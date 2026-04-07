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    Kusanovic advierte posible superposición marítima entre Chile y Argentina tras declaración conjunta de Kast y Milei

    El parlamentario pidió aclarar el alcance del comunicado firmado en Buenos Aires, en el que Chile respalda los derechos de soberanía del país vecino en las islas del mar austral, incluyendo los “espacios marítimos circundantes”.

    Por 
    Roberto Martínez
    Toma aérea de las Islas Diego Ramírez.

    El senador por la Región de Magallanes Alejandro Kusanovic (Independiente) advirtió una eventual superposición de espacios marítimos entre Chile y Argentina, luego de la declaración conjunta emitida en el marco de la visita oficial del Presidente José Antonio Kast a Buenos Aires.

    La preocupación surge luego de que el mandatario chileno reiterara, durante su encuentro con el presidente argentino Javier Milei, el tradicional respaldo de Chile a los derechos de soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, además de incluir los “espacios marítimos circundantes”.

    Si bien el respaldo a las aspiraciones transandinas sobre las Malvinas ha sido sostenida por distintos gobiernos chilenos en el marco de resoluciones internacionales, la inclusión explícita de los espacios marítimos genera la inquietud de Kusanovic, debido a posibles interpretaciones sobre límites marítimos en zonas australes.

    El representante de la región más meridional del país en la Cámara Alta advirtió que “la proyección de los ‘espacios marítimos adyacentes’ de islas del mar Austral reclamadas por Argentina se superpone con territorio de Magallanes y Antártica Chilena, incluyendo zonas al sur del Cabo de Hornos”.

    Magallanes espera una aclaración del comunicado firmado hoy”, agregó, respecto del contenido del documento firmado entre ambos gobiernos.

    6 AGOSTO 2025 SENADOR ALEJANDRO KUSANOVIC. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    ¿Qué dice la normativa internacional?

    De acuerdo con la normativa internacional vigente, particularmente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), los Estados pueden proyectar distintos espacios marítimos -como mar territorial, zona económica exclusiva (ZEE) y plataforma continental- desde sus costas e islas.

    Sin embargo, cuando estas proyecciones se superponen entre dos países, el propio tratado establece que la delimitación debe resolverse mediante acuerdos bilaterales, respetando el derecho internacional y evitando afectar derechos previamente establecidos.

    El caso de Chile y Argentina

    Ambos países cuentan con tratados vigentes que fijan sus límites marítimos, entre ellos el Tratado de Paz y Amistad de 1984, que resolvió el conflicto del Beagle y estableció delimitaciones claras en la zona austral.

    No obstante, cabe recordar que el país vecino, bajo la administración de la expresidenta Cristina Fernández, presentó el 21 de abril de 2009 una solicitud para extender la demarcación del límite exterior de su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas.

    El requerimiento fue realizado por la Cancillería trasandina ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) de las Naciones Unidas.

    Dicho organismo adoptó por consenso, en marzo de 2016, las recomendaciones sobre la presentación argentina, validando el límite en las áreas no sujetas a disputas de soberanía, permitiendo a la nación vecina ejercer derechos de soberanía sobre el lecho y el subsuelo en una superficie adicional de aproximadamente 1.700.000 km².

    En 2020, el Congreso Nacional argentino aprobó por unanimidad la Ley 27.557, que incorpora estas coordenadas a la cartografía oficial del país.

    El viernes 27 de agosto de 2021, se publicó en el Diario Oficial de Chile el decreto que actualiza la Carta Náutica N° 8 y los derechos de Chile sobre la plataforma continental, desde Punta Puga a las islas Diego Ramírez, precisando el alcance de ésta en el mar Austral.

    El hecho motivó una dura respuesta de Argentina, en la que calificó la posición chilena de no ser “aceptable” y acusó al país de “querer apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina”.

    Esta posición fue rebatida en ese entonces por el canciller chileno, Andrés Allamand, al precisar que “nadie se apropia de lo que le pertenece” y que la medida adoptada responde a una política de Estado que busca darle una continuidad histórica a la posición chilena y al ejercicio de los derechos del país sobre su plataforma continental.

    Más sobre:Espacios marítimosArgentinaAlejandro KusanovicRegión de MagallanesCabo de HornosPlataforma continentalEspacios marítimos circundantesMar AustralTratado de Paz y AmistadNacional

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