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    ISP ordena retiro de jarabe antihistamínico tras detección de impurezas fuera de norma

    La alerta involucra series específicas del medicamento loratadina del Laboratorio Chile.

    Por 
    Roberto Martínez

    El Instituto de Salud Pública (ISP) emitió este lunes una alerta farmacéutica que ordena el retiro voluntario del mercado de un jarabe de loratadina, luego de detectar resultados fuera de especificación en impurezas durante estudios de estabilidad.

    La medida afecta al producto “Loratadina Jarabe 5 mg/5 ml”, en presentación de frasco de 60 ml, elaborado y distribuido por Laboratorio Chile S.A., titular del registro sanitario.

    De acuerdo con la alerta N°09/26, el retiro -calificado como voluntario- se fundamenta en que el titular del producto informó que, en el marco de un estudio de estabilidad en curso, se detectaron niveles de impurezas que no cumplen con las especificaciones exigidas.

    Las series comprometidas corresponden a los lotes EWOA, EWOB y EWOC, cuyo número de registro es el F-8414, todos con fecha de vencimiento en septiembre de 2026, lo que implica que aún se encontraban potencialmente en circulación al momento de la notificación.

    El medicamento pertenece a la categoría de antihistamínicos, ampliamente utilizados para tratar síntomas alérgicos como rinitis, urticaria y otras reacciones de origen alérgico.

    Qué es el retiro voluntario

    El retiro voluntario implica que la propia empresa titular del producto inició el proceso de retiro, bajo supervisión de la autoridad sanitaria, como una medida preventiva para evitar riesgos a la población.

    Desde el ISP se activan protocolos que incluyen la identificación, trazabilidad y retiro de los lotes comprometidos desde farmacias, centros de salud y cadenas de distribución, además de la comunicación a profesionales de la salud y establecimientos farmacéuticos.

    Más sobre:ISPAlerta farmacéuticaMedicamentosRetiro voluntarioLoratadinaAntihistamínicoImpurezasInstituto de Salud Pública

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