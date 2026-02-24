SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Joaquín Lavín León es el sexto: los diputados que han sido desaforados durante el actual período parlamentario

    La resolución del máximo tribunal se suma a una serie de decisiones judiciales adoptadas desde 2023, que han retirado la inmunidad parlamentaria a legisladores de distintos sectores políticos por causas penales de diversa naturaleza.

    Por 
    Roberto Martínez

    Pasadas las 18 horas de este lunes, el Pleno de la Corte Suprema confirmó el desafuero del diputado Joaquín Lavín León, quien pasó a ser el sexto integrante de la Cámara de Diputadas y Diputados en perder su inmunidad durante el actual período legislativo.

    La decisión habilita al Ministerio Público para avanzar en su persecución penal por fraude al Fisco, tráfico de influencias y falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil contra el legislador exmilitante de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

    El fallo fue unánime respecto de los delitos de fraude al Fisco y tráfico de influencias, mientras que en votación dividida el tribunal rechazó la imputación por delitos tributarios presentada por el Servicio de Impuestos Internos (SII), revocando en ese punto lo resuelto previamente por la Corte de Apelaciones de Santiago.

    Joaquín Lavín León RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    El caso Lavín León y el avance de la investigación

    La solicitud de desafuero fue ingresada el 27 de junio de 2025 por la Fiscalía Metropolitana Oriente, por cuatro ilícitos. Posteriormente, el 16 de octubre de ese año, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la petición, decisión que este lunes fue confirmada parcialmente por la Corte Suprema.

    La investigación vincula al parlamentario con la emisión de presuntas facturas falsas y eventuales gestiones indebidas relacionadas con la comuna de Maipú.

    Una vez que la sentencia firme y ejecutoriada, el Ministerio Público quedará en condiciones de formalizar la investigación y eventualmente solicitar medidas cautelares, a la espera de la redacción y notificación del fallo íntegro del máximo tribunal.

    Seis diputados desaforados

    La decisión que afecta a Joaquín Lavín León se inscribe en un contexto inédito para el Congreso, marcado por una sucesión de desafueros parlamentarios desde 2023.

    El primer caso del período correspondió a la diputada María Luisa Cordero (Ind.-RN), cuyo desafuero fue acogido el 8 de junio de 2023 por la Corte de Apelaciones de Santiago, en el marco de una querella por injurias presentada por la senadora Fabiola Campillai. Esa causa concluyó en enero de 2024, tras un acuerdo alcanzado en audiencia de conciliación.

    Posteriormente, el 22 de julio de 2024, la Corte de Apelaciones de Temuco desaforó al diputado independiente Mauricio Ojeda, exintegrante de la bancada del Partido Republicano.

    En enero de 2025, Ojeda fue formalizado y quedó en prisión preventiva por delitos reiterados de fraude al Fisco, cohecho, lavado de activos y soborno, en la denominada arista Manicure del caso Convenios, investigación que indaga el traspaso de más de $730 millones desde el Gobierno Regional de La Araucanía a las fundaciones FOLAP y EDUC. Tras varias revisiones de su cautelar, actualmente cumple arresto domiciliario total.

    El diputado Mauricio Ojeda quedó en prisión preventiva. Foto: Ricardo Ulloa / Aton Chile. RICARDO ULLOA/ATON CHILE

    El 23 de octubre de 2024, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Talca declaró el desafuero del diputado independiente por el distrito 17 del Maule, Francisco Pulgar, imputado por delitos de violación y abuso sexual reiterados contra una menor de 14 años.

    El juicio oral fue programado para octubre de 2026, y el parlamentario permanece bajo arresto domiciliario total.

    El diputado Francisco Pulgar acusa persecución política en denuncia de violación. (Foto: Aton Chile)

    La Corte Suprema confirmó en abril de 2025 el desafuero de la diputada Catalina Pérez (Frente Amplio), en el marco del caso Democracia Viva. Un mes después fue formalizada por tres delitos de fraude al Fisco, vinculados a convenios por $426 millones adjudicados a esa fundación en Antofagasta.

    Actualmente se encuentra con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, mientras la Fiscalía solicita una pena de 10 años y un día de presidio.

    31/01/2025 - CATALINA PEREZ - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Finalmente, el 29 de septiembre de 2025, el máximo tribunal ratificó el desafuero del actual diputado y senador electo Miguel Ángel Calisto (Ind.-FRVS), investigado por un presunto fraude al Fisco superior a $103 millones, relacionado con la contratación de una asesora que, según la Fiscalía, no habría prestado funciones efectivas en su equipo parlamentario.

    Valparaiso, 5 de agosto de 2024 Punto de prensa del diputado Miguel Angel Calisto Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ATONCHILE
    Más sobre:DesaforadosJoaquín Lavín LeónMaría Luisa CorderoFrancisco PulgarMauricio OjedaCatalina PérezMiguel Ángel CalistoCámara de DiputadosNacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Delcy Rodríguez pide “una nueva justicia” en su encuentro con víctimas de violencia política en Caracas

    ¿Qué significan las máscaras de Pet Shop Boys? El trasfondo simbólico de su show en Viña del Mar

    Senadores demócratas proponen ley para que Trump reembolse más de 174 millones de dólares por aranceles

    Por cambios en el escenario para Pet Shop Boys: Karen Doggenweiler y Rafael Araneda abren segunda noche desde el público

    De una tienda en Londres al escenario de la Quinta Vergara: el encuentro casual que dio origen a Pet Shop Boys

    Minuto a minuto | Pet Shop Boys hace bailar a Viña 2026 y sorprende con juego de luces en el escenario

    Lo más leído

    1.
    Cadem: 70% cree que recorte fiscal por US$ 6 mil millones propuesto por Kast será la medida económica más difícil de cumplir

    Cadem: 70% cree que recorte fiscal por US$ 6 mil millones propuesto por Kast será la medida económica más difícil de cumplir

    2.
    La declaración de Gyvens, vocalista de Reggaeton Boys, que revela el sicariato: “Si al sujeto hay que dispararle, se le dispara”

    La declaración de Gyvens, vocalista de Reggaeton Boys, que revela el sicariato: “Si al sujeto hay que dispararle, se le dispara”

    3.
    A 16 días de dejar el Congreso: Corte Suprema acoge desafuero de diputado Joaquín Lavín y da luz verde a formalización

    A 16 días de dejar el Congreso: Corte Suprema acoge desafuero de diputado Joaquín Lavín y da luz verde a formalización

    4.
    “La amenaza de represalias a civiles era clara”: el angustiante testimonio de los chilenos en México tras la caída de “el Mencho”

    “La amenaza de represalias a civiles era clara”: el angustiante testimonio de los chilenos en México tras la caída de “el Mencho”

    5.
    Las consecuencias personales para Muñoz por sanción a su visa: de actividad académica en duda a incerteza para visitar a su hija

    Las consecuencias personales para Muñoz por sanción a su visa: de actividad académica en duda a incerteza para visitar a su hija

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Cambio de hora: ¿Cuándo se deberán modificar los relojes en Chile?

    Cambio de hora: ¿Cuándo se deberán modificar los relojes en Chile?

    Cuándo se paga el Bono de Invierno y quiénes lo recibirán este año

    Cuándo se paga el Bono de Invierno y quiénes lo recibirán este año

    Delcy Rodríguez pide “una nueva justicia” en su encuentro con víctimas de violencia política en Caracas
    Chile

    Delcy Rodríguez pide “una nueva justicia” en su encuentro con víctimas de violencia política en Caracas

    Joaquín Lavín León es el sexto: los diputados que han sido desaforados durante el actual período parlamentario

    Fiscalía formaliza a vocalista de Reggaeton Boys y lo acusa de colaborar en un caso de sicariato

    Quiroz se reúne de manera extraordinaria con el CFA ante compleja situación fiscal que recibirán del gobierno de Boric
    Negocios

    Quiroz se reúne de manera extraordinaria con el CFA ante compleja situación fiscal que recibirán del gobierno de Boric

    Oposición anticipa duro cuestionamiento a ministro Grau en cita en el Congreso por incumplimiento fiscal 2025

    Licencias médicas se desplomaron en 2025: se emitieron 1 millón menos y el gasto se redujo en cerca de US$675 millones

    ¿Por qué los millennials se convirtieron en la generación con mayor riesgo de padecer cáncer?
    Tendencias

    ¿Por qué los millennials se convirtieron en la generación con mayor riesgo de padecer cáncer?

    Por qué la NASA volvió a retrasar la misión a la Luna “Artemis II”

    Quién era Austin Tucker Martin, el hombre armado abatido en el complejo de Trump en Florida

    El fin de una era: Marcelo Gallardo anuncia su salida como entrenador de River Plate
    El Deportivo

    El fin de una era: Marcelo Gallardo anuncia su salida como entrenador de River Plate

    Manchester United vence a Everton para alargar su racha invicta y regresar a puestos de Champions League

    En vivo: Nicolás Jarry enfrenta a Dino Prižmić en su debut en el Bci Seguros ChileOpen 2026

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué significan las máscaras de Pet Shop Boys? El trasfondo simbólico de su show en Viña del Mar
    Cultura y entretención

    ¿Qué significan las máscaras de Pet Shop Boys? El trasfondo simbólico de su show en Viña del Mar

    Por cambios en el escenario para Pet Shop Boys: Karen Doggenweiler y Rafael Araneda abren segunda noche desde el público

    De una tienda en Londres al escenario de la Quinta Vergara: el encuentro casual que dio origen a Pet Shop Boys

    Senadores demócratas proponen ley para que Trump reembolse más de 174 millones de dólares por aranceles
    Mundo

    Senadores demócratas proponen ley para que Trump reembolse más de 174 millones de dólares por aranceles

    Irán propondría nuevas concesiones en medio de la tensión creciente con Trump

    Peter Mandelson: El exembajador de Reino Unido en EE. UU. es arrestado por vínculos con Epstein

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio