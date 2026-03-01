Incendio en “Mall Chino” de Quilpué obliga a evacuar recinto: se indaga eventual intervención de terceros

Incendio en “Mall Chino” de Quilpué obligó a evacuar recinto y es investigado por eventual intervención de terceros

Un incendio de importantes proporciones se registró la tarde de este domingo en la comuna de Quilpué, específicamente en calle Carrera esquina Serrano, correspondiente al denominado “Mall Chino”. El siniestro obligó a evacuar un centro comercial cercano y movilizó a la totalidad de las compañías de Bomberos de la comuna.

Desde el municipio señalaron que el fuego se habría originado hace aproximadamente una hora y que existen múltiples testigos que apuntan a una eventual intervención de terceros. Por ello, se solicitó la concurrencia de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones para iniciar diligencias.

Las autoridades comunales indicaron que se analizarán las pruebas disponibles con el fin de evaluar la presentación de acciones legales.

Incendio en “Mall Chino” de Quilpué obligó a evacuar recinto y es investigado por eventual intervención de terceros. Imagen referencial.

Incendio controlado y sin lesionados

Carabineros informó que concurrió a verificar el incendio estructural y confirmó que el fuego ya se encuentra controlado.

Asimismo, la policía uniformada indicó que no se registran personas lesionadas a raíz del siniestro.

Durante la emergencia se logró evitar la propagación de las llamas hacia otras propiedades y se aisló el perímetro del sector afectado. Además, se evacuó la tienda Ripley y el mall cercano al foco del incendio como medida preventiva.

En el combate del fuego trabajaron todas las compañías de Bomberos de Quilpué y se solicitó apoyo de un carro telescópico proveniente de Viña del Mar debido a la magnitud del siniestro.

Diligencias en curso

Carabineros señaló que los antecedentes fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público y que se están realizando diligencias a partir de videos que circulan en redes sociales, los que podrían aportar antecedentes sobre el origen del incendio.