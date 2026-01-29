Los nuevos centros de prevención del delito inspirados en Bukele que el alcalde Reyes instalará en La Florida

En medio de su candidatura para llegar al sillón alcaldicio de La Florida, en 2024, Daniel Reyes viajó a El Salvador para interiorizarse en las políticas aplicadas por el presidente Nayid Bukele para, eventualmente, replicar ciertos modelos en dicha comuna de la zona suroriente de la capital.

Y es que a juicio de quien fuera mano derecha del senador electo Rodolfo Carter cuando estaba a la cabeza de La Florida, hay una serie de iniciativas impulsadas por dicho mandatario que conviene mirar con atención. No sólo, dice, lo referente a la política penitenciaria.

Por ejemplo, a Reyes le llamó de inmediato la atención los denominados Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidad (CUBOS), por lo que ahora buscará replicar el modelo, poniendo en marcha seis de estos.

Como explican desde la administración comunal, se trata de una iniciativa preventiva que combina seguridad, prevención, tecnología, deporte y oportunidades de desarrollo comunitario.

En la comuna del trébol se llamarán C entros de Seguridad Ciudadana , y su principal característica es que cada uno de ellos contará con espacios comunitarios para talleres y reuniones vecinales, atención ciudadana y orientación municipal, servicios asociados a la Tarjeta Vecino Vive La Florida, zonas de cowork municipal para trabajo y oferta de capacitaciones, apoyo social municipal y sistemas de seguridad que incluyen cámaras de vigilancia y patrullaje en terreno. Esto, recalcan, “contribuirá como respuesta preventiva, cercana y coordinada en materia de seguridad barrial”.

El alcalde Daniel Reyes, plantea que el fenómeno de la delincuencia “es dinámico, va cambiando obviamente su práctica día a día y eso representa un desafío para los municipios en ofrecer soluciones distintas. En ese sentido, esto apunta en esa dirección, es devolver la seguridad a los barrios con un modelo comunitario, preventivo, donde los vecinos tienen un rol bastante relevante y también con un tema de presencia del municipio en cada rincón de la comuna, que eso tiene un impacto directo desde luego no solo en la criminalidad, sino que también en la percepción de la gente”.

En una primera fase, estos centros se ubicarán en puntos estratégicos: Las Perdices con Macul Alto; El Hualle con Rojas Magallanes; Santa Amalia con Avenida La Florida; Vicuña Mackenna con Diego Portales (Plaza Los Copihues); Los Quillayes con Santa Raquel; y Las Gardenias con Santa Raquel.

Se seleccionaron dichas zonas, como detallan desde el municipio, con miras a “asegurar cobertura territorial, cercanía y acceso equitativo para los vecinos de distintos puntos de la comuna”.

“La seguridad es una de las prioridades principales de nuestra gestión (...) Y estos espacios permiten recuperar el control del territorio y devolver tranquilidad a los barrios. Aquí hay planificación, presencia del Estado local y una convicción profunda de que los vecinos merecen vivir sin miedo. En La Florida, la seguridad dejó de ser un discurso y pasó a ser acción”, destacó el alcalde Reyes al ser consultado por la iniciativa.

Los primeros centros en ser inaugurados, serán los de El Hualle sur con Rojas Magallanes y Los Quillayes con Santa Raquel, que actualmente llevan más del 85% de avances en su instalación. Todos, según la proyección, estarán operativos durante el primer semestre de este año.

Reyes destaca que “en una comuna tan grande como esta, los tiempos de respuesta muchas veces no son los que uno espera, al ser tan grande uno se encuentra con dificultades, como por ejemplo el alto tráfico, un horario peak, y eso significa, o más bien representa un desafío de poder ser capaces de ofrecer una respuesta mucho más rápido. Estos centros lo que buscan es precisamente tener un contacto mucho más inmediato con sectores de la comuna, en este caso seis, nos va a permitir tener una respuesta mucho más rápida, un contacto directo con la comunidad, y desde el punto de vista de lo que uno ofrece, o lo que uno espera de parte de los vecinos”.

¿Idea a replicar?

Según explican desde el municipio, esta idea fue expuesta por el alcalde al presidente electo, José Antonio Kast, con el objetivo de que eventualmente pudiese ser incluida en la cartera de proyectos de seguridad de la administración entrante.

“Durante la campaña conocí en terreno la experiencia C.U.B.O en El Salvador, impulsada por su Presidente Nayib Bukele. Ese modelo lo estudiamos en profundidad y lo conversé también con José Antonio Kast cuando ambos éramos candidatos. En ese momento asumí un compromiso claro: adaptar esa experiencia a la realidad de La Florida, con decisión y sin complejos. Hoy ese compromiso se está cumpliendo”, subrayó Reyes.

En esa línea, plantea que esperan que en el futuro gobierno “los municipios tengamos un rol bastante protagónico en esta materia , porque somos el primer contacto de la ciudadanía con el Estado, y en ese sentido, hace un tiempo atrás, le presentamos estos proyectos al presidente electo (...) él se mostró muy interesado, y si bien hoy día, efectivamente, la demanda y el mandato de la ciudadanía es reforzar la persecución del delito, se mostró siempre muy llano a también, explorar una alternativa como esta, que, como le decía, a mi juicio combina de una manera bastante equilibrada tanto la persecución como la prevención a nivel barrial”.

El modelo, además, también ha sido puesto en práctica en otros países, como en Colombia, España, e incluso Estados Unidos, por lo que para la administración de Reyes sería interesante que se pudiese ampliar a otras zonas del territorio nacional.