividades. “Por lo menos los vehículos que fueron retirados no tenían indicios, por ejemplo, de tubos de escape modificados que puedan evidenciar su utilización en carreras clandestinas”, sostuvo.

Desde la institución destacaron que, en los últimos tres años, la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 37ª Comisaría Vitacura ha logrado identificar 41 vehículos y a sus propietarios vinculados a carreras clandestinas en el sector.