SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Los nuevos centros de prevención del delito inspirados en Bukele que el alcalde Reyes instalará en La Florida

    Se trata de una política que busca combinar seguridad, prevención, tecnología, deporte y oportunidades de desarrollo comunal. Los primeros centros en ser inaugurados, serán los de El Hualle sur con Rojas Magallanes y Los Quillayes con Santa Raquel.

    Por 
    José Carvajal Vega
     
    María Catalina Batarce

    En medio de su candidatura para llegar al sillón alcaldicio de La Florida, en 2024, Daniel Reyes viajó a El Salvador para interiorizarse en las políticas aplicadas por el presidente Nayid Bukele para, eventualmente, replicar ciertos modelos en dicha comuna de la zona suroriente de la capital.

    Y es que a juicio de quien fuera mano derecha del senador electo Rodolfo Carter cuando estaba a la cabeza de La Florida, hay una serie de iniciativas impulsadas por dicho mandatario que conviene mirar con atención. No sólo, dice, lo referente a la política penitenciaria.

    Por ejemplo, a Reyes le llamó de inmediato la atención los denominados Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidad (CUBOS), por lo que ahora buscará replicar el modelo, poniendo en marcha seis de estos.

    Como explican desde la administración comunal, se trata de una iniciativa preventiva que combina seguridad, prevención, tecnología, deporte y oportunidades de desarrollo comunitario.

    En la comuna del trébol se llamarán Centros de Seguridad Ciudadana, y su principal característica es que cada uno de ellos contará con espacios comunitarios para talleres y reuniones vecinales, atención ciudadana y orientación municipal, servicios asociados a la Tarjeta Vecino Vive La Florida, zonas de cowork municipal para trabajo y oferta de capacitaciones, apoyo social municipal y sistemas de seguridad que incluyen cámaras de vigilancia y patrullaje en terreno. Esto, recalcan, “contribuirá como respuesta preventiva, cercana y coordinada en materia de seguridad barrial”.

    El alcalde Daniel Reyes, plantea que el fenómeno de la delincuencia “es dinámico, va cambiando obviamente su práctica día a día y eso representa un desafío para los municipios en ofrecer soluciones distintas. En ese sentido, esto apunta en esa dirección, es devolver la seguridad a los barrios con un modelo comunitario, preventivo, donde los vecinos tienen un rol bastante relevante y también con un tema de presencia del municipio en cada rincón de la comuna, que eso tiene un impacto directo desde luego no solo en la criminalidad, sino que también en la percepción de la gente”.

    En una primera fase, estos centros se ubicarán en puntos estratégicos: Las Perdices con Macul Alto; El Hualle con Rojas Magallanes; Santa Amalia con Avenida La Florida; Vicuña Mackenna con Diego Portales (Plaza Los Copihues); Los Quillayes con Santa Raquel; y Las Gardenias con Santa Raquel.

    Se seleccionaron dichas zonas, como detallan desde el municipio, con miras a “asegurar cobertura territorial, cercanía y acceso equitativo para los vecinos de distintos puntos de la comuna”.

    “La seguridad es una de las prioridades principales de nuestra gestión (...) Y estos espacios permiten recuperar el control del territorio y devolver tranquilidad a los barrios. Aquí hay planificación, presencia del Estado local y una convicción profunda de que los vecinos merecen vivir sin miedo. En La Florida, la seguridad dejó de ser un discurso y pasó a ser acción”, destacó el alcalde Reyes al ser consultado por la iniciativa.

    Los primeros centros en ser inaugurados, serán los de El Hualle sur con Rojas Magallanes y Los Quillayes con Santa Raquel, que actualmente llevan más del 85% de avances en su instalación. Todos, según la proyección, estarán operativos durante el primer semestre de este año.

    Reyes destaca que “en una comuna tan grande como esta, los tiempos de respuesta muchas veces no son los que uno espera, al ser tan grande uno se encuentra con dificultades, como por ejemplo el alto tráfico, un horario peak, y eso significa, o más bien representa un desafío de poder ser capaces de ofrecer una respuesta mucho más rápido. Estos centros lo que buscan es precisamente tener un contacto mucho más inmediato con sectores de la comuna, en este caso seis, nos va a permitir tener una respuesta mucho más rápida, un contacto directo con la comunidad, y desde el punto de vista de lo que uno ofrece, o lo que uno espera de parte de los vecinos”.

    ¿Idea a replicar?

    Según explican desde el municipio, esta idea fue expuesta por el alcalde al presidente electo, José Antonio Kast, con el objetivo de que eventualmente pudiese ser incluida en la cartera de proyectos de seguridad de la administración entrante.

    “Durante la campaña conocí en terreno la experiencia C.U.B.O en El Salvador, impulsada por su Presidente Nayib Bukele. Ese modelo lo estudiamos en profundidad y lo conversé también con José Antonio Kast cuando ambos éramos candidatos. En ese momento asumí un compromiso claro: adaptar esa experiencia a la realidad de La Florida, con decisión y sin complejos. Hoy ese compromiso se está cumpliendo”, subrayó Reyes.

    En esa línea, plantea que esperan que en el futuro gobierno “los municipios tengamos un rol bastante protagónico en esta materia, porque somos el primer contacto de la ciudadanía con el Estado, y en ese sentido, hace un tiempo atrás, le presentamos estos proyectos al presidente electo (...) él se mostró muy interesado, y si bien hoy día, efectivamente, la demanda y el mandato de la ciudadanía es reforzar la persecución del delito, se mostró siempre muy llano a también, explorar una alternativa como esta, que, como le decía, a mi juicio combina de una manera bastante equilibrada tanto la persecución como la prevención a nivel barrial”.

    El modelo, además, también ha sido puesto en práctica en otros países, como en Colombia, España, e incluso Estados Unidos, por lo que para la administración de Reyes sería interesante que se pudiese ampliar a otras zonas del territorio nacional.

    Más sobre:La FloridaBukeleCentros de SeguridadDaniel ReyesSeguridad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Programa Chile Cuida: más de 240 mil personas han accedido a credencial de cuidadores

    Poduje en seminario ACHM: “Ustedes que les dan más importancia a los árboles que a las personas nos vamos a enfrentar”

    Irán: Desapariciones forzadas, otra de las temibles armas de la República Islámica

    Baja natalidad en Chile: las propuestas de Boric y Kast para frenar esta tendencia

    Exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, recurre a la Suprema y pide nulidad del juicio que lo condenó a 17 años de cárcel

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?

    Lo más leído

    1.
    Comienza la cuenta regresiva para la puesta en marcha del Hospital del Salvador, tras más de diez años en construcción

    Comienza la cuenta regresiva para la puesta en marcha del Hospital del Salvador, tras más de diez años en construcción

    2.
    Excarabinero condenado por dejar ciega a la senadora Fabiola Campillai: Patricio Maturana accede a salida dominical

    Excarabinero condenado por dejar ciega a la senadora Fabiola Campillai: Patricio Maturana accede a salida dominical

    3.
    Poduje en seminario ACHM: “Ustedes que les dan más importancia a los árboles que a las personas nos vamos a enfrentar”

    Poduje en seminario ACHM: “Ustedes que les dan más importancia a los árboles que a las personas nos vamos a enfrentar”

    4.
    Gendarmería aclara que aún no se ha resuelto conceder salida dominical a excarabinero que dejó ciega a senadora Campillai

    Gendarmería aclara que aún no se ha resuelto conceder salida dominical a excarabinero que dejó ciega a senadora Campillai

    5.
    Delfino, Castro y Vodanovic intentan contener molestia de alcaldes oficialistas por cita privada

    Delfino, Castro y Vodanovic intentan contener molestia de alcaldes oficialistas por cita privada

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El peligro de usar Ozempic sin supervisión médica: influencer chilena terminó hospitalizada

    El peligro de usar Ozempic sin supervisión médica: influencer chilena terminó hospitalizada

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla

    Cuál es la capacidad de fuego con la que Irán podría responder a un potencial ataque de EEUU

    Cuál es la capacidad de fuego con la que Irán podría responder a un potencial ataque de EEUU

    3 señales de que estás apretando los dientes y tienes bruxismo, según los especialistas

    3 señales de que estás apretando los dientes y tienes bruxismo, según los especialistas

    Servicios

    La parrilla del Festival de Las Condes 2026 con los artistas por día

    La parrilla del Festival de Las Condes 2026 con los artistas por día

    Este es el lineup de artistas confirmados al Festival REC 2026

    Este es el lineup de artistas confirmados al Festival REC 2026

    A qué hora y dónde ver a Sinner vs. Djokovic por la semifinal del Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver a Sinner vs. Djokovic por la semifinal del Australian Open 2026

    La parrilla del Festival de Las Condes 2026 con los artistas por día
    Chile

    La parrilla del Festival de Las Condes 2026 con los artistas por día

    Programa Chile Cuida: más de 240 mil personas han accedido a credencial de cuidadores

    Poduje en seminario ACHM: “Ustedes que les dan más importancia a los árboles que a las personas nos vamos a enfrentar”

    Glencore produjo menos cobre durante 2025 por baja ley: desempeño de Collahuasi impacta el cierre del año
    Negocios

    Glencore produjo menos cobre durante 2025 por baja ley: desempeño de Collahuasi impacta el cierre del año

    Huelga en minera Mantoverde: Capstone Copper realiza operativo con helicópteros para ingresar a la desalinizadora

    Fin a una prohibición de 2019: Donald Trump permite los vuelos comerciales a Venezuela

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla
    Tendencias

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla

    Cuál es la capacidad de fuego con la que Irán podría responder a un potencial ataque de EEUU

    Qué se sabe del accidente de avión que dejó 15 muertos tras estrellarse en Colombia

    En vivo: el Betis de Pellegrini y el Midtjylland de Osorio buscan los octavos de final de la Europa League
    El Deportivo

    En vivo: el Betis de Pellegrini y el Midtjylland de Osorio buscan los octavos de final de la Europa League

    La CAF anuncia fuertes sanciones contra Senegal y Marruecos por graves incidentes en la final de la Copa de África

    ¿El mejor aval? Los elogios de Ricardo Gareca a la llegada de Esteban Pavez a Alianza Lima

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano
    Finde

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    “Muchas personas nos quieren encasillar”: así es la reunión de Jason Momoa y Dave Bautista en el streaming
    Cultura y entretención

    “Muchas personas nos quieren encasillar”: así es la reunión de Jason Momoa y Dave Bautista en el streaming

    La Moneda, la Biblioteca Nacional y los museos: los panoramas para el primer Día de los Patrimonios en Verano

    Lineup de REC 2026 tendrá a Travis, León Gieco y Cuarteto de Nos y foco en reconstrucción

    Irán: Desapariciones forzadas, otra de las temibles armas de la República Islámica
    Mundo

    Irán: Desapariciones forzadas, otra de las temibles armas de la República Islámica

    Marie Mateo, abogada: “Hoy la migración se ha convertido en un instrumento de confrontación política e identitaria en España”

    Aseguran que Trump consideraría atacar a Irán para inspirar nuevas protestas antigubernamentales

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?
    Paula

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago

    Cuando los hombres cuidan