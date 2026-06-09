La encontraron en una zanja: OS-9 de Carabineros recupera Uzi extraviada en Puerto Montt e institución desarrolla sumario

Durante la noche de este lunes, personal del OS-9 Puerto Montt de Carabineros recuperó una subametralladora Uzi que permanecía extraviada desde el jueves, tras un procedimiento antidrogas que desarrolló la policía uniformada esa jornada.

Gracias a las diligencias investigativas coordinadas con la Fiscalía Militar de Valdivia, el arma fue encontrada en un sitio eriazo, al interior de una zanja ubicada en el sector rural de La Colonia.

Junto a ella, se encontró un cargador y 30 cartuchos calibre 9 milímetros, elementos que mantenía encargo por esta investigación.

El coronel Eduardo Rosales, de la Prefectura Llanquihue de Carabineros, resaltó que “en un corto tiempo se logró esclarecer este hecho, ubicar el armamento y retirarlo de circulación”.

La policía uniformada continúa con el sumario para determinar la responsabilidad de este hecho.