María Corina Machado recibiría las llaves de la ciudad de Santiago durante visita a Chile por cambio de mando

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, podría protagonizar uno de los gestos simbólicos más relevantes de su visita a Chile, luego de que su equipo informara que recibirá las llaves de la ciudad de Santiago en una actividad programada para este jueves.

La ceremonia figura dentro de la agenda difundida por el Comando ConVzla, en el marco de la presencia de la dirigente venezolana en el país para participar en las actividades relacionadas con la ceremonia de cambio de mando presidencial, donde asumirá José Antonio Kast.

Hasta ahora, el acto no ha sido confirmado públicamente por el alcalde Mario Desbordes o la Municipalidad de Santiago.

Entrega de las llaves de la ciudad

De acuerdo con la programación difundida por su comando, la actividad está prevista para las 13.00 horas del jueves en el Palacio Consistorial, sede del municipio capitalino.

Este tipo de reconocimiento es una distinción simbólica que algunas municipalidades entregan a figuras destacadas internacionales o personalidades consideradas huéspedes ilustres, aunque su otorgamiento depende exclusivamente de las autoridades locales.

Cabe recordar que la visita de Machado a Chile ocurre en el contexto de la ceremonia de traspaso del mando presidencial programada para este miércoles 11 de marzo.

Según la agenda difundida por su equipo, la dirigente venezolana participará desde las 11.30 horas en las actividades oficiales vinculadas a la investidura de Kast, que se desarrollarán en el Congreso Nacional y posteriormente en el Palacio de La Moneda.

Además de su participación en la ceremonia oficial y la eventual entrega de las llaves de la ciudad, la agenda de la líder venezolana contempla una serie de actividades públicas durante su estadía en Santiago.

María Corina Machado CABILDO DE TENERIFE

Otras actividades

El jueves 12 de marzo comenzará su jornada con una rueda de prensa a las 8.30 horas, que será transmitida a través de sus redes sociales oficiales.

Posteriormente, a las 11.00 horas, participará en un encuentro ecuménico en la Catedral Metropolitana, actividad que se realizará en apoyo al pueblo chileno y al nuevo gobierno.

Más tarde, a las 15.30 horas y tras la entrega de las llaves, la líder venezolana asistirá a la inauguración de la Cátedra Piñera en la Universidad del Desarrollo, iniciativa académica que lleva el nombre en honor al fallecido expresidente.

Finalmente, su agenda contempla un encuentro con ciudadanos venezolanos residentes en Chile, programado para las 17.00 horas en el Paseo Bulnes, frente al Parque Almagro, en pleno centro de la capital.