Solo con Brasil y México: ONU oficializa candidatura de la expresidenta Bachelet con el retiro del respaldo de Chile

Santiago, 02 de Febrero 2026. Presidente Gabriel Boric junto con los embajadores de Mexico y Brasil, anuncia la candidatura de la Ex Presidenta Michelle Bachelet a la secretaria general de las Naciones Unidas Diego Martin/Aton Chile

Este miércoles se oficializó la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU) únicamente con el respaldo de Brasil y México, luego de que el gobierno del Presidente José Antonio Kast retirara su patrocinio.

La decisión del Ejecutivo fue anunciada el martes y ratificada mediante un intercambio epistolar de la Misión Permanente de Chile ante Naciones Unidas con las autoridades del organismo.

El documento, al que accedió La Tercera, dice que “la Misión Permanente de Chile ante las Naciones Unidas (...) tiene el honor de informar que el gobierno de Chile retira su nominación de la candidatura de la ex Presidenta de Chile, Excelentísima sra. Michelle Bachelet, para el cargo de Secretaria General de las Naciones Unidas”.

La carta, fechada el 24 de marzo, fue remitida a la presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock, y al presidente del Consejo de Seguridad, Michael G. Waltz, y posteriormente informada a los Estados miembros del organismo.

En esa comunicación se recordó que el pasado 2 de febrero se había manifestado el interés de Bachelet por asumir el cargo con el respaldo de Chile, México y Brasil. Sin embargo, se precisó que “la Misión Permanente de la República de Chile (...) ha notificado (...) que el Gobierno de la República de Chile ha retirado su nominación de la Sra. Bachelet”.

De este modo, a partir de este miércoles, la exmandataria pasa a ser considerada oficialmente como candidata patrocinada solo por Brasil y México.

El martes, desde Puerto Montt, el Presidente Kast sostuvo que fue el día viernes pasado cuando conversó con Bachelet, “donde le anticipé cuál iba a ser nuestra decisión”.

Pese a la determinación del gobierno chileno, Bachelet reafirmó su intención de continuar en la carrera por liderar el organismo internacional. “(...) Mi disposición a contribuir en este desafío permanece intacta; por ello, continuaré el trabajo conjunto con los gobiernos de Brasil y México, quienes han postulado mi nombre reafirmando la naturaleza colectiva de este proyecto”, señaló.