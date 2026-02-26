Liberaciones erróneas, fugas y detenciones de funcionarios: los “siete meses terribles” del director de Gendarmería

En agosto de 2025, el gobierno ratificó a Rubén Pérez en el cargo de director nacional de Gendarmería.

Este miércoles, en una vocería para informar de las medidas tomadas ante una “escandalosa” fuga de dos reos de la ex Penitenciaría de Santiago, reconoció que el tiempo que se ha mantenido al frente de la institución ha sido complejo.

“Lo digo con severa autocrítica, pero también lo digo con humildad, han sido siete meses muy desgastantes, muy fuertes, han sido siete meses terribles a cargo de Gendarmería”, sostuvo.

Pérez se mantenía como subrogante desde junio, tras la renuncia de Sebastián Urra, ante la polémica por haber favorecido a su hermano con un traslado irregular en la institución.

Durante su subrogancia, Pérez debió enfrentar la liberación por error de tres reos desde distintos penales -entre los que figuraba el presunto sicario del llamado Rey de Meiggs- y la fuga de tres internos de alta peligrosidad desde la cárcel de Valparaíso.

Diego Martin/Aton Chile

Asimismo, tuvo que lidiar con el informe de Contraloría respecto del uso de irregular de licencias médicas, que registró más de mil funcionarios de la institución, incluyendo a cuatro miembros del alto mando.

En diciembre, en tanto, le tocó dar cuenta de los operativos para desbaratar una red de corrupción que estaba operando en las cárceles. Más de 40 gendarmes fueron detenidos y apartados de la institución.

Por otro lado, enfrenta una denuncia de acoso.

En cuanto a cifras, entre el año pasado y lo que va de 2026 suman 18 las libertades mal otorgadas.

Esos hechos negativos han marcado los días de Pérez a la cabeza del organismo penitenciario.

Por los errores, desde el gobierno, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, manifestó que no descartan la posibilidad de un “sabotaje” vinculado a la voluntad de traspasar Gendarmería a la cartera de Seguridad.

Gajardo llamó este jueves al Congreso a aprobar la reforma institucional, asegurando que “permitirá ir a la raíz de estos problemas”.

“Han habido coronas de flores, todavía no llega la mía”

Pérez, en tanto, hizo ver que las medidas disciplinarias tomadas y las acciones par evitar la corrupción en la institución pueden estar siendo respondidas por los afectados.

“No ha sido el estilo nuestro esconder el polvo debajo de la alfombra, ni cocinar la impunidad entre cuatro paredes para hacer prescribir sumarios administrativos de los corruptos”, recalcó.

En esa línea, planteó que entre los “descontentos”, por el trabajo realizado figuran “los corruptos, los bandidos, los que promueven la indisciplina”.

“El bandidaje tampoco puede estar contento por esta arremetida tan fuerte que hemos tenido con carácter y con decisión, y a riesgo incluso de transformarnos en blancos de la violencia que se ha producido. Es decir, han habido coronas de flores, todavía no llega la mía", comentó.