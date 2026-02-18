Investigan secuestro de comerciante en Independencia: habrían exigido $30 millones a su pareja

Un comerciante que ejercía en Recoleta, habría sido secuestrado en la noche del martes en la comuna de Independencia, Región Metropolitana, cuando estaba en compañía de su pareja.

De acuerdo con los antecedentes preliminares recopilados por La Tercera, a eso de las 23: 50 del martes la víctima, de nacionalidad dominicana, junto a su pareja, de origen boliviano, fueron interceptadas por un vehículo cuando se dirigían a su domicilio, ubicado en calle Pablo Urzúa, en el sector nororiente de la comuna.

Del vehículo que les bloqueó el pasó descendieron dos individuos a rostro descubierto, que luego se dirigieron hacia la víctima para retenerla. Luego de que el comerciante fuera reducido, fue obligado a entrar al vehículo, que huyó hacia el sur de calle Huánuco.

La mujer, casi a las 01.00 horas, recibió un mensaje por WhatsApp que incluía una fotografía de su pareja, atada de pies y manos. En el mensaje, le exigieron, además, $30 millones en efectivo y otros objetos de valor, como joyas, que debía entregar a los secuestradores en la calle Santo Domingo, comuna de Quinta Normal.

El Ministerio Público instruyó que la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Antisecuestros (BIPE) de la Policía de Investigaciones realizada las primeras pericias. De momento, no se conoce el paradero de la víctima. Sí ha trascendido que antes de su secuestro, recibió amenazas, aunque no se ha especificado el carácter de éstas.