SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    “El 50% de los adolescentes está tomando mucho”: lanzan campaña de prevención del consumo de alcohol en Lo Barnechea

    De acuerdo a un estudio realizado en la comuna, 44% de las personas entre 19 y 25 años declaró consumir alcohol de manera regular, y uno de cada dos jóvenes afirmó haberse embriagado durante el último mes.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Alcohol

    Durante la mañana de este miércoles, desde la comuna de Lo Barnechea lanzaron una campaña para la prevención del consumo de alcohol en adolescentes y jóvenes en Lo Barnechea.

    De acuerdo a lo que señaló el alcalde de la comuna Felipe Alessandri, “el consumo de alcohol sobrepasa cualquier límite”, añadiendo que “cerca del 50% de los niños sobre 14, 15, 16 años ya está tomando y está tomando mucho”.

    De acuerdo a las cifras entregadas por el Primer Estudio Comunal de Drogas y Factores Asociados de la comuna, que se aplicó a más de 760 vecinos entre 12 y 65 años, un 44% de las personas entre 19 y 25 años declaró consumir alcohol de manera regular, y uno de cada dos jóvenes afirmó haberse embriagado durante el último mes.

    “Cerca del 60% se ha borrado, como dicen ellos, consumiendo alcohol más de la cuenta en el último mes, Todos han bebido una bebida alcohólica en los últimos dos meses. Son cifras que nos tienen que alarmar, pero no podemos quedar impávidos", añadió Alessandri en conversación con 24 Horas.

    Lanzan campaña de prevención del consumo de alcohol.

    En el marco de la campaña, es que se tomarán una serie de medidas, entre las que se encuentran el trabajo conjunto con colegios de la comuna, la coordinación con Senda (Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol) y el envío de mensajes a padres y jóvenes, con el fin de que estén alertas.

    “Hay que poner ojo y los límites los ponen los padres. Estar muy encima de los niños es fundamental”, señaló el alcalde apuntando que “si un papá, yo tengo cuatro hijos desde los 21 a los 8 años, me llega este mensaje, créeme que a mi niñita 14 le voy a preguntar, oiga, ¿Usted está tomando?“.

    Según detallaron desde la municipalidad, la campaña inició el pasado jueves 19 de febrero, momento en que se envió un primer mensaje a padres, jóvenes y cuidadores.

    El alcalde también mencionó que muchas veces se tiende a normalizar el consumo de alcohol apuntando que “en el año nuevo es común ver que los niños tomen champín, un símil del espumante, que no se puede normalizar. Los padres dicen, no importa, una copita nomás, que lo prueben. Quiero ser muy categórico en esto, las cifras son alarmantes y tenemos que hacernos cargo”.

    Por su parte, el director de Senda, Eduardo Barroso, sostuvo que “como Senda nos quisimos sumar, porque creemos que es sumamente importante generar esta alianza de trabajo, fortalecer la prevención y estar disponible para toda la comunidad, no solamente con esta iniciativa de parte del municipio, sino que también aportando como Senda con nuestro Fono 1412, pero también con la oferta de tratamiento que tenemos disponible acá en la comuna de Lo Barnechea”.

    Más sobre:Consumo de AlcoholCampaña PreventivaJóvenesSendaLo Barnechea

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Incendio en restaurante chino del barrio Meiggs deja al menos tres lesionados

    “El ministro no anda nada solo”: Boric blinda a Muñoz tras dura cita en La Moneda por manejo de crisis

    Debut en Washington: Kast designa a Andrés Ergas como embajador ante EE.UU.

    Cómo fue que la conferencia del embajador Brandon Judd activó a la Fiscalía por hackeo y detuvo operación de la ANI

    Michelle Bachelet y Ricardo Lagos se excusan de asistir al cambio de mando... Eduardo Frei no se lo pierde

    Fondo, postura y gestos: los simbolismos detrás de la foto presidencial de Kast y el contraste con Boric

    Lo más leído

    1.
    Desbordes y estatua de Baquedano: “Lo correcto para ir cerrando ciclos es que vuelva al lugar donde originalmente se instaló”

    Desbordes y estatua de Baquedano: “Lo correcto para ir cerrando ciclos es que vuelva al lugar donde originalmente se instaló”

    2.
    Boric afirma que cable submarino chino “está en evaluación” y que futuro del proyecto dependerá del gobierno de Kast

    Boric afirma que cable submarino chino “está en evaluación” y que futuro del proyecto dependerá del gobierno de Kast

    3.
    Explosión en Renca: confirman un nuevo fallecido y el número de víctimas fatales llega a 12

    Explosión en Renca: confirman un nuevo fallecido y el número de víctimas fatales llega a 12

    4.
    Fondo, postura y gestos: los simbolismos detrás de la foto presidencial de Kast y el contraste con Boric

    Fondo, postura y gestos: los simbolismos detrás de la foto presidencial de Kast y el contraste con Boric

    5.
    Cable submarino chino: Fiscalía da orden de investigar a PDI por presunto hackeo advertido por Estados Unidos

    Cable submarino chino: Fiscalía da orden de investigar a PDI por presunto hackeo advertido por Estados Unidos

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Juventus vs. Galatasaray por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Juventus vs. Galatasaray por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Benfica por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Benfica por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Borussia Dortmund por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Borussia Dortmund por la Champions League

    Los contactos de La Moneda y la OPE por el cable chino: Muñoz entregará minuta a De Grange y las otras bilaterales donde se abordó el tema
    Chile

    Los contactos de La Moneda y la OPE por el cable chino: Muñoz entregará minuta a De Grange y las otras bilaterales donde se abordó el tema

    Incendio en restaurante chino del barrio Meiggs deja al menos tres lesionados

    “El ministro no anda nada solo”: Boric blinda a Muñoz tras dura cita en La Moneda por manejo de crisis

    CCU anota caída en sus ganancias ante débiles resultados en Argentina
    Negocios

    CCU anota caída en sus ganancias ante débiles resultados en Argentina

    Daza encabeza delegación argentina a EE.UU. para negociar con el FMI la entrega de US$ 1.000 millones

    Viña Santa Rita reporta pérdidas por casi $6 mil millones en medio de caída global de consumo del vino

    Por qué los paños de cocina viejos secan mejor que los nuevos, según la ciencia
    Tendencias

    Por qué los paños de cocina viejos secan mejor que los nuevos, según la ciencia

    Cómo las autoridades de México rastrearon a “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

    ¿Funcionan las afirmaciones positivas para ser feliz? Esto dice un psicólogo

    Otra vez Chile en la mira de Conmebol por xenofobia: el video y las denuncias de Carabobo que acorralan a Huachipato
    El Deportivo

    Otra vez Chile en la mira de Conmebol por xenofobia: el video y las denuncias de Carabobo que acorralan a Huachipato

    Lucas Assadi le da otro dolor de cabeza a Paqui Meneghini en la U

    La Roja confirma la fecha para el amistoso contra la Portugal de Cristiano Ronaldo

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América
    Tecnología

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Esteban Düch: las dudas que tenía la organización al contratar al comediante venezolano tras el fracaso de George Harris
    Cultura y entretención

    Esteban Düch: las dudas que tenía la organización al contratar al comediante venezolano tras el fracaso de George Harris

    Enzo Ferrada: la voz que este miércoles 25 dará vida a la obertura del Festival de Viña

    Cuál fue la reacción de George Harris al éxito de Esteban Düch en el Festival de Viña 2026

    Las claves para entender el proyecto de ley antipandillas aprobado por el Congreso brasileño
    Mundo

    Las claves para entender el proyecto de ley antipandillas aprobado por el Congreso brasileño

    Estados Unidos y Corea del Sur realizarán en marzo una serie de maniobras militares en medio de tensión con Corea del Norte

    Zelenski anuncia nuevos contactos este jueves con Estados Unidos y prevé un diálogo trilateral para el mes de marzo

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?
    Paula

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile