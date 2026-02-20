SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Jefe de Gestión de Emergencias de Senapred destaca “rápida” reacción de equipos ante explosión en Renca

    Paolo Marín aseguró que los equipos de emergencia se movilizaron apenas ocurrió la tragedia. En ese sentido, destacó la labor de Bomberos, quienes controlaron las llamas y evitaron una nueva explosión.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Continúan los peritajes para esclarecer las causas de la grave explosión de un camión de gas en la comuna de Renca. El hecho ocurrió la mañana de ayer jueves cuando el vehículo transitaba en medio del empalme de General Velásquez, en el nudo de la Ruta 5, al límite con la comuna de Quilicura.

    Tras volcar el camión emitió una gran nube de gas que se propagó rápidamente por la autopista y sectores aledaños, posteriormente se generó una explosión, la que provocó la muerte de cuatro personas -incluyendo al conductor del camión- y dejó a otras 17 heridas.

    En ese marco, el jefe del Departamento de Gestión de Emergencias del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) de la Región Metropolitana, Paolo Marín, aseguró que los equipos de emergencia actuaron rápidamente.

    En diálogo con radio Agricultura, Marín aseguró que se trató de un accidente “terrible” que probablemente se ocasionó por daños en “las válvulas de control de estos estanques, lo que generó esta fuga tan masiva de gas”.

    En ese sentido, destacó que “a pesar de ser una zona de muy alto tránsito" y que el hecho ocurrió en horario punta, no circulaban tantos vehículos por el sector.

    Respecto al actuar de los equipos de emergencia, aseguró que se “pudo tener una respuesta bastante rápida, bastante eficiente de parte de todos los organismos de respuesta”.

    “Destacar en ese sentido que la interacción que hay entre los distintos actores de los servicios de emergencia de la Región Metropolitana ayudó a que esto se pudiera atender de manera muy ágil”, sostuvo.

    Sobre las acciones, resaltó que se pudo “hacer primeramente la derivación rápida de todos los lesionados en los distintos centros asistenciales, que estas personas lesionadas pudieran ser también identificadas, inclusive la totalidad. La totalidad de las personas lesionadas que se internaron en centros asistenciales han logrado ser identificadas“, aseveró.

    Junto con ello, destacó que hubo un sistema de respuesta “bastante eficiente por parte de Bomberos” respecto al control de la emergencia con gas licuado, “la cual afortunadamente no generó nuevas emergencias derivadas, sino que, por el contrario, logró mantener bastante bien contenida la situación”.

    Más sobre:RencaExplosiónSenapredJefe de emergenciasPaolo Marín

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Más del 45% de las empresas dice que la falta de regularización es la principal barrera para contratar migrantes

    Bolsa de Santiago repunta después de tres sesiones de bajas

    Corte Suprema de Estados Unidos da un golpe a la política arancelaria de Donald Trump y los anula

    “No sé si es tan sencillo poder hacer valer responsabilidades políticas cuando Marcel ya no está”: García por déficit fiscal

    Estados Unidos retira visas a tres funcionarios del gobierno de Boric y acusa que “socavaron la seguridad regional”

    Venta de viviendas de lujo crece en 2025, pero las de segmentos más caros no tuvieron salida

    Lo más leído

    1.
    Minsal rectifica cifra de fallecidos tras explosión de camión en Renca y la mantiene en cuatro víctimas fatales

    Minsal rectifica cifra de fallecidos tras explosión de camión en Renca y la mantiene en cuatro víctimas fatales

    2.
    “El nivel de desconocimiento”: alcalde de Penco desmiente acusaciones de ministra Orellana sobre lentitud en entrega de ayudas

    “El nivel de desconocimiento”: alcalde de Penco desmiente acusaciones de ministra Orellana sobre lentitud en entrega de ayudas

    3.
    Investigan nuevo secuestro en la capital: captores exigen 100 millones de pesos para liberar a mujer

    Investigan nuevo secuestro en la capital: captores exigen 100 millones de pesos para liberar a mujer

    4.
    Abogada Helhue Sukni da a conocer robo en casa de sus padres y asegura a los que lo hicieron: “Los voy a encontrar”

    Abogada Helhue Sukni da a conocer robo en casa de sus padres y asegura a los que lo hicieron: “Los voy a encontrar”

    5.
    “Se expandió demasiado rápido”: Bomberos combaten incendio en cité de Santiago centro

    “Se expandió demasiado rápido”: Bomberos combaten incendio en cité de Santiago centro

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Cómo “rejuvenecer” el sistema inmunológico, según un reciente estudio científico

    Cómo “rejuvenecer” el sistema inmunológico, según un reciente estudio científico

    Servicios

    Rating del jueves 19 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 19 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora comienza la Gala de Viña 2026 y quién transmite el evento previo al Festival

    A qué hora comienza la Gala de Viña 2026 y quién transmite el evento previo al Festival

    Estos son los humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026

    Estos son los humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026

    “No sé si es tan sencillo poder hacer valer responsabilidades políticas cuando Marcel ya no está”: García por déficit fiscal
    Chile

    “No sé si es tan sencillo poder hacer valer responsabilidades políticas cuando Marcel ya no está”: García por déficit fiscal

    Estados Unidos retira visas a tres funcionarios del gobierno de Boric y acusa que “socavaron la seguridad regional”

    Jefe de Gestión de Emergencias de Senapred destaca “rápida” reacción de equipos ante explosión en Renca

    Más del 45% de las empresas dice que la falta de regularización es la principal barrera para contratar migrantes
    Negocios

    Más del 45% de las empresas dice que la falta de regularización es la principal barrera para contratar migrantes

    Bolsa de Santiago repunta después de tres sesiones de bajas

    Corte Suprema de Estados Unidos da un golpe a la política arancelaria de Donald Trump y los anula

    La costosa propuesta del gobierno de Trump para reemplazar a la OMS
    Tendencias

    La costosa propuesta del gobierno de Trump para reemplazar a la OMS

    Cómo los exámenes de sangre podrían predecir el Alzheimer, según un reciente estudio

    Estas son las armas que EEUU tiene en Medio Oriente y que podría usar en un potencial ataque a Irán

    El duro cuestionamiento de Manuel Pellegrini al castigo del DT de Sevilla Matías Almeyda
    El Deportivo

    El duro cuestionamiento de Manuel Pellegrini al castigo del DT de Sevilla Matías Almeyda

    “Es realmente motivador ver a otras madres que han vuelto”: Alexa Guarachi sale del retiro y jugará el WTA 250 de Austin

    Los fichajes de última hora que marcaron el cierre del libro de pases de la Liga de Primera

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7
    Tecnología

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Cómo son las nuevas unidades del pueblo Mapuche en Age of Empires II: Definitive Edition

    La guerra de la IA suma un incómodo momento entre Sam Altman de OpenAI y Dario Amodei de Anthropic

    Gloria Estefan, Stefan Kramer y Matteo Bocelli: cómo será la primera noche del Festival de Viña 2026
    Cultura y entretención

    Gloria Estefan, Stefan Kramer y Matteo Bocelli: cómo será la primera noche del Festival de Viña 2026

    Muere el actor Eric Dane, recordado por su papel como Mark Sloan en Grey’s Anatomy

    La arremetida de House of the Dragon 3: liberan trailer y fecha de estreno de la serie de HBO

    ¿El Bukele colombiano? Abelardo de la Espriella avanza en las encuestas
    Mundo

    ¿El Bukele colombiano? Abelardo de la Espriella avanza en las encuestas

    La Policía de Reino Unido inicia un nuevo registro en la Royal Lodge, antigua residencia del expríncipe Andrés

    Reportan citación a juicio por apropiación ilícita al nuevo gobernante peruano José Balcázar a horas de asumir

    Nancy Mamani Loza: La única mujer
    Paula

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio

    London Fashion Week: La guía de desfiles que no te puedes perder