Kast en ceremonia inaugural de Fidae: destaca participación internacional y apunta al encuentro de FF.AA. y la ciudadanía

El Presidente de la República, José Antonio Kast, encabezó este martes la ceremonia inaugural de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (Fidae), la principal plataforma aeroespacial, de defensa y seguridad de América Latina.

A través de un discurso -de más de diez minutos- el Mandatario destacó el liderazgo de Fidae como plataforma global de cooperación y negocios, agradeció la participación de las delegaciones internacionales e hizo hincapié en fortalecer el vínculo entre la defensa y la ciudadanía.

"Fidae se ha ido consolidando, como lo decía el profesor, como uno de los principales centros y ferias aeroespaciales de Iberoamérica, y quizás ya del mundo. Esperamos en algún momento decir que somos la mejor y más grande feria a nivel mundial”, señaló Kast.

“Fidae expresa la capacidad de nuestro país de organizar, de convocar, de innovar y de proyectarse con seriedad en un ámbito estratégico para el presente y el futuro de las Naciones. Chile no llegó a este punto, a este desarrollo, por casualidad. El país entendió temprano de la importancia del espacio aéreo y de la tecnología y de la proyección estratégica. Esta feria también es parte de nuestra historia como país.”, agregó.

“Durante esta semana, Santiago se transforma en un centro de encuentro de empresas, de instituciones, de expertos, de delegaciones internacionales, donde se generan estos vínculos, oportunidades y acuerdos concretos que favorecen el progreso de Chile y también el desarrollo de otros países”, continuó.

En esa línea, agradeció a las delegaciones internacionales “por acompañarnos. Es motivo de orgullo para nosotros también que ustedes nos acompañen y que vean cuáles son las capacidades, no solamente en defensa, sino en la preparación, el trabajo que hay detrás de todo esto, de estos grandes equipos”.

Asimismo, destacó la importancia de la participación ciudadana en la feria, ya que impulsa “el encuentro del mundo de las Fuerzas Armadas, de las policías, con la sociedad civil”.