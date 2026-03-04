La simbólica vuelta de Boric a Derecho: Presidente asistirá al lugar que vio nacer su carrera política a días del 11M

El retorno a casa. El Presidente Gabriel Boric llegará este jueves a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile con motivo de la inauguración de la obra “Cimientos de la facultad”, en el histórico edificio de Pío Nono 1. La presentación pública se inscribe en el contexto de lo que será, en términos formales, uno de los últimos actos del mandatario estando en ejercicio. Cabe destacar que hasta el 11 de marzo, momento que entregue el poder a José Antonio Kast, el Presidente Boric es el patrono de la Universidad de Chile, según dicta el estatuto de dicha casa de estudios.

La visita a la Casa de Bello no es un hecho aislado en la administración de Boric. A lo largo de su mandato ha mantenido vínculos continuos con su alma mater: cursó Derecho entre sus patios y aulas, y participó activamente en la vida estudiantil antes de emprender su carrera política profesional. De hecho, una de sus primeras apariciones públicas fue en 2009, hace 17 años, cuando comandó la toma estudiantil que terminó con el decanato de ese entonces.

Además de lo puramente académico, Boric ha participado como Presidente en diversas instancias dentro del campus y relacionadas con dicha casa de estudios. Recién asumido como Jefe de Estado, en 2022 participó de la inauguración del año académico en la Casa Central, donde llamó a reforzar el compromiso estatal con las instituciones públicas de educación, subrayando su rol en la sociedad chilena y en la promoción del pensamiento crítico en el país.

DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

La actividad de este jueves se da en un momento de alta intensidad política y pública para Boric, marcado por la cuenta regresiva para entregar el cargo a la nueva administración de Kast y el fuerte desencuentro a propósito de la polémica por el “cable chino”.

La vuelta a Pío Nono 1

La relación de Gabriel Boric con la U. de Chile, y en particular con la Facultad de Derecho, estuvo marcada por uno de los episodios más controversiales de la vida interna del plantel en las últimas décadas: la crisis de 2009 que terminó con la renuncia del entonces decano Roberto Nahum.

Ese año, el descontento estudiantil escaló tras acusaciones contra él por presuntas irregularidades administrativas y académicas. En ese contexto, el Centro de Estudiantes de Derecho (CED), presidido por Boric, presentó un petitorio que incluía reformas estructurales y la salida de las principales autoridades. Ante la falta de respuestas, el 29 de abril los estudiantes iniciaron la toma de la facultad.

El conflicto se judicializó cuando Nahum interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago contra Boric y los alumnos movilizados. La acción fue rechazada de forma unánime. Paralelamente, el rector Víctor Pérez designó una comisión especial que concluyó que Nahum había incurrido en plagio académico para acceder a la titularidad. Sin embargo, en noviembre de 2009 la Corte determinó que el rector actuó de manera ilegal al difundir ese informe sin respetar el debido proceso, sin pronunciarse sobre el fondo de la acusación.

En medio de la presión estudiantil y académica, Nahum presentó su renuncia condicionada al fin de la toma, la que se hizo efectiva el 17 de junio de 2009. Aunque, años después, Nahum intentó repostular al decanato, pero en 2014 el Tribunal Constitucional falló a favor de la universidad, cerrando esa posibilidad.

Para Boric, la crisis de Derecho fue un punto de inflexión. Ingresó en 2004 a la carrera, fue ayudante en las cátedras de Derechos Humanos e Historia Institucional, de renombrados profesores como José Zalaquett y Sofía Correa. Egresó en 2009, realizó su práctica profesional, pero no se tituló como abogado. En 2010 integró el Senado Universitario y en 2012 presidió la FECh.

En 2013 dio el salto a la política nacional al ser electo diputado, iniciando una trayectoria parlamentaria que se extendió hasta 2022, cuando ganó la Presidencia.

La invitación del evento de este jueves, que no especifica la presencia del Mandatario, fue enviada a nombre del decano de la Facultad de Derecho, Pablo Ruiz-Tagle, con quien Boric ha tenido también públicos desencuentros. El último de ellos fue cuando el primero acusó “visos de una intervención errada en las universidades de parte de los gobiernos de Trump y Boric”, ante lo que tuvo respuesta de algunos personeros de gobierno.

En la invitación se lee que Ruiz-Tagle “tiene el agrado de invitarle a la ceremonia de inauguración de la obra “Cimientos de la Facultad”. Un espacio arquitectónico innovador que renueva desde sus bases el edificio patrimonial de Pío Nono 1 con nuevas y modernas salas de estudio y áreas de esparcimiento para la comunidad universitaria".

Gabriel Boric (al centro) cuando fue dirigente estudiantil de Derecho U. Chile.

Se trata de un espacio físico que suma más de 1.000 metros cuadrados y un nuevo concepto para renovar las instalaciones del edificio levantado entre 1934 y 1938. En un video de presentación, el propio Ruiz-Tagle afirma que en la construcción “se expresarán nuestros valores fundamentales que son: justicia, dignidad, libertad, igualdad y fraternidad. Estos valores se encontrarán con espacios dedicados al trabajo y al estudio en grupo, en salas que han sido asignadas con los nombres de nuestros pilares institucionales: república, democracia, codificación, constitución y derechos humanos”.

Desde comienzos del 2025 que la vida universitaria de la facultad se daba entre ruido de maquinarias y excavaciones. El proyecto es parte del Plan Maestro de Infraestructura, anunciado en 2020, al que también pertenecen la Terraza Benjamín Vicuña Mackenna, la automatización y remodelación lumínica del Aula Magna, el Jardín de la Escuela, entre otras intervenciones, remodelaciones y nuevas construcciones.

El edificio ubicado junto a la plaza Baquedano se trata de un monumento arquitectónico nacional diseñado por Juan Martínez Gutiérrez, que ya cuenta con la categoría de Monumento Nacional desde 2014. La obra que se inaugurará este jueves se trata de una rehabilitación de las fundaciones del edificio, que estuvieron a cargo del arquitecto Jorge Marsino. Esta adecuación convertirá esos antiguos lugares de almacenaje en espacios para el uso de los estudiantes y académicos.

Presidente Gabriel Boric

Entre los otros invitados a la ceremonia de inauguración destacan autoridades públicas y profesionales que ejercen en el mundo privado. Asimismo, se ha invitado al cuerpo docente de la Facultad, a representantes de los estudiantes y a su estamento funcionario. Hasta ahora ha confirmado su asistencia la Contralora General de la República; Dorothy Pérez; el Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg; la Defensora Nacional, Verónica Encina; el ministro de Relaciones exteriores, Alberto van Klaveren; el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero; la ministra del Tribunal Constitucional, Nancy Yáñez y el presidente del Colegio de Abogados, Ramiro Mendoza. Se espera que el mandatario entregue también un discurso en su último paso como Jefe de Estado a la casa de estudios que lo formó.