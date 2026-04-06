La hora de Cerna: director de la PDI llega a la Cámara a enfrentar polémica con Steinert por remoción de prefecta (r) Peña

Habían transcurrido tres días desde que se abriera el flanco entre el Ministerio de Seguridad y la Policía de Investigaciones (PDI), cuando la Comisión de Seguridad de la Cámara acordó citar al director de la PDI, Eduardo Cerna, para que explique por qué llamó a retiro a la subdirectora de Inteligencia, Consuelo Peña.

Fue ese mismo día, el miércoles 25 de marzo, cuando la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, debutó en esa instancia parlamentaria para dar cuenta de varios temas de su cartera, como por ejemplo informar de los recortes presupuestarios, que luego se terminarían suprimiendo. Fue allí también donde se comenzó a profundizar el quiebre de la ministra con la PDI: una controversia que, pese a los intentos de Steinert, hasta ahora sigue sin ser resuelta.

Los parlamentarios de oposición consultaron a Steinert por qué la prefecta (r), quien contaba con una reputada trayectoria en la institución, había sido removida. La pregunta era clave. Por esos días se conoció que quien estaba detrás de la decisión no era el jefe de la policía, sino que había surgido como una exigencia de la propia ministra por un supuesto conflicto entre ambas por una situación en el norte. Sin embargo, ante los diputados, Steinert no lo reconoció, e incluso sostuvo que la renuncia fue una decisión institucional de la PDI. Una versión que, días después, fue respaldada por el propio Presidente José Antonio Kast.

Pese a que la ministra ha sostenido que ya se dio vuelta la página, que no tiene rencillas con nadie y que supuestamente su relación con la PDI “está perfecta”, quienes conocen de la trama afirman que la herida sigue abierta. Después de todo, comentan las mismas fuentes, siguen habiendo versiones encontradas sobre quién estuvo detrás de esa decisión.

Así las cosas, el director general de la PDI deberá responder este lunes, a partir de las 14.50, las consultas de los parlamentarios de esa comisión respecto de qué pasó con Peña.

Por ejemplo, el diputado Jaime Araya (ind.-PPD) señaló a este diario que, hasta la semana pasada, se encontraba revisando videos y publicaciones para realizar “las preguntas precisas” a Cerna en torno a la remoción de Peña. Particularmente, dijo, quiere saber “ cuáles son los reales motivos por los que fue llamada a retiro de manera extraordinaria, pasando por alto su destacada trayectoria ”.

“Las razones son el tema central, porque el acto material es evidente que corrió por cuenta del señor Cerna. Saber cuáles fueron las razones que le llevaron a esa decisión es la gran pregunta ”, agregó.

Otros diputados, como el Republicano Cristián Araya, enfrentarán la comparecencia de Cerna con un tono más escéptico:

“Espero que mañana quede resuelta esta controversia artificial y podamos dejar de perder el tiempo en asuntos que no contribuyen a mejorar la seguridad de los chilenos”.

El blindaje del Presidente

La situación de Cerna no es fácil, dicen quienes lo conocen. Deberá enfrentar las consultas de los diputados y tomar dos caminos: respaldar los dichos de Steinert señalando que la remoción de Peña fue su decisión, lo que podría no caer bien en sus propias filas, o, lo más arriesgado, contradecir a su jefa civil en público.

Sin embargo, las opciones de Cerna no son muchas. Dos días después de que la comisión lo citara fue llamado por Steinert a su despacho. Se reunieron por 25 minutos, pero no abordaron el impasse. Al día siguiente la secretaria de Estado dijo que ella “ya estaba en otra”.

Luego, el 31 de marzo, en una entrevista con la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), el Presidente respaldó a Steinert:

“El director general de la PDI le solicitó la renuncia a la persona que usted menciona (Consuelo Peña), y en esa línea nosotros seguimos actuando en conformidad a lo que es la reestructuración dictada por el director general de la PDI respecto de su mando”, dijo el Mandatario. “ Dentro de las atribuciones de la ministra está ordenar cómo va a gestionar . Aquí hay un cambio radical en cómo se ha administrado el ministerio, y eso es algo que vamos a ir demostrando en el tiempo”, agregó. En el gobierno comentan que esperan que Cerna reciba el mensaje de que debe plegarse a esa versión para no dejar sin piso político a Steinert, quien lleva semanas en medio de esta polémica.

La motivación de la Ministra de Seguridad, según ha podido conocer este medio, es de índole personal. En enero, Peña desarmó un equipo de la PDI en Tarapacá, enviando a cuatro detectives a otras unidades. Entre ellos estaba el subprefecto Mauricio Fuentes, cercano a Steinert. La decisión no habría caído bien en Steinert, quien en ese entonces era la fiscal regional de Tarapacá.

Las preguntas a responder

Fuentes de la Cámara comentan que buena parte de las preguntas se centrarán en que Cerna explique qué fue lo que pasó el viernes 20 de marzo. Todo ocurrió en una hermética reunión en la oficina de Cerna a las 10.00 y que duró 15 minutos.

Ahí lo que se debe dilucidar es si Steinert exigió la remoción. Otro punto que los diputados pretenden despejar es si en esa cita la ministra comentó que esta petición tenía la venia del Presidente. La razón apunta a que fuentes de gobierno comentan que el Presidente Kast no estaba al tanto de la movida de Steinert.

En caso de que Cerna opte por cerrar filas tras la ministra, el tema no se soluciona fácilmente, i ncluso sabiendo que el decreto del retiro lleva la firma del jefe de la PDI. Esto tiene una explicación. Por tradición, cuando un detective de 30 años de servicio ingresa al alto mando firma su renuncia sin fecha, la que deja en el despacho del director. Por lo tanto Cerna, al verse arrinconado por Steinert, solo cursó aquella renuncia presentada hace seis años por la prefecta (r) Peña. Ese fue el oficio que luego llegó al despacho de Steinert para que ella lo derivara a Presidencia para que Kast firmara el decreto supremo que oficializa el retiro.

Si Cerna decide aceptar que fue él quien llamó a Peña a retiro, deberá explicar por qué lo hizo. En ese escenario tampoco la tiene fácil. Él mismo la había propuesto para el alto mando en diciembre de 2025 y, además, Peña tenía buenas evaluaciones, por lo que un retiro por mal desempeño no resultará creíble. No solo eso: el día en que se le pidió la salida, Peña estaba en labores operativas en el cerro Chuño y en la policía civil comentan que nunca se llama a un alto mando a retiro en plenas labores policiales de alta complejidad.

Hasta el cierre de esta edición, domingo por la tarde, Cerna sí asistiría a la comisión, pese a que no tenía una obligación legal de hacerlo.