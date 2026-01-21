SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Louis de Grange (Ind.), ministro de Transportes que sufrió las primeras movilizaciones por el estallido

    El ingeniero civil industrial ha sido crítico de diversas ideas que ha defendido el actual gobierno, y llega a ser la máxima autoridad de un área que conoce de cerca al haber sido presidente de Metro entre 2018 y 2022. Sucederá en el cargo a Juan Carlos Muñoz, con quien ha tenido públicos desencuentros.

    Por 
    Sofia Alvarez

    Louis de Grange (52), el nuevo ministro de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), juega ajedrez online, una actividad calculadora y estratégica, donde cada movimiento cuenta, muy similar a la planificación que deberá llevar a cabo en su nuevo cargo, donde moverá las piezas del transporte público.

    El ingeniero civil industrial en la PUC es magíster y doctor en transporte. Fue parte del directorio del Metro y luego su presidente entre 2018 y 2022.

    En ese cargo debió enfrentar uno de los desafíos más grandes de su carrera, pues las movilizaciones estudiantiles que llamaban a evadir el pago del Metro tras el alza de 30 pesos anunciado durante el gobierno de Sebastián Piñera fueron el germen del estallido social. 80 estaciones del Metro fueron afectadas en la etapa más dura de las movilizaciones.

    Luego, De Grange debió enfrentar la crisis por la pandemia del Covid-19 que hizo caer estrepitosamente el flujo de pasajeros del Metro.

    El nuevo ministro también tiene una veta docente: ha sido profesor part time en su alma máter y en 2006 llegó a la U. Diego Portales a trabajar jornada completa. Cinco años más tarde asumió la dirección de la Escuela de Ingeniería Industrial, que dejó en pausa mientras presidió Metro, para retomarla en 2022. En el mismo establecimiento asumió el decanato en 2024, rol que ejerce hasta hoy.

    Es crítico de los buses articulados de dos pisos, de los chalecos reflectantes y del supuesto boom de las bicicletas. Todos esos temas suele abordarlos en sus columnas de opinión, las que comparte en sus activas redes sociales y con la que ha protagonizado polémicas con el actual titular del MTT, Juan Carlos Muñoz.

    El próximo secretario de Estado considera que la extensión del Metro debe traducirse en un rediseño de recorridos, frecuencias y ofertas de los buses, porque en la actualidad “circulan semivacíos” debido a la baja demanda en comparación a la prepandemia.

    También cree necesario evaluar el uso de las ciclovías en las ciudades porque, según ha dicho, no han redundado en un aumento del uso de la bicicleta, argumentando que su uso se debe basar en la evidencia y dejar de lado el “voluntarismo del mundo activista”.

    Toda la familia de De Grange está en Francia y no tiene hijos. Comparte con sus amigos, quienes lo describen como una persona con un sentido del humor “muy agradable”.

