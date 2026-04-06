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    Las sospechas que vinculan a chileno deportado por el ICE en EE.UU. con las amenazas de muerte al alcalde de Peñalolén

    La Fiscalía maneja antecedentes del ingreso no autorizado de un hombre a los estacionamientos del edificio de la municipalidad. El sospechoso, quien llegó junto a un grupo de sujetos, sería vecino del sector en el que la administración de Miguel Concha derribó casas vinculadas al narcotráfico.

    Por 
    José Carvajal Vega
     
    Juan Manuel Ojeda
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Desde hace casi un mes, los pasos del alcalde de Peñalolén, Miguel Concha (FA), están resguardados. El pasado 18 de marzo, por instrucción del Ministerio Público, la autoridad comunal cuenta con escolta policial, luego de recibir una serie de amenazas de muerte.

    Fue a través de redes sociales que el frenteamplista recibió mensajes con fuertes insultos y amenazas en contra de su integridad. “Te vamos a matar”, “20 millones por tu cabeza perro maldito”, “te vamos aser como lo asemos en México te vamos a matar” (sic), eran parte de los mensajes que recibió Concha tras desalojar y derribar dos casas en el barrio Departamental y La Faena vinculados a casos de narcotráfico.

    “No nos amedrentan, todo lo contrario, nos empujan a seguir trabajando con más fuerza para combatir el narcotráfico y recuperar nuestros barrios. Hay organizaciones que se sienten incómodas porque estamos interviniendo donde antes nadie intervenía, y su respuesta son amenazas cobardes desde cuentas falsas”, dijo Concha.

    A casi un mes de las amenazas de muerte que recibió Concha, la Fiscalía Metropolitana Oriente cuenta con una serie de antecedentes aportados por la propia Municipalidad de Peñalolén respecto a una presunta vinculación de un hombre expulsado desde Estados Unidos con las amenazas al alcalde de esa comuna. Los antecedentes, según pudo conocer este medio, también fueron entregados a la Policía de Investigaciones (PDI) y al equipo de seguridad que protege a la autoridades comunal.

    Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

    El sospechoso

    La mañana del 1 de abril entró hasta el estacionamiento de la Municipalidad de Peñalolén, un vehículo Mazda CX5 de color blanco. En su interior iba un grupo de sujetos desconocidos que estacionaron el auto en uno de los aparcaderos reservados para los funcionarios municipales.

    Ante aquello, y al no reconocer el vehículo, una funcionaria de la municipalidad se acercó al automóvil de los desconocidos para advertirles que no podían estacionar en ese lugar reservado. Pero al llegar, según los antecedentes a los que tuvo acceso La Tercera, pudo distinguir un fuerte hedor a marihuana que provenía desde el interior del auto. Al ser advertidos el grupo de sujetos, que no pudo ser identificado, comenzó a insultar, para después huir del lugar.

    Lo ocurrido con este grupo de sujetos levantó las sospechas de la administración de Concha, principalmente por la actitud de los hombres, ya que según los registros de las cámaras, pudieron advertir que antes de ingresar al estacionamiento habían intentando entrar por la piscina municipal, un lugar adyacente. Además de eso, llamó la atención que el vehículo Mazda ingresó al estacionamiento fuera de un horario de atención al público y detrás de un automóvil de un funcionario, aprovechando que se abrió el portón de acceso.

    Tras detectar este ingreso irregular al edificio municipal los funcionarios del municipio pudieron reconocer en las cámaras del recinto la patente del vehículo que ingresó sin autorización a la municipal.

    Así, según los antecedentes que entregaron a la Fiscalía, pudieron detectar que el vehículo blanco es de propiedad de Robert Isaac Jara Sepúlveda, un sujeto expulsado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) desde ese país.

    A todo lo anterior, y por lo cual la Municipalidad de Peñalolén entregó los antecedentes a la Fiscalía, se suma que el sujeto -quien llegó a Chile en septiembre- registra domicilio, precisamente, en el mismo barrio en el que se derribaron las primeras viviendas vinculadas al narcotráfico.

    El expulsado por el ICE

    Jara, cuyo nombre forma parte de los antecedentes entregados por Peñalolén a la Fiscalía, hizo noticia en Estados Unidos luego de que su nombre fuera publicado por el propio ICE como uno de los migrantes expulsados de ese país como parte de la política migratoria del gobierno de Donald Trump.

    Según una publicación de las redes sociales del ICE el 9 de septiembre de 2025, Jara formaba parte de una organización criminal dedicada al robo en EE.UU. En esa ocasión, el mismo servicio migratorio detalló que Jara ingresó a ese país por Miami con una visa, pero se quedó ilegalmente.

    Eso, hasta que la policía del condado de Weber, en el estado de Utah, lo detuviera, para posteriormente decretar su expulsión a través del ICE. “Está camino de ser deportado a Chile, donde pertenece”, afirmaron a través del comunicado de dicha institución.

    Más sobre:SeguridadMiguel ConchaPeñalolénMunicipalidad de Peñalolén

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