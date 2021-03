J.A. Kast envía carta a Piñera pidiéndole que viaje a La Araucanía: “Claramente la estrategia de su gobierno en la zona fracasó rotundamente”

hace 44 minutos

José Antonio Kast.

"Este año han asesinado a chilenos, mapuches y no mapuches, y todavía no hay ningún delincuente o quien haya cometido estos delitos imputado, formalizado o condenado” señaló el líder del Partido Republicano. En la misiva también le dicen al Mandatario que "sus promesas de campaña no sólo han sido incumplidas, sino que le ha fallado a miles de chilenos que confiaron en su capacidad y voluntad para resolver los graves hechos de violencia”.