La declaración judicial de odontóloga que mató a puñaladas a un hombre al creer que era el ladrón que robó su teléfono

Este viernes se revisan las medidas cautelares dispuestas para Soraya Alcaíno, la odontóloga egresada de la Universidad Católica que se mantiene en prisión preventiva en la Cárcel de San Miguel luego de haber matado a puñaladas a un hombre al que confundió con un sujeto que robó su teléfono móvil.

La víctima, Mauricio Navarrete, de 48 años, iba camino a su trabajo y era padre de tres hijos. La mañana del lunes 23 de diciembre fue hallado sin vida en la caletera de la autopista Américo Vespucio Norte, en la comuna de Recoleta. Su cuerpo presentaba lesiones de un arma cortopunzante en su cuello.

Revelan detalles de brutal asesinato de hombre confundido con ladrón en Recoleta.

Más tarde ese mismo día, la profesional que lo mató y que ya había sido identificada se entregó a Carabineros. Contó que minutos antes del crimen, un delincuente le había robado su celular en el sector de El Salto. Es por este motivo que, a bordo de su automóvil, salió en búsqueda del ladrón. Es en este escenario donde, asegura, se encontró con la víctima, creyendo que era el responsable del robo, y le propinó tres puñaladas. Navarrete, sonidista que trabajaba en una empresa de producción de eventos, iba a camino a tomar la locomoción colectiva cuando la mujer lo sorprendió y dio muerte.

En su declaración a la que tuvo acceso La Tercera, la imputada parte entregando un “contexto” sobre su historia de vida, asegurado que fue víctima de abuso sexual de niña y que enfrentó una depresión con ideación suicida. La mujer indica que fue madre adolescente y relata haber sufrido violencia por parte de su hermano y agresiones de su padre. También relata problemas médicos que interrumpieron sus estudios.

Luego da cuenta de haber sido víctima de varios delitos en la calle. Describe dos robos de autos el 2018 y el 2023 y ataques en que le quitaron su cartera y teléfono en más de una ocasión.

El lunes fatal

“El día 23 de diciembre de 2024, llegué a las 08.00 horas a la empresa en la que me desempeño como técnico en terreno. Es una empresa de telecomunicaciones y redes principalmente”, indica la imputada, contando que posteriormente salió de la calle El Roble a bordo de un vehículo Suzuki gris oscuro modelo S-Presso que utiliza para trabajar a hacer diligencias personales.

“Me fui por Recoleta al oriente, llegando a Vespucio. Ingresé por la congestión que había, por una caletera, aunque generalmente las evito. Quedé atrapada en un taco. De pronto, escuché un ruido muy fuerte y vi que un sujeto con polera oscura metió la mitad del cuerpo por la ventanilla, agarró mi celular y se dio a la fuga. Mi celular es un Motorola, no recuerdo modelo”, señala.

“Quedé muy conmocionada por el hecho, vi mi mano con sangre y pedazos de vidrio dentro de mi auto, efectué un viraje para salir de esa calle tan rápido como fuese posible, yo sólo quería salir de ahí, y entré por calles muy estrechas que no conozco. Finalmente, salí a Vespucio nuevamente. En la calle, vi vidrios tirados en la vereda, y me di cuenta que estaba a la misma altura del lugar en que me robaron. Entre medio de los vidrios, dentro de mi auto, vi un cuchillo, el que no estaba ahí antes del robo de mi celular. Noté la presencia de una persona con polera oscura, muy cerca de la vereda en que me encontraba, y cuando lo vi, pensé que era el sujeto que me robó”, asegura.

El relato judicial prosigue con la imputada indicando que la víctima portaba un teléfono con una carcasa transparente que dejaba ver el color verde grisáceo del aparato, similar al que ella tenía.

“Pensé que podía querer ingresar a mi auto”

“Le grité, diciéndole: ¡tú me robaste el celular! El sujeto empezó a acercarse a mi auto, me sentí intimidada porque pensé que podía querer ingresar a mi auto. Frené. Temía que estuviera armado ese hombre. Me bajé por la puerta del copiloto, que era donde estaba el sujeto, no sé por qué. Me gritaba “¡súbete al auto!”. Empezamos a forcejear, y él me tendió el celular. Tenía el mismo fondo de pantalla, era el de fábrica, la carcasa era parecida, pensé que era mi celular”, señaló la odontóloga.

La profesional asegura que no recordaba si bajá del auto con el cuchillo y dice que cuando volvió a subirse, lo tenía en la mano.

“Volví a la empresa, y empecé a bloquear la tarjeta del banco y trámites de ese tipo para evitar que me sacaran dinero de la cuenta”, recordó. Se dirigió a una sucursal bancaria y allí supo que el teléfono que se llevó del lugar no era su celular porque no reconocía su huella.

“Al pasar a control de detención me enteré además que estaba embarazada”, señala Alcaíno en el cierre de su declaración.