SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

La dura batalla de Desbordes para no pagar los $8.252 millones de la compra de Sierra Bella

Mientras el vale vista por el 30% del valor del inmueble aún espera ser retirado por parte del dueño del edificio, la inmobiliaria confirma que iniciará un juicio ejecutivo para cobrar el valor pactado. Mientras tanto, el alcalde de Santiago apuesta a no dar su brazo a torcer.

Por 
José Carvajal Vega
 
Juan Manuel Ojeda
Alcalde de Santiago, Mario Desbordes. Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

El 20 de enero de 2023 llegaron hasta la 41º Notaría de Santiago los representantes de la inmobiliaria San Valentino y la Municipalidad de Santiago para firmar la compraventa del edificio de la exclínica Sierra Bella.

La adquisición, que tuvo como objetivo construir la primera clínica municipal, se transformó en un terremoto político que golpeó fuertemente a la administración de la exalcaldesa Irací Hassler (PC). Una compra que en vez de ser un éxito de su gestión la transformó en imputada.

En ese contrato firmado ante el notario Félix Jara, en el artículo 2.1, se estableció que el municipio entregó un vale vista del Banco Santander por un monto de $2.475.862.002, lo que corresponde al 30% de los $8.252.873.341 que costó el inmueble ubicado en la calle Sierra Bella.

El mismo documento establece que dicho vale vista estaría retenido y podría ser cobrado por la inmobiliaria cuando su representante presente los títulos de dominio del inmueble, los que se obtienen tras la inscripción de la propiedad en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

El contrato por la venta del inmueble estipulaba que el otro 70% se pagaría en dos cuotas. La primera, correspondiente al 15%, es decir $1.237.931.000, sería pagado en febrero de 2023. Un mes después se cancelaría el 55% restante, una cuota que asciende a $4.539.080.338.

Sin embargo todo ese proceso quedó congelado luego de que la Fiscalía comenzara a husmear en la operación. De hecho durante un buen tiempo el vale vista estuvo incautado por el Ministerio Público. Pero los problemas penales ya son parte del pasado.

La resistencia de Desbordes

Luego de varios años de indagatoria, el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, cerró la investigación sin formalizarla. Una decisión que incluso fue confirmada por la Corte de Santiago. Con ese carril despejado, el dueño de la inmobiliaria, el abogado Felipe Sánchez, optó por forzar a la municipalidad para que respete la compraventa que ellos mismos firmaron.

Así fue como hace algunos días el 19º Juzgado Civil de Santiago ordenó al Conservador inscribir el inmueble y con eso despejó la cancha para que la inmobiliaria reactive las gestiones para cobrar el valor pactado.

Alcalde de Santiago, Mario Desbordes.

Sin embargo, los planes de Sánchez se toparon con una gran muralla: la férrea oposición del alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN). El jefe comunal dio la instrucción de que la Municipalidad tiene el deber de resguardar el patrimono municipal y por lo tanto no está dispuesto a pagar ese precio. Fuentes del municipio cuentan que Desbordes ha transmitido internamente que no dará su brazo a torcer mientras aún queden litigios pendientes.

No vamos a pagar $8 mil millones porque no los vale. El precio que se está cobrando es un precio que está absolutamente abultado”, dice el jefe comunal. La autoridad agregó que está trabajando “con los abogados en todas las instancias civiles y penales para evitar que se concrete este negocio usando todas las herramientas que nos da la ley”.

El plan de Desbordes para no pagar se basa en reactivar la demanda de nulidad para que el contrato de la compra quede invalidado. Un proceso que será lento ya que requiere que la Corte de Santiago y la Corte Suprema resuelva el recurso de casación que presentó la municipalidad.

Un juicio ejecutivo

En paralelo, la inmobiliaria San Valentino confirmó a La Tercera que tras la inscripción del inmueble iniciará el procedimiento de cobro ejecutivo del precio total pactado, con el fin de materializar la entrega de Sierra Bella. Según la firma, “este paso confirma lo que siempre sostuvimos: la compraventa fue un contrato plenamente válido, aprobado por el Concejo Municipal de Santiago y cuya eficacia nunca debió ponerse en duda”.

Esa es la razón que explica que pese a que el vale vista ya está disponible para el pago, la inmobiliaria haya optado por no retirarlo. De esta forma el documento para cobrar el 30% de la compraventa de Sierra Bella aún permanece en la notaría.

Frontis de la ex Clínica Sierra Bella. Diego Martin

El juicio ejecutivo que iniciará la inmobiliaria es una de las herramientas más rápidas y efectivas que se aplican en estos casos. Se trata de un procedimiento judicial acelerado para lograr el pago de deudas que ya están respaldadas por un título ejecutivo, como vendría siendo en este caso el contrato de compraventa y la inscripción de la escritura pública.

Ese proceso, que avanza en paralelo a la acción de nulidad de parte del municipio podría resolverse en un plazo de meses, mucho antes que un juicio para anular la compra, el que podría tardar varios años.

De concretarse una sentencia favorable para la inmobiliaria, el tribunal obligaría a la Municipalidad de Santiago a asumir la deuda que adquirió al comprar el inmueble y quedaría obligado a realizar el pago. En caso de que insistan en no hacerlo, se podría dar curso a un caso de desacato.

Lo complejo es que si Desbordes se niega a pagar, el tribunal no tiene mecanismos coercitivos ya que los bienes municipales son inembargables si están “destinados al funcionamiento de sus servicios”.

Frontis de la clínica Sierra Bella.

La inmobiliaria además podría activar un último recurso y llegar hasta la Contraloría para reclamar que la Municipalidad está obligada a pagar, por el principio de legalidad y la prohibición del enriquecimiento sin causa.

Es decir, la Municipalidad ahora tiene el dominio sobre un inmueble por el cual no ha pagado. Más aún cuando en el presupuesto de salud municipal hay un item de $8.300 millones para “edificio”. Incluso la inmobiliaria podría alegar al ente contralor que no está cumpliendo una obligación que un tribunal mandató a pagar.

Por delante, además, queda por dilucidar el uso del inmueble. Desbordes afirma que “técnicamente no podemos hacer un Cesfam ahí”. Mientras que la empresa responde diciendo que “la clínica es de la municipalidad y el alcalde no quiere paga su deuda ni implementar el Cesfam para el que se compró. Es falso que ahí no pueda implementarlo”.

Más sobre:Sierra BellaCaso Sierra BellaMunicipalidad de SantiagoMario DesbordesInmobiliaria San Valentino

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Detective de la PDI abatió a tiros a delincuente que intentó asaltarlo en La Florida

EE.UU.: Pam Bondi refuerza protección de agentes del ICE y ordena acelerar expulsión de inmigrantes ilegales

Indagan doble homicidio en La Pintana: cuerpos fueron hallados en plena vía pública

EE.UU. le revoca la visa a Gustavo Petro tras participar en manifestación junto a Roger Waters en Nueva York

Maduro advierte de que activará el “estado de conmoción exterior” si Venezuela “es agredida militarmente”

Reportan que EE.UU. planea ataques contra narcotraficantes al interior de Venezuela “en cuestión de semanas”

Lo más leído

1.
Desierto florido: brotan las primeras flores en la tierra más árida del mundo

Desierto florido: brotan las primeras flores en la tierra más árida del mundo

2.
EE.UU. le revoca la visa a Gustavo Petro tras participar en manifestación junto a Roger Waters en Nueva York

EE.UU. le revoca la visa a Gustavo Petro tras participar en manifestación junto a Roger Waters en Nueva York

3.
Tras denuncia de Matthei sobre deuda en el Serviu: Guillermo Ramírez recalca que la UDI no tramitará la Ley de Presupuesto

Tras denuncia de Matthei sobre deuda en el Serviu: Guillermo Ramírez recalca que la UDI no tramitará la Ley de Presupuesto

4.
El encontronazo en el Concejo de Las Condes por la idea de alcaldesa San Martín de remover a funcionarios de Control

El encontronazo en el Concejo de Las Condes por la idea de alcaldesa San Martín de remover a funcionarios de Control

5.
Minvu confirma que ya fue adjudicada licitación para desalojo y demolición de toma en terreno de familia Correa

Minvu confirma que ya fue adjudicada licitación para desalojo y demolición de toma en terreno de familia Correa

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Servicios

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Iquique en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Iquique en TV y streaming

Rating del jueves 25 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 25 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Publican la oferta definitiva de carreras para la postulación a universidades de la Admisión 2026

Publican la oferta definitiva de carreras para la postulación a universidades de la Admisión 2026

Alergias primaverales: guía clínica de un fenómeno que se adelantó
Chile

Alergias primaverales: guía clínica de un fenómeno que se adelantó

Detective de la PDI abatió a tiros a delincuente que intentó asaltarlo en La Florida

Indagan doble homicidio en La Pintana: cuerpos fueron hallados en plena vía pública

México descarta tensiones comerciales con China por investigación sobre medidas arancelarias
Negocios

México descarta tensiones comerciales con China por investigación sobre medidas arancelarias

Gremio del retail financiero sufre revés en arremetida legal contra Subtel por prefijos spam

WhatsApp es el rey absoluto entre las empresas de mensajería, pero la FNE descartó, de momento, peligros para el mercado

“Fascist Yoga”: el libro que revela los vínculos entre el yoga y movimientos extremistas
Tendencias

“Fascist Yoga”: el libro que revela los vínculos entre el yoga y movimientos extremistas

Quién es Naasón Joaquín García, el líder de la iglesia La Luz del Mundo acusado de delitos contra menores

¿Es mejor bañarse en la mañana, o antes de dormir? Esto responde la ciencia

Arranca la fiesta del Mundial Sub 20 en Chile
El Deportivo

Arranca la fiesta del Mundial Sub 20 en Chile

Van por la clasificación a un nuevo Mundial: el nuevo estatus del rugby tras el éxito de los Cóndores

Jaime Pizarro: “Que Chile sea un buen anfitrión de eventos es un hito que nos pertenece a todos”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Premios Pedro Sienna: el triunfo de El Ladrón de Perros y La Fabulosa Máquina de Cosechar Oro
Cultura y entretención

Premios Pedro Sienna: el triunfo de El Ladrón de Perros y La Fabulosa Máquina de Cosechar Oro

Ya está disponible el soundtrack de Una batalla tras otra compuesto por Jonny Greenwood

Festival REC de Concepción: los profundos cambios que enfrenta uno de los eventos más importantes de Chile

EE.UU.: Pam Bondi refuerza protección de agentes del ICE y ordena acelerar expulsión de inmigrantes ilegales
Mundo

EE.UU.: Pam Bondi refuerza protección de agentes del ICE y ordena acelerar expulsión de inmigrantes ilegales

EE.UU. le revoca la visa a Gustavo Petro tras participar en manifestación junto a Roger Waters en Nueva York

Maduro advierte de que activará el “estado de conmoción exterior” si Venezuela “es agredida militarmente”

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos
Paula

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo