SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Investigan homicidio de hombre en situación de calle en Macul

    Tras las primeras diligencias, la PDI informó que la víctima habría sido herida con un arma cortopunzante, lo que le generó heridas en el tórax y en el muslo derecho.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    Foto referencial / Aton

    Durante horas de la mañana de este domingo se encontró el cuerpo de una persona sin signos vitales en el sector Rotonda Rodrigo de Araya, en comuna de Macul.

    De acuerdo con información preliminar se trataría de un hombre, de 40 años aproximadamente, que vivía en situación de calle en esa misma zona.

    La Fiscalía de Flagrancia Oriente solicitó la presencia de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones en el lugar para llevar las diligencias y establecer el motivo y la dinámica de los hechos.

    El inspector de la BH, Mauricio Ayora informó que tras primeros análisis encontraron “lesiones cortopunzantes, específicamente en el tórax y muslo derecho. Motivo por el cual, debido a los hechos que se están investigando, se puede decir que efectivamente es atribuible a terceras personas".

    Al lugar también llegó el Servicio Médico Legal para realizar el traslado del cuerpo.

    Lee también:

    Más sobre:MaculPDIBHFiscalía Metropolitana Oriente

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Exministro del interior surcoreano apela a su condena a siete años de cárcel por la ley marcial de 2024

    Monumento Natural: qué implica el nuevo estatus con el que se busca salvar al pingüino de Humboldt

    Bilateral por Seguridad: Cordero y Steinert se reúnen este lunes

    Siria anuncia que tomó el control de la base militar de Al-Shaddadi tras coordinación con EE.UU.

    Incendio afecta a departamento en edificio de Estación Central y obliga a evacuar a residentes

    Delegación Metropolitana: Durán y Codina protagonizarán bilateral a 23 días del cambio de mando

    Lo más leído

    1.
    Sernageomin monitorea actividad de volcán San José tras sismo que provocó fracturamiento de roca

    Sernageomin monitorea actividad de volcán San José tras sismo que provocó fracturamiento de roca

    2.
    Exdirector de Gendarmería y liberación de reos: “Pareciera ser una operación contra el director o la reputación institucional”

    Exdirector de Gendarmería y liberación de reos: “Pareciera ser una operación contra el director o la reputación institucional”

    3.
    Remuneración debió ser en pesos y no dólares: Contraloría ordena reintegrar parte del sueldo del exembajador Gazmuri en Venezuela

    Remuneración debió ser en pesos y no dólares: Contraloría ordena reintegrar parte del sueldo del exembajador Gazmuri en Venezuela

    4.
    La audiencia de revisión de la solicitud de desafuero del gobernador Claudio Orrego será este 17 de febrero

    La audiencia de revisión de la solicitud de desafuero del gobernador Claudio Orrego será este 17 de febrero

    5.
    De patines a bailes en las calles: los clanes urbanos que se toman Santiago

    De patines a bailes en las calles: los clanes urbanos que se toman Santiago

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    Incendio forestal en Vichuquén: Senapred reporta afectación de al menos 200 hectáreas y mantiene alerta roja

    Incendio forestal en Vichuquén: Senapred reporta afectación de al menos 200 hectáreas y mantiene alerta roja

    Temblor hoy, domingo 15 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 15 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Monumento Natural: qué implica el nuevo estatus con el que se busca salvar al pingüino de Humboldt
    Chile

    Monumento Natural: qué implica el nuevo estatus con el que se busca salvar al pingüino de Humboldt

    Bilateral por Seguridad: Cordero y Steinert se reúnen este lunes

    Incendio afecta a departamento en edificio de Estación Central y obliga a evacuar a residentes

    La IA no lo es todo: Los criterios que podrían marcar la inversión en startups en 2026
    Negocios

    La IA no lo es todo: Los criterios que podrían marcar la inversión en startups en 2026

    Elizalde defiende gestión fiscal del gobierno y destaca que deuda pública “no aumentó respecto del año pasado”

    Caída del bitcoin golpea a El Salvador y tensiona la deuda en medio de fricciones con el FMI

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista
    Tendencias

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    “Me casé en un Automac”: la inédita jornada donde dos parejas darán el “sí” bajo los arcos dorados de un McDonald’s

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    En vivo: Deportes Concepción enfrenta a la U de Conce en una nueva edición del clásico Penquista
    El Deportivo

    En vivo: Deportes Concepción enfrenta a la U de Conce en una nueva edición del clásico Penquista

    Fernando Ortiz vuelve a borrar a refuerzo de Colo Colo de cara al duelo frente a Unión La Calera

    Joaquín Niemann cierra su participación en el LIV Golf de Adelaida rozando el Top 10

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro
    Tecnología

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro

    Review del Redmi Note 15 Pro 5G: para olvidarse del cargador

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Chayanne inoxidable: su noche en el Estadio Nacional con baile, energía y romanticismo
    Cultura y entretención

    Chayanne inoxidable: su noche en el Estadio Nacional con baile, energía y romanticismo

    Debí quedarme en Madrid: un relato de Jaime Bayly

    Pet Shop Boys llegan a Viña y marcan posición: “No compararía a Bad Bunny con Michael Jackson, son diferentes”

    Exministro del interior surcoreano apela a su condena a siete años de cárcel por la ley marcial de 2024
    Mundo

    Exministro del interior surcoreano apela a su condena a siete años de cárcel por la ley marcial de 2024

    Siria anuncia que tomó el control de la base militar de Al-Shaddadi tras coordinación con EE.UU.

    Estados Unidos confirma abordaje del barco ‘Verónica III’ en aguas del Índico tras una persecución desde el Caribe

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín
    Paula

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York