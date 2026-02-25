“El 50% de los adolescentes está tomando mucho”: lanzan campaña de prevención del consumo de alcohol en Lo Barnechea

Durante la mañana de este miércoles, desde la comuna de Lo Barnechea lanzaron una campaña para la prevención del consumo de alcohol en adolescentes y jóvenes en Lo Barnechea.

De acuerdo a lo que señaló el alcalde de la comuna Felipe Alessandri, “el consumo de alcohol sobrepasa cualquier límite”, añadiendo que “cerca del 50% de los niños sobre 14, 15, 16 años ya está tomando y está tomando mucho”.

De acuerdo a las cifras entregadas por el Primer Estudio Comunal de Drogas y Factores Asociados de la comuna, que se aplicó a más de 760 vecinos entre 12 y 65 años, un 44% de las personas entre 19 y 25 años declaró consumir alcohol de manera regular, y uno de cada dos jóvenes afirmó haberse embriagado durante el último mes.

“Cerca del 60% se ha borrado, como dicen ellos, consumiendo alcohol más de la cuenta en el último mes, Todos han bebido una bebida alcohólica en los últimos dos meses. Son cifras que nos tienen que alarmar, pero no podemos quedar impávidos", añadió Alessandri en conversación con 24 Horas.

Lanzan campaña de prevención del consumo de alcohol.

En el marco de la campaña, es que se tomarán una serie de medidas, entre las que se encuentran el trabajo conjunto con colegios de la comuna, la coordinación con Senda (Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol) y el envío de mensajes a padres y jóvenes, con el fin de que estén alertas.

“Hay que poner ojo y los límites los ponen los padres. Estar muy encima de los niños es fundamental”, señaló el alcalde apuntando que “si un papá, yo tengo cuatro hijos desde los 21 a los 8 años, me llega este mensaje, créeme que a mi niñita 14 le voy a preguntar, oiga, ¿Usted está tomando?“.

Según detallaron desde la municipalidad, la campaña inició el pasado jueves 19 de febrero, momento en que se envió un primer mensaje a padres, jóvenes y cuidadores.

El alcalde también mencionó que muchas veces se tiende a normalizar el consumo de alcohol apuntando que “en el año nuevo es común ver que los niños tomen champín, un símil del espumante, que no se puede normalizar. Los padres dicen, no importa, una copita nomás, que lo prueben. Quiero ser muy categórico en esto, las cifras son alarmantes y tenemos que hacernos cargo”.

Por su parte, el director de Senda, Eduardo Barroso, sostuvo que “como Senda nos quisimos sumar, porque creemos que es sumamente importante generar esta alianza de trabajo, fortalecer la prevención y estar disponible para toda la comunidad, no solamente con esta iniciativa de parte del municipio, sino que también aportando como Senda con nuestro Fono 1412, pero también con la oferta de tratamiento que tenemos disponible acá en la comuna de Lo Barnechea”.