Las razones de Valencia para elegir a Jacir como el nuevo fiscal regional de la poderosa jurisdicción Centro Norte

El fiscal nacional Ángel Valencia interrumpió sus vacaciones y el lunes se instaló en su oficina para entrevistar a los tres candidatos que integraban la terna que elaboró la Corte de Santiago y San Miguel para elegir al futuro fiscal regional Centro Norte.

Fue en esas entrevistas en que Valencia terminó por tomar su decisión y convencerse de quién de los tres candidatos -el fiscal regional Metropolitano Sur Héctor Barros, la fiscal Marcela Adasme o el fiscal Francisco Jacir- era el indicado para tomar la posta del actual fiscal regional Xavier Armendáriz quien concluirá su periodo la primera semana de abril.

La decisión de Valencia, que finalmente terminó inclinándose por Jacir, no fue fácil y fuentes del Ministerio Público incluso comentan en privado que habría sido por descarte.

De hecho en la Fiscalía Nacional hay voces que aseguraban que de haber estado vigente la ley de fortalecimiento al Ministerio Público, Valencia habría usado la facultad que se incluyó en esa normativa para declarar desierto el concurso, es decir, devolver la terna para que las cortes vuelvan a repetir su selección.

El disgusto de Valencia por la terna estuvo marcado por el hecho de que, por ejemplo, el fiscal regional de Arica Mario Carrera no lograra los votos necesarios para integrarla. Para varios en el Ministerio Público era un secreto a voces que él era el candidato de Valencia y que si lograba llegar a esa terna, el fiscal nacional optaría por él.

El telón de fondo del proceso de selección de Valencia incluye una poderosa Fiscalía Centro Norte -debido a que su jurisdicción abarca la comuna de Santiago donde está por ejemplo La Moneda- respecto de la cual tiene reparos sobre su funcionamiento. Además es extendido en la Fiscalía que resulta incómodo para Valencia el exceso de autonomía con la que Armendáriz ejercía su rol.

Por eso entre los mismos funcionarios de la Centro Norte fue una sorpresa que Valencia eligiera a Jacir, un fiscal que es cercano de Armendáriz desde tiempos de la Fiscalía Oriente. De hecho el persecutor siempre fue percibido como un continuador de la gestión de Armendáriz.

¿Por qué Jacir?

Pese a todos estos reparos, la selección de Jacir, de acuerdo con la opinión de fiscales consultados por este medio, obedece en primer lugar a que es evidente que Valencia tiene una valoración positiva de su trabajo. Jacir registra buenos resultados en su gestión como jefe de la Fiscalía Local Santiago Centro y también al mando de causas complejas como el juicio de Manuel Monsalve o la investigación por corrupción que enfrenta el exalcalde Raúl Torrealba.

Si bien hay fuentes que previamente pusieron sus fichas en Adasme, por ser la única mujer de la terna, quienes conocen a Valencia comentan que no tomaría su decisión solo por un asunto de género. Adasme si bien se considera una buena fiscal, pesaba en su contra deficiencias en su gestión al mando de la Fiscalía Local de Colina y también ciertas carencias para encabezar una fiscalía regional. Esto debido a que hay quienes consideraban que le faltaba experiencia para dar el salto.

Otro punto que habría jugado a favor de Jacir es que su contendor en la terna, el fiscal Barros, no tiene simpatía con Valencia. Si bien el persecutor es quien logró la mayor cantidad de votos, su nombre es lejano al fiscal nacional. Ambos han sabido convivir de manera estratégica ya que incluso Barros suele subrogar al fiscal nacional, pero nombrarlo como jefe de la jurisdicción Centro Norte podía complicar la posición de Valencia como máxima autoridad en la institución.

Esto debido a que Barros ya tenía mucha influencia al interior del Ministerio Público y darle un nuevo periodo de ocho años habría significado generar un fuerte contrapeso a la administración de Valencia que, a ojos del fiscal nacional, era mejor evitar. De hecho fuentes del Ministerio Público comentan que esa misma razón fue la que pesó cuando Barros no fue considerado para asumir la Fiscalía Supraterritorial, ya que en una posición así podía “hacerle sombra” a Valencia.

Además, al interior del Ministerio Público a Barros se le ubica cercano a la derecha y como posible carta en el futuro para fiscal nacional. Por esa razón es que hay fiscales que en privado deslizan que al descartarlo para la Centro Norte, Valencia impedía que se acelere la competencia por su sucesión.

Incluso al descartar a Barros, el fiscal Valencia se ahorraba un problema al tener que dar explicaciones a la Asociación Nacional de Fiscales sobre por qué rompió su compromiso de ponerle fin a las “sillitas musicales”, es decir, el traspaso de un fiscal regional a otra región con el mismo cargo.

El lunes, pasadas las 19.00 horas, cuando la Fiscalía Nacional hizo pública la decisión, Armendáriz envió un correo a los funcionarios. “Sin lugar a dudas este nombramiento es un reconocimiento a su excelente trayectoria, compromiso institucional y gran valía personal y profesional, atributos conocidos por todo este gran equipo regional (...) Vayan mis felicitaciones al próximo fiscal regional, deseándole mucho éxito en su futura labor al servicio de la institución, en la cual estoy seguro contará con la estrecha y leal colaboración de todos y cada uno de ustedes”, se lee en el mail.

La alegría al interior de esa Fiscalía no tardó en llegar. Así lo hicieron ver el resto de los fiscales en un chat de Whatsapp que comparten todos los persecutores que están asociados al gremio del Ministerio Público. Ante la ola de mensajes positivos, en la noche Jacir escuetamente agradeció los saludos. “Muchas gracias. Importantes y grandes desafíos se nos vienen”, escribió.