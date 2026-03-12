Irán reitera acusaciones contra Israel por “bombardear monumentos históricos” y critica el “silencio” de la Unesco

El Goberno de Irán ha reiterado este jueves sus acusaciones contra Israel por “bombardear monumentos históricos” en el marco de su ofensiva junto a Estados Unidos contra el país y ha criticado el “inaceptable silencio” de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

“Israel está bombardeando monumentos históricos iraníes que datan del siglo XIV. Varios sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO han sido alcanzados”, ha señalado el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, quien ha destacado que “es natural que un régimen que no durará un siglo odie a las naciones con un pasado antiguo”.

“¿Dónde está la UNESCO? Su silencio es inaceptable”, ha cuestionado Araqchi en un mensaje en redes sociales, después de que las autoridades denunciaran daños materiales en lugares como el Palacio de Golestán, en Teherán, y el Palacio de Chehel Sotún, en Isfahán, así como en una zona histórica de Jorramabad.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según las autoridades iraníes. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, así como varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel e intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.