    Kast elige al vicealmirante (r) Ronald Mc Intyre como el nuevo director de la ANI

    El actual director de la Anepe deberá implementar, cuando salga del TC, la reforma al Sistema de Inteligencia del Estado que tramitó el gobierno de Boric. Con esa normativa en vigencia tendrá un nuevo estatuto de personal, más facultades, más recursos y más medidas intrusivas.

    Por 
    Juan Manuel Ojeda
     
    Paula Catena
    Foto: Anepe

    El gobierno del Presidente José Antonio Kast ejecutó sus primeros cambios y designaciones en uno de los organismos más relevantes del Sistema Nacional de Inteligencia.

    Se trata de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), la entidad encargada de generar información de inteligencia para las distintas reparticiones del gobierno y La Moneda. Durante el mandato del expresidente Gabriel Boric esta agencia estuvo a cargo de Luis Marcó.

    Tras el cambio de mando, Kast tomó sus primeras definiciones para darle forma a lo que será su gobierno de emergencia y eso incluyó modificaciones en la ANI. El elegido de Kast para este encargo es el vicealmirante de la Armada (r) Ronald Mc Intyre Astorga.

    Antes de llegar a la ANI, Mc Intyre había sido designado por el gobierno de Boric, tras un concurso público, como director de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (Anepe).

    El elegido de Kast es licenciado en ciencias navales y marítimas e ingeniero en armas con mención en artillería y misiles. En sus estudios de posgrado registra un magíster en ciencias navales y marítimas y un diplomado en administración de empresas de la Universidad de Concepción. También es candidato a doctor en Historia en la Universidad Católica de Valparaíso.

    En su paso por la Armada se destacó por haber sido director de Recuperaciones de Unidades, también fue comandante en jefe de la Primera Zona Naval, comandante de la Escuadra Nacional y comandante de Operaciones Navales. También se desempeñó como secretario del excomandante en jefe de la Armada, Edmundo González, el almirante que estuvo al mando de la institución cuando ocurrió el tsunami de 2010, labor por la que fue cuestionado por su respuesta ante la emergencia.

    También Mc Intyre apoyó cuatro operaciones de asistencia humanitaria y mitigación de desastres: el terremoto y tsunami en Talcahuano 2010 y los incendios en Valparaíso y Viña del Mar de los años 2014, 2015 y 2017.

    El vicealmirante (r) es hermano de la concejal de Lo Barnechea Carmen Mc Intyre, quien llegó al concejo municipal de esa comuna siendo militante del Partido Republicano. El nuevo director de la ANI, a su vez, es hijo de Ronald Mc Intyre Mendoza, quien en 1989 fue elegido por el Consejo de Seguridad Nacional como senador designado en representación de la Armada en el periodo que comenzó en 1990.

    Mc Intyre deberá hacerse cargo de la implementación de la reforma que fortalece y moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado. Esta ley fue impulsada y tramitada por el gobierno de Boric, pero no alcanzó a ser promulgada ya que aún está en revisión ante el Tribunal Constitucional (TC).

    Cuando quede lista, el vicealmirante (r) dirigirá una ANI que tendrá más recursos, más facultades operativas e intrusivas. También será el secretario del Comité Interministerial de Inteligencia y en sus manos caerá el desafío de impulsar el nuevo estatuto de personal que va a ser ingresado para su tramitación por el actual gobierno.

    De las últimas medidas de Boric: Chile se convierte en el tercer país con más kilómetros de océanos protegidos

    Municipalidad de Maipú destituye a nueve funcionarios tras procedimientos disciplinarios por acoso, maltrato y faltas a la probidad

    Cecilia Morán, historiadora experta en primeras damas: “Lo que hizo Karamanos con el cargo quedará como una anécdota”

    Habla mujer que avisó a Carabineros ataque a Rojas Vade: “Vimos un cuerpo tirado en la carretera, pero no paramos... pensamos que era una trampa”

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Anuncian refuerzos en recorridos de Red Movilidad para el Lollapalooza Chile 2026

    Comienza la venta de entradas para el show de la DJ Amelie Lens en Chile

    Rating del miércoles 11 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

