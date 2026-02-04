Larry Changa los comandaba: condenan a 14 miembros del Tren de Aragua por asociación ilícita, tráfico y robo en Tarapacá

El Juzgado de Garantía de Pozo Almonte condenó por una serie de delitos a 14 integrantes de una célula del Tren de Aragua conocida como La Compañía- G4- La Casa, que era liderada en el extranjero por Larry Amaury Álvarez Núñez.

El sujeto conocido como Larry Changa está detenido en Colombia desde mediados de 2024, a la espera de que se concrete su extradición solicitada por los tribunales chilenos.

Un trabajo coordinado del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía de Tarapacá con la Policía de Investigaciones permitió identificar a los miembros de la organización que operaban bajo sus órdenes.

En un procedimiento abreviado, los 14 sujetos -13 de nacionalidad venezolana y un colombiano- fueron condenados por los delitos de asociación ilícita, tráfico de drogas, robo con violencia y porte de arma, entre otros ilícitos, a penas que suman casi 100 años, debiendo cumplir cada uno entre seis y nueve años de presidio efectivo.

La Compañía, dirigida por Álvarez Núñez desde el exterior, era la célula del Tren de Aragua en Chile encargada de la distribución de drogas desde el norte a otras regiones del país.

Según la información del Ministerio Público, la investigación llevada con la Brigada Antinarcóticos y Crimen Organizado de Iquique determinó la participación de los imputados en el tráfico de droga

Algunos miembros fueron detenidos trasladando 96 kilos de marihuana en Los Vilos a fines de 2022.

También, participaron del traslado de 221 kilos de marihuana y cocaína que en enero de 2023 fueron encontrados escondidos en un local de sushi de Ovalle.

Además, participaron en el robo a una parcela de Curicó, Región del Maule, a fines de 2022. Llegaron portando armas de fuego, amenazando a la víctima, que se encontraba efectuando pagos a un proveedor, y a sus trabajadores, desactivando las cámaras de seguridad, y sustrayendo 35 millones de pesos desde una caja fuerte.

En la causa, hay otros 17 imputados que permanecen en prisión preventiva, entre ellos Edward Yorgenis Nava Navarro, alias Enano, que sería uno de los jefes de plaza de la organización criminal en el país.

Larry Changa es requerido por varios casos de secuestro y homicidio en Chile. Ingresó de forma legal en 2018 y tras cuatro años salió del país de manera clandestina por el norte.

Los 14 condenados deberán cumplir las penas en distintos centros penitenciarios del país.