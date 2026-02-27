SUSCRÍBETE
    Nacional

    Llegó el turno de Migueles: Fiscalía pide trasladar a pareja de Vivanco para tomarle declaración en la trama bielorrusa

    El fiscal Andreas Kusch fijó la cita para la primera semana de marzo. Esta sería la primera que el imputado entregaría su testimonio a los persecutores.

    María Catalina Batarce 
    María Catalina Batarce
    Foto: captura video YouTube Mega.

    Gonzalo Migueles, pareja de la exministra Ángela Vivanco, es una de las piezas clave en la indagación de la denominada trama bielorrusa.

    De acuerdo con las imputaciones que ha hecho el Ministerio Público, era a través de él que los abogados que representaban al Consorcio Belaz Movitec, Mario Vargas y Eduardo Lagos, pagaban sobornos a la magistrada para que los favoreciera en el litigio con Codelco a propósito de su rol en la Tercera Sala de la Corte Suprema.

    De hecho, en la declaración que consignó la Fiscalía como parte de las revelaciones de Lagos, se lee que era Migueles el que ofrecía gestiones para que la entonces jueza fallara en favor de determinada parte. Todo, a cambio de retribuciones económicas.

    Si bien posterior a esa declaración Lagos ha insistido que él nunca pagó a la exministra por resoluciones judiciales, es clave para los investigadores conocer qué tiene Migueles que decir de todo aquello. La exmagistrada también ha rechazado estas acusaciones en las entrevistas concedidas antes de quedar en prisión preventiva.

    Por lo mismo, recientemente el fiscal Andreas Kusch, integrante del equipo que lidera la fiscal regional Carmen Gloria Wittwer, requirió el traslado del imputado a dependencias del OS7 para recabar su testimonio.

    Así, como se lee en el documento, la diligencia se programó para el próximo jueves 5 de marzo a las 10.00 horas.

    La solicitud de traslado, cabe hacer presente, se da luego de que el imputado, por medio de su abogado, requiriera autorización para sostener comunicaciones periódicas con Vivanco, en razón de la relación que mantienen desde hace años.

