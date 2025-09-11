SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Debate presidencial: los candidatos y sus visiones sobre la seguridad y la inmigración

El cierre de las fronteras, el aumento del presupuesto a las fiscalías e incluso el potenciar a la Policía Marítima fueron parte de las propuestas de los ocho candidatos en dos de las áreas más esenciales para los chilenos hoy.

Por 
Lya Rosen
Debate presidencial

Todos los candidatos tuvieron algo que decir sobre dos de los temas esenciales de la agenda nacional: la seguridad y la migración.

Una de las primeras en hablar fue Jeannette Jara, para quien el área de la seguridad tiene que ver con el tema carcelario, en el tema de la protección policial, “además de las nuevas tecnologías y por cierto la prevención desde los barrios”, sin dejar de lado necesidad de “levantar el secreto bancario para perseguir la plata sucia”.

Sobre las fronteras es firme al asegurar que este es un tema realmente muy complejo, que no es fácil de afrontar y reconoce que “hay gente que ha venido a delinquir y hay gente que ha venido a trabajar”.

“Hay que empadronarlos, lo otro es cerrar los ojos a la realidad”, sostuvo la candidata oficialista, además de indicar que se deben “fortalecer las fronteras”, aseguró.

Sobre cómo atacar el narcotráfico y el crimen organizado, insistió en el levantamiento del secreto bancario. “Vinieron a Chile a buscar plata. La Unidad de Análisis Financiero entregó pruebas en el 60% de los casos de lavado de activos con condenas. Necesitamos levantar el secreto bancario para perseguir la plata sucia”

Para José Antonio Kast, es clave el aumentar el presupuesto al Poder Judicial y a la Contraloría. “Ojalá le dieran más recursos al Poder Judicial, ojalá le dieran más recursos a la Contraloría. Ojalá le hubiesen aumentado el presupuesto a la Fiscalía, al Poder Judicial y la Contraloría”, aseguró.

En cuanto a las medidas concretas, para él es esencial el cierre de las fronteras. “Aquí mismo, hace cuatro años, propuse la zanja. Cuatro años sin zanja, como dirían los jóvenes, “tres doritos después”: 125.000 inmigrantes ilegales más. Íbamos a llegar a 150.000 durante este gobierno”.

Harold Mayne-Nicholls, al ser tercera generación de inmigrantes, cree la inmigración es un tema que hay que regularizar, que “el Estado lo tiene que hacer y que aquellos que no se sometan tendríamos que pedirles que abandonen el país. Entendiendo que hay muchísima reglamentación, muchísimos tratados y muchísimos compromisos que lo dificultan, pero de alguna manera tenemos que tener claro quiénes están en nuestro país”.

“Hay que regularizar y quienes no se sometan, tendremos que pedirles que abandonen el país”, recalcó.

En tanto, Evelyn Matthei sostuvo que “vamos a expulsar a 10 mil que ya tienen orden de expulsión”, además de instalar 140 mil cámaras para ubicar a quienes no han sido habidos. Junto con expulsar a 3 mil migrantes que están en cárceles para que terminen de cumplir las penas en su país y cerrar la frontera.

Parisi fue más allá y propone potenciar a la Policía Marítima y aumentar los presupuestos de Carabineros y la PDI. “Necesitamos sacar a los militares a la calle”, destacó.

Marco Enríquez-Ominami afirma que se necesitan más policías y dice que durante su eventual gobierno se recuperarán 400 barrios tomados por el narcotráfico. ME-O dice que durante su eventual gobierno se recuperarán 400 barrios tomados por el narcotráfico.

Johannes Kaiser, en tanto, indicó que en muchas zonas del país se ha perdido el control con la inmigración. “Eso se acaba en nuestro gobierno”, agregando que “la inmigración ilegal tiene que pasar a ser un delito y no una falta”.

Hoy claramente la zanja no alcanza, tiene que llevar otras condiciones para frenar la migración ilegal”. Asegurando también que los criminales foráneos “van a cumplir su pena acá, en una cárcel especial para extranjeros delincuentes y después serán expulsados”.

Eduardo Artés en materia de seguridad afirmó que “es necesario que las policías estén íntimamente relacionadas con la organización popular. No puede ser que la policía sea cuartelaria, llegue desde afuera, reprima, luego se retire y todo sigue pasando. Si no hay una coordinación y trabajo director de acuerdo a las necesidades de la comunidad, no hay nada que hacer”.

En cuanto a la migración, aseguró que los inmigrantes han beneficiado a los empresarios agrícolas y a la industria, porque su llegada permite bajar los sueldos del trabajador nativo y permite que no se fortalezca la organización sindical. Y que habría que decir la verdad sobre el país -falta de vivienda, crisis de salud- para que “no quieran venir los inmigrantes al país”.

Más sobre:debatecandidatospresidenciaKastJaraMattheiParisiMayne-NichollsEnríquez-Ominamiseguridadmigración

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Interpelaciones cruzadas y el duro duelo entre Jara y Kast: así fue el primer debate presidencial con todos los candidatos

Artés afirma que Piñera “ofreció visas de responsabilidad democrática” a migrantes: Verdadero ✅

“Traicionó”: Parisi encara a Matthei aludiendo a Piñera y Pinochet

Kast dice que en los últimos 12 meses “se han creado 141 puestos de trabajo”: verdadero ✅

Parisi interpela a Kaiser por dieta parlamentaria: libertario afirma que renunciará a ella durante el tiempo de campaña

Kaiser dice que el régimen de “Maduro persigue a sus opositores, los tortura y hay ejecuciones extrajudiciales”: verdadero ✅

Lo más leído

1.
Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

2.
El comentario de Kast sobre Jara en la antesala del debate presidencial

El comentario de Kast sobre Jara en la antesala del debate presidencial

3.
Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

4.
Tras revés de primera instancia: Jackson presentará recurso para revertir rechazo a su demanda contra diputados UDI

Tras revés de primera instancia: Jackson presentará recurso para revertir rechazo a su demanda contra diputados UDI

5.
Reforma electoral: oposición corre el cerco y deja abierta la puerta para multar a extranjeros en futuros comicios

Reforma electoral: oposición corre el cerco y deja abierta la puerta para multar a extranjeros en futuros comicios

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Por Alejandro Jofré
Qué está pasando en Nepal: protestantes incendiaron edificios públicos y quemaron a la esposa de un exministro

Qué está pasando en Nepal: protestantes incendiaron edificios públicos y quemaron a la esposa de un exministro

Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ataque de Israel contra Hamas en Qatar

Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ataque de Israel contra Hamas en Qatar

Servicios

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Aguinaldo de Fiestas Patrias: esta es la fecha de pago para trabajadores del sector público

Aguinaldo de Fiestas Patrias: esta es la fecha de pago para trabajadores del sector público

Interpelaciones cruzadas y el duro duelo entre Jara y Kast: así fue el primer debate presidencial con todos los candidatos
Chile

Interpelaciones cruzadas y el duro duelo entre Jara y Kast: así fue el primer debate presidencial con todos los candidatos

Artés afirma que Piñera “ofreció visas de responsabilidad democrática” a migrantes: Verdadero ✅

“Traicionó”: Parisi encara a Matthei aludiendo a Piñera y Pinochet

Parisi y Kaiser afirman que el salario mínimo ha generado desempleo: verdadero ✅
Negocios

Parisi y Kaiser afirman que el salario mínimo ha generado desempleo: verdadero ✅

Nestlé presenta querella por uso de marca Trencito en venta ilegal de medicamentos y sustancias ilícitas en Facebook

Costa y plazo para volver a meta de inflación: “Contribuyendo a hacerlo estabilizando la macroeconomía y no lo contrario”

Nicolás Maduro lanza una ofensiva y desplegó 25.000 soldados en las fronteras venezolanas
Tendencias

Nicolás Maduro lanza una ofensiva y desplegó 25.000 soldados en las fronteras venezolanas

Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ataque de Israel contra Hamas en Qatar

Qué está pasando en Nepal: protestantes incendiaron edificios públicos y quemaron a la esposa de un exministro

¿Paralizaron obras? Las versiones cruzadas entre el alcalde de Independencia, la ANFP y Unión Española por la Supercopa
El Deportivo

¿Paralizaron obras? Las versiones cruzadas entre el alcalde de Independencia, la ANFP y Unión Española por la Supercopa

La preocupante advertencia de Christian Garin sobre su lesión: “No me impide jugar, pero no estoy al cien por ciento”

Nicolás Massú aborda las claves que marcarán la llave contra Luxemburgo en la Copa Davis

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025
Finde

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

Fito Páez explota contra el público peruano en show en Lima: “Esto parece un cementerio” y “a ver si despertamos”
Cultura y entretención

Fito Páez explota contra el público peruano en show en Lima: “Esto parece un cementerio” y “a ver si despertamos”

Gamuza, la revelación del bolero chileno lanza “Me faltabas tú”

Lo bueno, lo malo y lo mejorable que dejó el primer show de Lionel Richie en el estadio Claro Arena de la UC

¡Bloqueemos todo!: una jornada de protestas con inédito despliegue policial en Francia
Mundo

¡Bloqueemos todo!: una jornada de protestas con inédito despliegue policial en Francia

Quién era Charlie Kirk, el joven activista conservador y partidario de Trump que fue asesinado en Utah

Influencer trumpista Charlie Kirk muere tras recibir un disparo durante un evento en una universidad en Utah

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté
Paula

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad