Formalizan a tres imputados por secuestro ocurrido en 2025 en La Granja: dos adultos a prisión preventiva

Una investigación por secuestro ocurrido en agosto de 2025 en la Región Metropolitana derivó este sábado en la formalización de tres personas de nacionalidad chilena, dos hombres y una mujer, quienes fueron detenidos por detectives especializados de la Policía de Investigaciones (PDI).

Al respecto, el fiscal Rodrigo Chinchón, de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, explicó que el Ministerio Público imputó a los detenidos por el delito de secuestro, luego de establecer que la víctima fue trasladada contra su voluntad y mediante violencia a un inmueble, para posteriormente ser abandonada tras ser agredida en la vía pública, en la comuna de Puente Alto.

“La Fiscalía ha formalizado a tres personas imputadas por el delito de secuestro por hechos ocurridos en agosto de 2025”, sostuvo el persecutor, detallando que el caso fue investigado en conjunto con la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Antisecuestros de la PDI.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el subprefecto Claudio Caro, subjefe de la unidad especializada, la víctima -un ciudadano chileno mayor de edad- fue abordada por un grupo de personas el 11 de agosto del año pasado, siendo intimidada y forzada a ingresar a un domicilio en la comuna de La Granja.

En ese lugar, el afectado permaneció aproximadamente una hora en cautiverio, período en el cual fue golpeado y sometido a torturas, mientras los imputados lo acusaban de haber participado en un robo a un inmueble del sector.

Posteriormente, fue liberado en la comuna de La Pintana, presentando lesiones producto de las agresiones.

Prisión preventiva y resolución pendiente

Tras la formalización, el tribunal decretó prisión preventiva para los dos imputados adultos, al considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

En tanto, respecto del tercer detenido, un adolescente, la situación cautelar será revisada por la Corte de Apelaciones de San Miguel.

Como parte del operativo policial que permitió las detenciones, se incautaron tres teléfonos celulares y un arma de fuego tipo pistola, adaptada artesanalmente para su uso, sin marca ni número de serie visible, lo que también será materia de análisis en el marco de la investigación penal.

Desde la Fiscalía señalaron que las diligencias continúan abiertas para determinar la eventual participación de otras personas y esclarecer completamente la dinámica de los hechos.