SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Ley Uber: aplicaciones de transporte critican retraso y piden que implementación quede para el próximo gobierno

Tras el fin anticipado del contrato con la empresa a cargo del registro, el Ministerio de Transportes aseguró que ya busca un nuevo proveedor. Desde Alianza In acusan improvisación y advierten que los conductores siguen expuestos a fiscalizaciones sin reglas claras.

Gabriela MondacaPor 
Gabriela Mondaca
Conductores de Uber deberán contar con licencia profesional A2: ¿Cómo y hasta cuándo realizar el trámite?

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) informó este miércoles el término anticipado del contrato con la empresa Concordia, encargada del desarrollo de una de las plataformas de la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte (Ley EAT), debido a incumplimientos en las exigencias técnicas solicitadas por la cartera.

Según el comunicado oficial, ya se está trabajando en los términos de una nueva contratación que permita dar continuidad al proyecto. “Nuestro objetivo siempre ha sido imponer condiciones de seguridad y calidad a las empresas en beneficio de los usuarios, y tomar esta decisión también va en línea con esto”, afirmó el ministro Juan Carlos Muñoz.

La medida generó críticas desde Alianza In, gremio que reúne a las principales aplicaciones de transporte que operan en el país.

En un comunicado, el sector advirtió que el fracaso del registro confirma que “el diseño y la ejecución no estuvieron a la altura de lo que el país requiere” y que la paralización genera incertidumbre tanto en los conductores como en los millones de usuarios.

“Mientras no exista un registro operativo, miles de conductores siguen siendo expuestos a fiscalizaciones e infracciones, pese a la falta de condiciones normativas claras. Esta situación no sólo es injusta, sino que afecta directamente a trabajadores y familias que dependen de esta actividad”, plantearon.

Además, Alianza In sostuvo que ya no existen las condiciones mínimas para que el actual gobierno logre implementar la plataforma y llamó a que la tarea quede en manos de la próxima administración, para evitar una ejecución “a la rápida” que pueda profundizar los errores.

El MTT, en paralelo, señaló que continúa avanzando en otros productos asociados a la puesta en marcha de la normativa, entre ellos la plataforma destinada a la generación de una base de datos de empresas, conductores y vehículos.

Más sobre:Ley UberTransportesAlianza InEmpresas de aplicaciones

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Hallan cuerpo descuartizado al interior de dos maletas en sector rural de Pudahuel

SAAM completa adquisición del 100% de sociedades Intertug en Colombia y México

Las voces oficialistas ante la nueva estrategia de campaña de Jara con enlaces entre el comando y los candidatos al Congreso

El silencio de los inocentes, Hannibal Lecter y el regreso de un portento con el miedo como eje

Carabineros realizó ceremonia de develación de bustos en honor a sus mártires

Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de Kast, Jara, Matthei y otros aspirantes a La Moneda

Lo más leído

1.
“No Presidente”: Kast le responde a Boric tras ser aludido en cadena nacional por Presupuesto 2026

“No Presidente”: Kast le responde a Boric tras ser aludido en cadena nacional por Presupuesto 2026

2.
Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

3.
Detienen al exfutbolista Jean Paul Pineda y su pareja por agresiones mutuas

Detienen al exfutbolista Jean Paul Pineda y su pareja por agresiones mutuas

4.
Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

5.
Abogada de la familia de Julia Chuñil afirma que existe escucha telefónica en que sospechoso dice que la dirigente mapuche “fue quemada”

Abogada de la familia de Julia Chuñil afirma que existe escucha telefónica en que sospechoso dice que la dirigente mapuche “fue quemada”

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Cómo fue la detención de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de un triple femicidio en Argentina

Cómo fue la detención de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de un triple femicidio en Argentina

“Desde la Patagonia hasta Coquimbo”: qué regiones recibirán lluvia este fin de semana

“Desde la Patagonia hasta Coquimbo”: qué regiones recibirán lluvia este fin de semana

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Servicios

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Revisa las promociones vigentes este miércoles por el Día del café

Revisa las promociones vigentes este miércoles por el Día del café

A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

Hallan cuerpo descuartizado al interior de dos maletas en sector rural de Pudahuel
Chile

Hallan cuerpo descuartizado al interior de dos maletas en sector rural de Pudahuel

Ley Uber: aplicaciones de transporte critican retraso y piden que implementación quede para el próximo gobierno

Las voces oficialistas ante la nueva estrategia de campaña de Jara con enlaces entre el comando y los candidatos al Congreso

SAAM completa adquisición del 100% de sociedades Intertug en Colombia y México
Negocios

SAAM completa adquisición del 100% de sociedades Intertug en Colombia y México

Administración de Trump ingresa a propiedad de importante productora de litio

SEA reporta en septiembre monto récord en los proyectos de inversión aprobados

La música tendrá su primer gran encuentro sobre IA en Chile: SCD anuncia Congreso con invitados internacionales
Tendencias

La música tendrá su primer gran encuentro sobre IA en Chile: SCD anuncia Congreso con invitados internacionales

La Casa Blanca difunde fotografías que muestran el momento en que Netanyahu pidió disculpas a Qatar

Qué se sabe de la alerta de explosivos que llevó al cierre del Oktoberfest de Múnich

En vivo: Brasil se mide ante Marruecos y Argentina ante Australia en el Mundial Sub 20
El Deportivo

En vivo: Brasil se mide ante Marruecos y Argentina ante Australia en el Mundial Sub 20

Los goles con los que Cuba da la sorpresa ante Italia en el Mundial Sub 20

España no puede ante México y queda al borde de la eliminación en el Mundial Sub 20

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo
Finde

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis

Con Claudio Narea, Los Viking’s 5 y más: lo detalles del Oktoberfest del Maipo 2025

El silencio de los inocentes, Hannibal Lecter y el regreso de un portento con el miedo como eje
Cultura y entretención

El silencio de los inocentes, Hannibal Lecter y el regreso de un portento con el miedo como eje

Con Diego Luna y Jennifer Lopez: anuncian estreno de la nueva versión de El Beso de la Mujer Araña

La macabra historia de Ed Gein, el asesino serial y necrófilo que inspiró clásicas películas (y ahora llega a Netflix)

El Ejército de Israel intercepta la flotilla cerca de Gaza
Mundo

El Ejército de Israel intercepta la flotilla cerca de Gaza

Pérdida de relevancia y problemas de financiamiento: los desafíos que enfrenta Naciones Unidas

Muere a los 91 años Jane Goodall, experta mundial en chimpancés e icono de la ecología del siglo XX

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más
Paula

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta

Más que moda: Claudia Poblete y el poder de crear desde la cárcel