Investigan homicidio de hombre en situación de calle en Macul

Durante horas de la mañana de este domingo se encontró el cuerpo de una persona sin signos vitales en el sector Rotonda Rodrigo de Araya, en comuna de Macul.

De acuerdo con información preliminar se trataría de un hombre, de 40 años aproximadamente, que vivía en situación de calle en esa misma zona.

La Fiscalía de Flagrancia Oriente solicitó la presencia de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones en el lugar para llevar las diligencias y establecer el motivo y la dinámica de los hechos.

El inspector de la BH, Mauricio Ayora informó que tras primeros análisis encontraron “lesiones cortopunzantes, específicamente en el tórax y muslo derecho. Motivo por el cual, debido a los hechos que se están investigando, se puede decir que efectivamente es atribuible a terceras personas" .

Al lugar también llegó el Servicio Médico Legal para realizar el traslado del cuerpo.