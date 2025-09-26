Los incidentes que obligaron a cerrar estaciones del Metro esta semana

Entre el lunes 22 y el jueves 25 de septiembre, Metro de Santiago reportó cinco incidentes que obligaron a cerrar estaciones durante su operación habitual.

Todo partió el primer día de la semana de vuelta de Fiestas Patrias, a las 06.32 horas en Línea 1, el corazón de la red.

Entonces, el servicio estuvo disponible solo entre San Pablo y Estación Central y entre Universidad de Chile y Los Dominicos.

Las estaciones ULA, República, Los Héroes y La Moneda, en el centro de Santiago, cerraron.

La situación se normalizó a las 7.30 y dos horas después se restableció la combinación con Línea 2 en Los Héroes.

Metro no especificó esa jornada el motivo de la interrupción.

48 horas después, el miércoles 24 de septiembre, a las 11.17, el servicio en Línea 1 volvió a verse interrumpido en un tramo, esta vez, por una persona en la vía, por lo que la empresa activó los protocolos respectivos.

Cerraron las estaciones Santa Lucía, U. Católica, Baquedano (suspendiendo combinación con Línea 5), Salvador, Manuel Montt, Pedro de Valdivia y Los Leones (suspendiendo combinación con Línea 6).

A las 13.21 se normalizó el servicio.

Luego, el jueves 25, a las 08.00, en plena hora punta matinal, en la estación Franklin se produjo una riña en el andén en dirección a San Bernardo y una persona fue herida con un arma blanca.

Primero cerraron el acceso al andén afectado y posteriormente reportaron el cierre de la estación, sin detención de trenes, por el procedimiento de salud.

La combinación con Línea 6 fue suspendida y a las 8.20 se normalizó la situación.

También durante la hora punta ese día, a las 08.36, por una persona en la vía, el servicio en Línea 1 fue interrumpido. Cerraron las estaciones U. de Santiago, San Alberto Hurtado, Ecuador, Las Rejas, Pajaritos, Neptuno y San Pablo.

A las 09.51 se normalizó.

En la tarde, en tanto, a las 14.29, otras vez por persona en la vía y también en Línea 1, se forzó el cierre de las estaciones Alcántara y El Golf cerraron. A las 16.14 el servicio se restableció.