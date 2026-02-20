Jefe de Gestión de Emergencias de Senapred destaca “rápida” reacción de equipos ante explosión en Renca

Continúan los peritajes para esclarecer las causas de la grave explosión de un camión de gas en la comuna de Renca. El hecho ocurrió la mañana de ayer jueves cuando el vehículo transitaba en medio del empalme de General Velásquez, en el nudo de la Ruta 5, al límite con la comuna de Quilicura.

Tras volcar el camión emitió una gran nube de gas que se propagó rápidamente por la autopista y sectores aledaños, posteriormente se generó una explosión, la que provocó la muerte de cuatro personas -incluyendo al conductor del camión- y dejó a otras 17 heridas.

En ese marco, el jefe del Departamento de Gestión de Emergencias del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) de la Región Metropolitana, Paolo Marín, aseguró que los equipos de emergencia actuaron rápidamente.

En diálogo con radio Agricultura, Marín aseguró que se trató de un accidente “terrible” que probablemente se ocasionó por daños en “las válvulas de control de estos estanques, lo que generó esta fuga tan masiva de gas”.

En ese sentido, destacó que “a pesar de ser una zona de muy alto tránsito" y que el hecho ocurrió en horario punta, no circulaban tantos vehículos por el sector.

Respecto al actuar de los equipos de emergencia, aseguró que se “pudo tener una respuesta bastante rápida, bastante eficiente de parte de todos los organismos de respuesta”.

“Destacar en ese sentido que la interacción que hay entre los distintos actores de los servicios de emergencia de la Región Metropolitana ayudó a que esto se pudiera atender de manera muy ágil”, sostuvo.

Sobre las acciones, resaltó que se pudo “hacer primeramente la derivación rápida de todos los lesionados en los distintos centros asistenciales, que estas personas lesionadas pudieran ser también identificadas, inclusive la totalidad . La totalidad de las personas lesionadas que se internaron en centros asistenciales han logrado ser identificadas “, aseveró.

Junto con ello, destacó que hubo un sistema de respuesta “bastante eficiente por parte de Bomberos” respecto al control de la emergencia con gas licuado, “la cual afortunadamente no generó nuevas emergencias derivadas, sino que, por el contrario, logró mantener bastante bien contenida la situación”.