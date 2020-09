La mención de la UDI a Víctor Jara: una estrategia polarizante

La Unión Demócrata Independiente causó revuelo con la publicación hace una semana en su instagram de un vídeo con la frase “Por el derecho a vivir en paz” escrito con letras azules eléctricas con blanco que contrastan con un fondo de color verde agua, mientras suena un sonido que se asemeja a una alarma de celular. Sin duda, la frase se asocia de manera natural con el título de una canción de Víctor Jara, cantautor, actor y director teatral que fue torturado y asesinado durante la dictadura militar.

“Han sido meses con muchas emociones, miedo, incertidumbre, angustia son solo algunas de ellas. Porque queremos a Chile, queremos un país para todos. Un Chile donde no existan temores. Por no sentir más miedo en nuestro país, por eso #YoVotoRechazo”, consigna la publicación que invita a votar por el rechazo en el plebiscito por una nueva constitución. Hasta el momento el vídeo cuenta con 133.592 reproducciones, 2.192 me gusta y 13.248 comentarios.

El Observatorio de Política y Redes Sociales de la Universidad Central analizó el debate que generó esta publicación en redes sociales. De acuerdo a Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, la mayoría de los internautas es muy crítico con el uso político que se hace de la frase. “La gente considera que hay un uso y un abuso. Es una campaña impulsada por la UDI, un partido que es conocido por su férrea defensa a la dictadura militar y su participación política en dicha época”, sostiene.

La molestia también radica, ya que la canción fue uno de los temas insignes del estallido social. De hecho, se hicieron varias reversiones de El derecho de vivir en paz, adquiriendo el tema una nueva vigencia y lectura.

A juicio de este doctor en Ciencia Política, actualmente existe una creciente sentimentalización de la política, es decir, la política está siendo cada vez más sentimental en el sentido de que las emociones mandan más que las mayorías y los sentimientos cuentan más que la razón. “La critica y conversación contra la UDI es la expresión de los sentimientos que son fuertemente cuestionados”, detalla.

La publicación de la UDI tuvo una valoración negativa de un 98%, mientras que un 2% apoyó o avaló la campaña por el rechazo liderada por el gremialismo.

Moreno dice que la campaña electoral del plebiscito se va a dar en el territorio digital, debido a las particularidades de la pandemia. “Los expertos de los comandos están haciendo un uso estratégico de las emociones y sentimientos. Entonces me imagino que los expertos de la UDI intentaron de aprovechar este concepto justamente para colonizar parte del electorado que no ha tomado una decisión y que pudieran pensar que el rechazo es una opción”, afirma.

¿Qué busca la UDI?

¿Una publicación desafortunada y poco pensada o una idea de marketing político planificada? Según Marco Moreno no hay nada al azar en esta publicación. “Los expertos en comunicación han dado cuenta de la polarización de la política y las campañas del plebiscito comienza a mostrar eso. Lo que busca la UDI es generar una mayor polarización entre el apruebo y el rechazo. La polarización sirve para cohesionar a la gente”, plantea el académico de la UCEN.

Moreno hace hincapié en que la estrategia del apruebo es distinta. “La gente del apruebo no hace mención al rechazo. La gente del rechazo busca generar una tensión y una respuesta del apruebo”, revela.

“Una de las leyes de oro de la política es mejor que hablen de ti a que no hablen. Se busca a través de esta estrategia que el rechazo se mantenga vivo, a través de la polarización. Pese a que en las encuestas está instalada la idea de que la opción del rechazo está perdida y desfondada”, concluye.